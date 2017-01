Son Lily Maymac đang khiến chị em phát cuồng có gì hot?

Bắt kịp với xu hướng son màu nude đang khiến chị em phát cuồng thời gian gần đây. 3 màu son 3CE Lily Maymac này với màu sắc sang chảnh, tôn da. Thiết kế vỏ vuông bóng rất bắt mắt và sang trọng với 3 màu son thời thượng phù hợp với xu hướng hiện tại, trên thân son lại có in tên của hot girl Lily Maymac. Son Lily Maymac Matte Lip Color bao gồm 3 màu son nude lì tuyệt đẹp: Holy Rose (màu 118 - đỏ đất), Hold On (màu 119 - hồng đào) và Warm&Sweet (màu 908 - cam đất). Holy Rose 118 là màu đỏ đất cực kỳ tôn da. Đây cũng là màu son dễ đánh nhất trong cả 3 màu và phù hợp với tất cả các sắc da. Màu Hold On 119. Là màu hồng đào và cũng là màu sáng nhất trong 3 màu son 3CE x Lily Maymac Matte Lip Color. Màu này hợp với các cô nàng da sáng. Màu Warm & Sweet 908 là màu cam đất, màu son đang "hot" nhất nhì hiện nay. Với sự pha trộn hài hòa của các gam nâu, cam, hồng, màu son này rất dễ đánh và hợp với nhiều sắc da. Nếu cô nàng nào mê màu cam đất thì đừng nên bỏ qua thỏi Warm & Sweet thời thượng này. Theo các tín đồ làm đẹp đã thử dòng son 3CE Lily Maymac này, son lì nhưng chất son vẫn cực kì mềm mịn không làm khô môi sẽ khiến đôi môi các nàng trông thật quyến rũ. Với tone nude chủ đạo nên dòng son này rất phù hợp với làn da của phụ nữ châu Á. Thỏi son này có bán ở Việt Nam với giá dao động từ 300 đến 500 nghìn. (Ảnh: Beauty blog, 3CE)

Bắt kịp với xu hướng son màu nude đang khiến chị em phát cuồng thời gian gần đây. 3 màu son 3CE Lily Maymac này với màu sắc sang chảnh, tôn da. Thiết kế vỏ vuông bóng rất bắt mắt và sang trọng với 3 màu son thời thượng phù hợp với xu hướng hiện tại, trên thân son lại có in tên của hot girl Lily Maymac. Son Lily Maymac Matte Lip Color bao gồm 3 màu son nude lì tuyệt đẹp: Holy Rose (màu 118 - đỏ đất), Hold On (màu 119 - hồng đào) và Warm&Sweet (màu 908 - cam đất). Holy Rose 118 là màu đỏ đất cực kỳ tôn da. Đây cũng là màu son dễ đánh nhất trong cả 3 màu và phù hợp với tất cả các sắc da. Màu Hold On 119. Là màu hồng đào và cũng là màu sáng nhất trong 3 màu son 3CE x Lily Maymac Matte Lip Color. Màu này hợp với các cô nàng da sáng. Màu Warm & Sweet 908 là màu cam đất, màu son đang "hot" nhất nhì hiện nay. Với sự pha trộn hài hòa của các gam nâu, cam, hồng, màu son này rất dễ đánh và hợp với nhiều sắc da. Nếu cô nàng nào mê màu cam đất thì đừng nên bỏ qua thỏi Warm & Sweet thời thượng này. Theo các tín đồ làm đẹp đã thử dòng son 3CE Lily Maymac này, son lì nhưng chất son vẫn cực kì mềm mịn không làm khô môi sẽ khiến đôi môi các nàng trông thật quyến rũ. Với tone nude chủ đạo nên dòng son này rất phù hợp với làn da của phụ nữ châu Á. Thỏi son này có bán ở Việt Nam với giá dao động từ 300 đến 500 nghìn. (Ảnh: Beauty blog, 3CE)