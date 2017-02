Số người nhập viện do đốt pháo tăng đột biến trong dịp Tết

Tính đến hết ngày mùng 5 Tết, tổng số người bệnh còn lại tại các cơ sở khám chữa bệnh là 101.276 trường hợp. Trong đó, các bệnh viện trên cả nước tiếp nhận gần 4.500 trường hợp nhập viện do đánh nhau.

Đặc biệt, trong dịp nghỉ Tết Đinh Dậu 2017 vừa qua tới 280 trường hợp đến khám, cấp cứu do pháo nổ, tăng 184 trường hợp so với năm 2016, không có trường hợp tử vong. Tổng số lượt khám, cấp cứu tai nạn do chất nổ khác là 67 lượt, tăng hơn so với năm 2016 là 24 lượt.

Trong dịp Tết 2017, số người nhập viện do đốt pháo nổ gia tăng đột biến. (Ảnh minh họa)

Cũng trong đợt nghỉ Tết năm nay, có khoảng 2.500 trường hợp đến khám rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn và rượu, trong đó 702 trường hợp được xác định nguyên nhân do bia rượu.

Còn báo cáo nhanh của Cục CSGT, trong ngày cuối cùng của đợt nghỉ Tết (1/2), cả nước xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông làm 30 người chết, 47 người bị thương, nâng tổng số người chết cả dịp Tết lên 171 người trên tổng số 267 vụ tai nạn.

Theo số liệu báo cáo trên, đợt nghỉ Tết năm 2017 số vụ và số người tử vong vì tai nạn giao thông so với dịp Tết năm 2016 đã giảm mạnh. Được biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Bính Thân 2016, toàn quốc xảy ra 408 vụ tai nạn giao thông, làm chết 300 người, bị thương 380 người.

Tại Bệnh viện Việt Đức, trong đợt nghỉ Tết Nguyên Đán vừa qua có khoảng 700 trường hợp đến khám, cấp cứu, trong đó tai nạn giao thông chiếm tỷ lệ khá cao với hơn 500 ca.

BS Phạm Hải Bằng – Phó khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn (Bệnh viện Việt Đức) cho biết, trong số bệnh nhân bị tai nạn giao thông đến Bệnh viện Việt Đức khám, cấp cứu, đáng nói tỷ lệ người dân tuân thủ việc đội mũ bảo hiểm những ngày Tết rất thấp. Ví dụ như ngày 30 Tết, trong số những ca nhập viện do tai nạn giao thông thì chỉ có 4 trường hợp đội mũ bảo hiểm, ngày mùng 1 Tết có 12 trường hợp, ngày mùng 2 là 15 trường hợp.

Cao điểm nhất là ngày mùng 3 Tết với 145 trường hợp đến viện khám, cấp cứu và chỉ có 4/112 ca tai nạn giao thông đội mũ bảo hiểm. Các ca tai nạn được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức phần lớn là ngoại tỉnh, trên đường quốc lộ, đi xe với tốc độ nhanh nên chấn thương nặng nề.