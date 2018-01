Sợ con bắt quả tang, vợ chồng tranh thủ lén lút ‘tác chiến'

Nhà có con gái 2 tuổi nhưng vợ chồng Hằng, 26 tuổi (Hà Nội) vẫn chưa rèn được con nếp ngủ riêng. Con vẫn có thói quen ngủ chung với bố mẹ. Vì thế, vợ chồng Hằng luôn phải đối mặt với không ít cảnh bi hài khi yêu.

Mỗi tối, thấy con gái đã ngủ, vợ chồng Hằng mới lén lút “tác chiến”. Thế nhưng đúng lúc vợ chồng đang cao trào nhất, con gái Hằng bất chợt thức dậy. Hằng đã vội lấy tấm chăn trùm lên cơ thể của 2 vợ chồng để con không nhìn thấy gì.

Nhưng thấy mẹ đang thức, con lại cười toét miệng, ê a cùng bố mẹ khiến cho cảm xúc lúc gần gũi của vợ chồng Hằng bị tụt xuống một nửa. Hoặc có những khi thấy bố mẹ đang dính vào nhau như keo, con gái Hằng sợ mẹ đang bị bố đánh nên khóc ầm lên.

Hằng nhớ lại: “Một lần, vợ chồng cũng tranh thủ yêu lúc 23h đêm khi con đã ngủ say. Đúng lúc cả 2 đang mải miết yêu thì con gái thức dậy. Chúng thấy bố nằm trên mẹ nên tưởng mẹ của chúng đang bị đánh. Vì thế con khóc ầm lên sợ hãi và còn kéo bố phải nằm xuống giường. Vợ chồng tôi buộc phải dừng cuộc yêu giữa chừng lại. Chồng tôi mất hứng ra mặt".

Rút kinh nghiệm từ sau nhiều lần con bắt gắp lúc vợ chồng đang yêu trên giường, vợ chồng Hằng thống nhất không chọn giường ngủ để gần gũi. Cứ khi nào vợ chồng muốn quan hệ, cả hai lại nhấm nháy nhau dỗ con đi ngủ sớm để sơ tán xuống bếp, phòng khách tranh thủ yêu.

“Có hôm thấy con đã ngủ, vợ chồng tôi thích thú sơ tán ra phòng khách. Cứ nghĩ yêu ở phòng khách đã an toàn vì vợ chồng ở riêng không có ai thì vẫn gặp sự cố. Con đang ngủ, không thấy bố mẹ đâu nên khóc toáng lên gọi mẹ. Vợ chồng lại lục đục bỏ cuộc giữa chừng để vào với con”, chị Hằng thú nhận.

“Năm sau con gái lớn hơn, tôi sẽ dỗ dành cho ra ngủ riêng. Chỉ khi ấy may ra mới có không gian riêng cho 2 vợ chồng. Nhưng chỉ sợ lúc đó bố mẹ lại chẳng còn cảm xúc nồng nhiệt yêu như bây giờ nữa rồi”, bà mẹ này nói.

Vợ chồng anh Thành (Hải Phòng) thường "tác chiến" với nhau lúc 1-2h sáng. Khi ấy, con đã ngủ ngon lành.

Hơn nữa, để có con nhỏ mà "chuyện ấy" không bị ngắt quãng, vợ chồng anh Thành cùng có quan điểm phải "tranh thủ" mọi lúc mọi nơi. Thậm chí có lúc, không tìm được cách nào ổn thỏa, anh đành bất khả kháng phải cho con xem phim hoạt hình, iPad, điện thoại để dụ con mất tập trung. Sau đó vợ chồng trốn vào phòng tắm hoặc lên gác để yêu chóng vánh.

“Có lần cảm hứng cao trào, chẳng thể đợi được con ngủ vì thế tôi đành phải cho con chơi iPad. Sau đó, vợ chồng tranh thủ trốn lên gác yêu nhanh yêu chóng một chút. Cuộc yêu chóng vánh quá đến nỗi vợ chồng phải bỏ qua hết các công đoạn dạo đầu dạo cuối để nhanh chân ra với con. Nhiều khi có con vợ chồng không khỏi buồn cười. Bởi yêu toàn phải lén lút như vậy chẳng khác nào ngày chưa kết hôn toàn ăn vụng vì giấu người nhà”, anh Thành phì cười kể.

“Trước đây khi chưa có con, vợ chồng gần nhau 3-4 lần/tuần. Vậy mà hiện nay khi có con, vợ chồng chỉ gần nhau 1-2 lần/tuần đã khó. Có tuần còn bị vợ cho nhịn đói luôn vì con ốm hoặc không thể tìm ra khe hở nào để trốn con mà yêu nữa. Những lúc như vậy bí bách vô cùng nhưng đành chịu vì con”, anh Thành hài hước kể thêm.

Để hâm nóng chuyện vợ chồng, anh Thành buộc phải thi thoảng gửi con sang bà nội gần đó. Những hôm ấy, vợ chồng anh được thoải mái thật sự vì không phải canh chừng con.

Nói về chuyện phòng the của vợ chồng khi có con, người chồng này than thở rằng: “Nói chung chuyện ấy phải biết tranh thủ mọi nơi mọi lúc và nhiều khi còn phải dụ dỗ con bằng mọi chiêu. Có như vậy con mới chịu và không gây ra những cảnh bi hài. Cũng may nhà tôi vợ chồng luôn cẩn thận chuyện đó nên dù yêu không được thả phanh song cũng chưa bị con bắt gặp lần nào”.