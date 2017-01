Sai lầm khi uống rượu vang rất nhiều người phạm phải

Ly uống rượu vang: Không dùng ly thon dài để uống sâm panh vì những chiếc ly này được thiết kế để giữ bọt khí lâu hơn. Nên dùng ly uống rượu vang tiêu chuẩn để uống vì bạn có thể lắc rượu và ngửi hết mùi thơm của rượu trong những chiếc ly này. Nhiệt độ: Rượu vang đỏ nên được giữ ở nhiệt độ 15-21 độ C trước khi uống, còn rượu vang trắng thì từ 10-15 độ C. Cách cầm ly: Không cầm ly rượu ở ngang bầu mà nên cầm ở thân cốc hoặc đế vì nhiệt độ ở tay sẽ truyền qua cốc làm rượu nóng dần lên, mất nhiệt độ chuẩn. Cách chạm cốc: Nếu bạn muốn nâng ly chúc mừng ai đó thì nên chạm cốc ở nửa dưới của bầu cốc. Nếu có ai đó chạm quá mạnh thì cốc cũng khó vỡ hơn so với chạm cốc ở phía trên miệng cốc. Luôn dùng bình đựng rượu: Mặc dù trông hình thức không thật sự đẹp mắt nhưng bình đựng rượu vang có tác dụng gạn lại cặn của các chai rượu lâu năm khiến rượu không ngon. Đối với những chai rượu ít tuổi thì bình đựng rượu có tác dụng làm thông khí để rượu có mùi thơm. Một ly rượu vang đầy trông rất hấp dẫn nhưng các chuyên gia về nghi thức rượu vang khuyên chỉ nên rót rượu tối đa đến non nửa cốc để rượu có chỗ để thở. Không lắc rượu quá nhiều: Lắc rượu trong ly là một cách để rượu thở và tỏa hương thơm nhưng nếu lắc quá nhiều, rượu sẽ bị oxy hóa, chất lượng rượu giảm và còn bị đắng.

Ly uống rượu vang: Không dùng ly thon dài để uống sâm panh vì những chiếc ly này được thiết kế để giữ bọt khí lâu hơn. Nên dùng ly uống rượu vang tiêu chuẩn để uống vì bạn có thể lắc rượu và ngửi hết mùi thơm của rượu trong những chiếc ly này. Nhiệt độ: Rượu vang đỏ nên được giữ ở nhiệt độ 15-21 độ C trước khi uống, còn rượu vang trắng thì từ 10-15 độ C. Cách cầm ly: Không cầm ly rượu ở ngang bầu mà nên cầm ở thân cốc hoặc đế vì nhiệt độ ở tay sẽ truyền qua cốc làm rượu nóng dần lên, mất nhiệt độ chuẩn. Cách chạm cốc: Nếu bạn muốn nâng ly chúc mừng ai đó thì nên chạm cốc ở nửa dưới của bầu cốc. Nếu có ai đó chạm quá mạnh thì cốc cũng khó vỡ hơn so với chạm cốc ở phía trên miệng cốc. Luôn dùng bình đựng rượu: Mặc dù trông hình thức không thật sự đẹp mắt nhưng bình đựng rượu vang có tác dụng gạn lại cặn của các chai rượu lâu năm khiến rượu không ngon. Đối với những chai rượu ít tuổi thì bình đựng rượu có tác dụng làm thông khí để rượu có mùi thơm. Một ly rượu vang đầy trông rất hấp dẫn nhưng các chuyên gia về nghi thức rượu vang khuyên chỉ nên rót rượu tối đa đến non nửa cốc để rượu có chỗ để thở. Không lắc rượu quá nhiều: Lắc rượu trong ly là một cách để rượu thở và tỏa hương thơm nhưng nếu lắc quá nhiều, rượu sẽ bị oxy hóa, chất lượng rượu giảm và còn bị đắng.