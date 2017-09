Sai lầm chết người phổ biến khi tắm xông hơi

Nhiều người có thói quen xông hơi xong là tắm ngay cho sạch mồ hôi nhưng điều này là hoàn toàn sai lầm. (Nguồn Chillspacenyc) Đây là sai lầm phổ biến khi xông hơi sẽ khiến các lỗ chân lông co lại, làm giảm lưu thông máu khiến cơ thể đau nhức. Tắm ngay sau khi xông hơi còn có thể khiến bạn bị cảm. (Nguồn Squarespace) Vì vậy, trình tự đúng khi xông hơi đó là tắm, xông hơi nóng, lau khô người sau đó mới massage. (Nguồn Netdna-ssl) Các đấng mày râu còn hay đi xông hơi sau khi nhậu về vì nghĩ như thế sẽ làm giải rượu, khiến cơ thể tỉnh táo nhưng việc làm này cũng sai. (Nguồn Villanatali) Xông hơi sau khi no say hoàn toàn không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho sức khỏe, nhất là cho hệ tim mạch. (Nguồn Leafcdn) Do có nhiều lợi ích nên một số người thậm chí còn lạm dụng xông hơi và xông hơi liên tục trong tuần. Việc này khiến cơ thể bị mất nhiều nước và năng lượng, ảnh hưởng không tốt đến tim mạch. (Nguồn Amazonaws) Bạn chỉ nên xông hơi hai lần một tuần để cơ thể thư giãn, và mỗi lần chỉ nên xông trong 10 - 15 phút. (Nguồn Oversum-vitalresort) Nhiều chị em muốn giảm béo nhanh nên còn kết hợp vừa xông hơi vừa tập thể dục và đây là một sai lầm rất thường gặp. (Nguồn Visitkorea) Việc vừa xông hơi vừa tập thể dục khiến cơ thể bị mất nước và muối nhiều hơn, nhanh hơn, dễ dẫn đến hiện tượng “say nóng”. (Nguồn Seoulpencilhostel) Để việc xông hơi đạt hiệu quả, bạn nên hít vào bằng mũi, thờ ra bằng miệng trong suốt quá trình xông, đồng thời uống chút trà gừng để mang lại sự sảng khoái, thư giãn nhất. (Nguồn Amazonaws)

Nhiều người có thói quen xông hơi xong là tắm ngay cho sạch mồ hôi nhưng điều này là hoàn toàn sai lầm. (Nguồn Chillspacenyc) Đây là sai lầm phổ biến khi xông hơi sẽ khiến các lỗ chân lông co lại, làm giảm lưu thông máu khiến cơ thể đau nhức. Tắm ngay sau khi xông hơi còn có thể khiến bạn bị cảm. (Nguồn Squarespace) Vì vậy, trình tự đúng khi xông hơi đó là tắm, xông hơi nóng, lau khô người sau đó mới massage. (Nguồn Netdna-ssl) Các đấng mày râu còn hay đi xông hơi sau khi nhậu về vì nghĩ như thế sẽ làm giải rượu, khiến cơ thể tỉnh táo nhưng việc làm này cũng sai. (Nguồn Villanatali) Xông hơi sau khi no say hoàn toàn không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho sức khỏe, nhất là cho hệ tim mạch. (Nguồn Leafcdn) Do có nhiều lợi ích nên một số người thậm chí còn lạm dụng xông hơi và xông hơi liên tục trong tuần. Việc này khiến cơ thể bị mất nhiều nước và năng lượng, ảnh hưởng không tốt đến tim mạch. (Nguồn Amazonaws) Bạn chỉ nên xông hơi hai lần một tuần để cơ thể thư giãn, và mỗi lần chỉ nên xông trong 10 - 15 phút. (Nguồn Oversum-vitalresort) Nhiều chị em muốn giảm béo nhanh nên còn kết hợp vừa xông hơi vừa tập thể dục và đây là một sai lầm rất thường gặp. (Nguồn Visitkorea) Việc vừa xông hơi vừa tập thể dục khiến cơ thể bị mất nước và muối nhiều hơn, nhanh hơn, dễ dẫn đến hiện tượng “say nóng”. (Nguồn Seoulpencilhostel) Để việc xông hơi đạt hiệu quả, bạn nên hít vào bằng mũi, thờ ra bằng miệng trong suốt quá trình xông, đồng thời uống chút trà gừng để mang lại sự sảng khoái, thư giãn nhất. (Nguồn Amazonaws)