Rước độc vào người khi dùng chảo chống dính không an toàn

Ngày nay, chảo chống chính là vật dụng nhà bếp phổ biến và tiện dụng trong mỗi gia đình. Tuy nhiên, khi chảo đã mất lớp chống dính thì nó lại trở thành mối nguy hại đối với sức khỏe của cả gia đình bạn. (Ảnh Mediamart) Lớp chống dính trên chảo là một loại polyme chịu nhiệt khá an toàn với cơ thể con người. Lớp chống dính này được kết dính với bề mặt chảo bằng một lớp keo tổng hợp. (Ảnh Tgdd) Khi lớp chống dính bị bong tróc sẽ để lộ lớp keo kết dính. Lớp keo dính này rất độc với sức khỏe người dùng. (Ảnh Hghmw) Nhất là khi nấu nướng, nhiệt độ cao làm cho chất keo này bị phân hủy và phát tán chất độc hại, gây nguy hiểm cho người sử dụng. (Ảnh Bonoi) Bên cạnh đó, một số loại chống dính trên bề mặt chảo khi bị đốt nóng ở nhiệt độ từ 300 độ C - 500 độ C sẽ tạo ra lớp khói có chứa các chất độc gây tức ngực, khó thở, thậm chí là ung thư. (Ảnh Bepthaison) Ngoài ra, các loại chảo nhái, giả sử dụng sơn kém chất lượng. Khi bạn mua phải loại chảo này, khi sử dụng, sơn bị đốt ở nhiệt độ cao sẽ nóng chảy và ngấm vào thực phẩm, tạo ra hợp chất cực độc đối với cơ thể. (Ảnh Mevacon) Một trong những hợp chất được phủ lên bề mặt chảo là PTFE - một chất có đặc tính tự nhiên trơn bị phân hủy ở nhiệt độ 260-350 độ C. (Ảnh Alicdn) Khi bị phân hủy, PTFE sẽ thải ra các khí độc hại, có thể gây bệnh viêm phổi, gây xuất huyết phổi và làm rối loạn dịch thể. (Ảnh Hstatic) Các các triệu chứng khi hít phải khí thải độc hại từ sự phân hủy PTFE gồm khó thở, tức ngực, ho, đau họng, sốt cao. (Ảnh Tgdd) Không dừng lại ở đó, khí độc từ PTFE còn có thể nguy cơ gây ung thư cho động vật, đồng thời có thể tác động tới các loài vật nhỏ và trẻ em nhanh hơn ở người lớn. (Ảnh Olivermart)

