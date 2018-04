Rùng mình món ăn kinh dị chữa bệnh ở Việt Nam

Một trong những món ăn kinh dị chữa bệnh ở Việt Nam là sâu chít. Sau khi thu hoạch về, sâu chít được rửa sạch bằng nước muối rồi để ráo nước. Muốn để được lâu người ta thường rang lên hoặc sấy khô. Sâu chít sau khi rang khô được tẩm mật ong sau đó lại sấy khô tiếp rồi cho vào hũ thủy tinh đậy kín dùng dần hỗ trợ chữa liệt dương, tăng cường sinh lý. Sâu dâu hay nhậy sâu là ấu trùng của một loại xén tóc sống và lớn dần trong thân cây dâu tằm. Toàn thân sâu mềm nục, con nhỏ bằng đầu đũa, con to có thể bằng ngón tay, dài 3-5 cm, màu trắng như sữa. Sâu dâu nướng qua cho vào rượu trắng ngâm trong nhiều ngày, uống chữa cơ thể suy nhược, gầy yếu, hay mỏi mệt, rất thích hợp với cơ thể người cao tuổi. Bọ ngựa còn gọi là con bù cào hoặc ngựa trời hay đường lang. Bộ phận dùng làm thuốc là toàn bộ con bọ ngựa (tên thuốc là đường lang) và tổ bọ ngựa trên cây dâu tằm (còn gọi là tang phiêu tiêu). Tang phiêu tiêu là tổ cái tổ bọc các quả trứng của con bọ ngựa sống trên cây dâu tằm. Tang phiêu tiêu có vị ngọt, mặn, tính bình, quy vào 2 kinh can và thận, là món ăn chữa bệnh có công dụng bổ thận tráng dương, cố tinh, sáp niệu, an thần, định chí... Rết có tên khác là rít, thiên long, bách túc trùng, bách cước, là loài côn trùng thân hẹp ngang gồm 20-22 khoanh đốt có kích thước gần bằng nhau, mỗi đốt mang một đôi chân. Theo kinh nghiệm dân gian, rết được dùng làm thuốc để chữa mụn nhọt sưng đỏ, đau nhức, áp-xe. Nếu mụn mới sưng sẽ tan ngay. Hoặc lấy rết ngâm dầu vừng với tỷ lệ như trong rượu rết, nhưng phải để vài tháng mới dùng. Kiến đen là loại côn trùng nhỏ này chứa tới 40-70% protein gồm nhiều loại axit amin và có những loại không chất nào có thể thay thế được. Theo Đông y thì kiến đen có tác dụng thanh nhiệt giải độc, tiêu thũng và giảm đau. Các thử nghiệm lâm sàng trên người còn cho thấy sử dụng rượu ngâm trứng kiến gai đen cải thiện sức khỏe, thần kinh, tăng cường năng lượng cho người lao động trí óc, người suy nhược cơ thể, tăng cường chức năng sinh lý, hỗ trợ chứng suy giảm sinh dục của nam giới đặc biệt tốt. Theo Đông y kiến vàng giúp lưu thông máu, kháng viêm, giảm đau, cung cấp dưỡng chất cho tế bào sụn khớp nên có tác dụng rất tốt trong việc điều trị bệnh xương khớp. Đông y cho rằng, khi bị bệnh xương khớp bạn chỉ cần lấy tổ kiến vàng và cơm nguội, cơm dừa khô nạo ra xào chung với nhau. Sau đó đem hỗn hợp này để nguội, đắp vào vùng khớp xương bị sưng đau có tác dụng rất tốt Nhộng tằm là loại côn trùng giàu chất dinh dưỡng và có rất nhiều tác dụng trong việc chữa bệnh. Người cao tuổi bị yếu thận, hay tiểu tiện són, táo bón dùng nhộng tằm thường xuyên cũng cải thiện được tình hình sức khỏe. Đặc biệt, nhộng tằm kết hợp với hoa hẹ giúp bổ thận, dùng để trị mộng tinh, đau lưng, mỏi gối, nhức mỏi trong chân, lạnh chân; tốt cho tiêu hóa; bổ phổi, tiêu đờm, trị suy nhược cơ thể, già yếu, liệt dương... Rau diếp cá mùi tanh như cá nên còn được gọi là “ngư tinh thảo”, ngoài ra còn có tên là lá giấp hay, trấp thái. Rau diếp cá từ xưa được dùng để trị bệnh rất hiệu quả. Một số công dụng trị bệnh của rau diếp cá như: chữa phế ung và các chứng bệnh đường hô hấp, Chữa chứng ho ra máu, khạc ra đờm ở bệnh nhân lao phổi...

Một trong những món ăn kinh dị chữa bệnh ở Việt Nam là sâu chít. Sau khi thu hoạch về, sâu chít được rửa sạch bằng nước muối rồi để ráo nước. Muốn để được lâu người ta thường rang lên hoặc sấy khô. Sâu chít sau khi rang khô được tẩm mật ong sau đó lại sấy khô tiếp rồi cho vào hũ thủy tinh đậy kín dùng dần hỗ trợ chữa liệt dương, tăng cường sinh lý. Sâu dâu hay nhậy sâu là ấu trùng của một loại xén tóc sống và lớn dần trong thân cây dâu tằm. Toàn thân sâu mềm nục, con nhỏ bằng đầu đũa, con to có thể bằng ngón tay, dài 3-5 cm, màu trắng như sữa. Sâu dâu nướng qua cho vào rượu trắng ngâm trong nhiều ngày, uống chữa cơ thể suy nhược, gầy yếu, hay mỏi mệt, rất thích hợp với cơ thể người cao tuổi. Bọ ngựa còn gọi là con bù cào hoặc ngựa trời hay đường lang. Bộ phận dùng làm thuốc là toàn bộ con bọ ngựa (tên thuốc là đường lang) và tổ bọ ngựa trên cây dâu tằm (còn gọi là tang phiêu tiêu). Tang phiêu tiêu là tổ cái tổ bọc các quả trứng của con bọ ngựa sống trên cây dâu tằm. Tang phiêu tiêu có vị ngọt, mặn, tính bình, quy vào 2 kinh can và thận, là món ăn chữa bệnh có công dụng bổ thận tráng dương, cố tinh, sáp niệu, an thần, định chí... Rết có tên khác là rít, thiên long, bách túc trùng, bách cước, là loài côn trùng thân hẹp ngang gồm 20-22 khoanh đốt có kích thước gần bằng nhau, mỗi đốt mang một đôi chân. Theo kinh nghiệm dân gian, rết được dùng làm thuốc để chữa mụn nhọt sưng đỏ, đau nhức, áp-xe. Nếu mụn mới sưng sẽ tan ngay. Hoặc lấy rết ngâm dầu vừng với tỷ lệ như trong rượu rết, nhưng phải để vài tháng mới dùng. Kiến đen là loại côn trùng nhỏ này chứa tới 40-70% protein gồm nhiều loại axit amin và có những loại không chất nào có thể thay thế được. Theo Đông y thì kiến đen có tác dụng thanh nhiệt giải độc, tiêu thũng và giảm đau. Các thử nghiệm lâm sàng trên người còn cho thấy sử dụng rượu ngâm trứng kiến gai đen cải thiện sức khỏe, thần kinh, tăng cường năng lượng cho người lao động trí óc, người suy nhược cơ thể, tăng cường chức năng sinh lý, hỗ trợ chứng suy giảm sinh dục của nam giới đặc biệt tốt. Theo Đông y kiến vàng giúp lưu thông máu, kháng viêm, giảm đau, cung cấp dưỡng chất cho tế bào sụn khớp nên có tác dụng rất tốt trong việc điều trị bệnh xương khớp. Đông y cho rằng, khi bị bệnh xương khớp bạn chỉ cần lấy tổ kiến vàng và cơm nguội, cơm dừa khô nạo ra xào chung với nhau. Sau đó đem hỗn hợp này để nguội, đắp vào vùng khớp xương bị sưng đau có tác dụng rất tốt Nhộng tằm là loại côn trùng giàu chất dinh dưỡng và có rất nhiều tác dụng trong việc chữa bệnh. Người cao tuổi bị yếu thận, hay tiểu tiện són, táo bón dùng nhộng tằm thường xuyên cũng cải thiện được tình hình sức khỏe. Đặc biệt, nhộng tằm kết hợp với hoa hẹ giúp bổ thận, dùng để trị mộng tinh, đau lưng, mỏi gối, nhức mỏi trong chân, lạnh chân; tốt cho tiêu hóa; bổ phổi, tiêu đờm, trị suy nhược cơ thể, già yếu, liệt dương... Rau diếp cá mùi tanh như cá nên còn được gọi là “ngư tinh thảo”, ngoài ra còn có tên là lá giấp hay, trấp thái. Rau diếp cá từ xưa được dùng để trị bệnh rất hiệu quả. Một số công dụng trị bệnh của rau diếp cá như: chữa phế ung và các chứng bệnh đường hô hấp, Chữa chứng ho ra máu, khạc ra đờm ở bệnh nhân lao phổi...