Ra mồ hôi kiểu này là dấu hiệu cảnh báo bệnh nguy hiểm

Nếu ở hai vùng đầu và cổ trên cơ thể ra nhiều mồ hôi thì đây là do nhiệt trong người quá vượng, hoặc có bệnh nguy hiểm do dương khí gây nên. Nếu kèm theo chứng đầy hơi, chướng bụng, hôi miệng thì có thể dùng mạch nha cùng địa liên chi nấu nước uống. Nếu có nhiều mồ hôi trộm lại kèm theo triệu chứng mất ngủ, miệng khô, tâm phiền thì có thể do cơ thể bạn nóng trong. Điều này mới xuất hiện có thể do bạn đã ăn quá nhiều đồ nóng chứa năng lượng cao như thịt dê, hành tây, gừng, tỏi. Lúc này cần uống nước tây dương sâm hoặc bách hợp với lê để làm mát cơ thể. Không cần phải vận động mà cơ thể vẫn ra mồ hôi thì chứng tỏ đây là dấu hiệu khí phổi hư yếu, nước bọt không đủ. Nếu kèm theo triệu chứng mệt mỏi, khí hư, sợ lạnh thì do dương khí hư tổn. Những người này cơ địa thường dễ bị cảm, sau khi vận động mồ hôi ra nhiều và thường mất nhiều sức. Có thể dùng hoàng kỳ, đại táo, củ mài nấu thành canh uống để trị chứng bệnh này. Ngoài ra cần phải duy trì tâm trạng ổn định cố gắng không nôn nóng, cáu giận, ít ăn đồ cay nóng, chất kích thích. Vùng kín nằm ở vùng trong của hai đùi, đây là vị trí thường dễ động mồ hôi. Nếu thường xuyên có nhiều mồ hôi và có mùi bất thường thì có thể vùng kín viêm nhiễm, hoặc dị ứng, cơ thể mẫn cảm, hệ bài tiết gặp trở ngại hoặc đồ lót không thích hợp gây ra. Hàng ngày cần phải chú ý vệ sinh vùng kín, ăn uống thanh đạm, tránh các chất kích thích, mặc đồ thoáng khí, rộng rãi dễ chịu. (Nguồn ảnh trong bài: baidu, paixin).

