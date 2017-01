Quý bà suýt chết vì silicon nâng ngực lên nấm mốc

Cô Dee Hicks, năm nay 45 tuổi đã phải nằm liệt giường trong suốt 6 tháng và rụng tóc, đau ngực, nổi ban mà không hiểu tại sao. Có lúc cô từng trầm cảm đến mức muốn tự tử. Lúc này cô đã nâng ngực được 10 năm và cô tin rằng tất cả là do bơm ngực. Tuy nhiên, mặc dù những triệu chứng trên kéo dài hơn một năm khiến sức khỏe đi xuống trầm trọng, mắt mờ, tai nghe kém, khi cô đi khám để kiểm tra nhưng bác sĩ chỉ xác định được là do viêm nhiễm nhưng không rõ từ đâu. Thậm chí có bác sĩ còn cho rằng đó là triệu chứng tiền mãn kinh. Cô Dee đã tự mình nghiên cứu và đối chiếu trên mạng và thấy những dấu hiệu của mình rất giống với triệu chứng nhiễm độc nấm mốc do nâng ngực. Chỉ khi cơn đau trầm trọng hơn và cô phải tự quyết định bỏ đi phần cấy ghép ngực thì chỉ trong 24 giờ bệnh tình của cô bỗng được cải thiện. Đây là các mô cấy ngực được tháo ra khỏi vòng 1 của cô Dee với các đốm mốc màu đen. Các tế bào sẹo cũng được cắt đi hết để đề phòng nấm mốc lan ra. Ngay sau khi phẫu thuật tháo bỏ, tình trạng măt mờ và nghe kém của cô Dee đã được cải thiện, ham muốn tình dục bỗng quay trở lại. Da và sẹo cũ trước đây không lành nay đã lành lại. Chỉ 4 ngày sau, cô Dee cảm thấy mình hoàn toàn trở thành một con người khác.

