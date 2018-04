Phụ nữ sở hữu 3 bộ phận này chứng tỏ tướng vượng phu ích tử

Hai cằm

Theo tiêu chuẩn đánh giá vẻ đẹp của phụ nữ hiện này, việc sở hữu chiếc cằm đầy đặn, hay còn được gọi là hai cằm, nhiều người nhận định đây là một nét xấu đi nhan sắc, nhưng đẹp không có nghĩa là phú quý mà xấu chưa chắc đã bần hàn.

Ảnh minh họa. Cằm được coi là nơi hiện thị kho của cải. Cằm càng dày thì càng có nhiều tiền và may mắn. Không chỉ tượng trưng cho sự giàu sang quyền quý, hai cằm còn là tướng của những người phụ nữ vượng phu ích tử, mang lại may mắn cho bản thân và cả sự nghiệp của chồng.



Chỉ cần bước qua tuổi 30 phụ nữ hai cằm sẽ có trong tay cả tiền tài, danh vọng và một cuộc hôn nhân ấm êm, hạnh phúc với người chồng chiều vợ, con cái nên người.

Vòng 3 đầy đặn

Người xưa quan niệm rằng, phụ nữ có vòng 3 nảy nở tượng trưng cho sự đầy đủ, những người này có thể giữ được tài lộc, thậm chí người không biết giữ tiền cũng vẫn có những khoản tích lũy cho mình về sau. Ngược lại, vòng ba không đầy đặn là người dễ phải chịu cuộc sống bần hàn, vất vả, ít phúc.

Những phụ nữ sở hữu vòng 3 đầy đặn thường là người khôn ngoan, nhân hậu và biết đối nhân xử thế. Nhờ vậy, họ dễ dàng có cuộc sống như ý với quý nhân phù hộ độ trì, che chở và nâng đỡ trong đời.

Chưa kể, vòng ba đầy đặn cộng với vòng eo con kiến như “thắt đáy lưng ong” chính là mẫu vợ hiền dâu thảo mọi đàn ông đều khát khao có được. Cuộc sống sau khi kết hôn của họ sẽ viên mãn bội phần nhờ giỏi “chiều chồng”, chăm con lại quán xuyến việc nhà và sự nghiệp linh hoạt.

Chính vì điều này mà xu thế mông to luôn được nhiều người ưa chuộng, tuy nhiên không phải ai sinh ra cũng sở hữu được đường cong trời phú này, nên ngày càng nhiều người lựa chọn phẫu thuật nâng mông để cải thiện vóc dáng và nhân tướng cho mình.

Đùi to

Tất nhiên, phụ nữ chẳng ai thích đùi mình to như cột đình mà luôn ước ao có cặp chân thon dài thẳng tắp. Thế nhưng nhân tướng học đã chỉ rằng đùi to là người có tướng giàu có mà hiện nay đùi to, hông nở còn là "chuẩn mực cái đẹp" của nhiều cô gái hiện đại. Đùi to là “trụ đỡ của kho tiền”, người phụ nữ có cặp đùi to thường là người có đầu óc tinh nhanh và có sức chịu đựng hơn người. Tính cách ôn hòa, giỏi chăm lo gia đình và giúp đỡ chồng. Đùi to và ngắn sẽ đem lại cho chồng cơ ngơi vững vàng.

Những phụ nữ đùi to sẽ có cuộc đời thanh nhàn, sung sướng và đời sống hôn nhân như ý. Nếu đùi to, ngắn bạn lại càng là cánh tay đắc lực giúp sự nghiệp của chồng phất lên như diều gặp gió, thăng tiến nhanh đến chóng mặt.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!