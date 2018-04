Phụ nữ lấy chồng có hai kiểu, bạn thuộc kiểu nào?

Sáng nay, trời đổ mưa sớm, chị lại quên áo mưa, ướt hết áo quần. Chị nhắn một câu than vãn với chồng, bên kia chỉ trả lời lạnh tanh: “Không tự biết mang áo mưa giờ còn than thở?”. Từ đó về sau, chị không bao giờ quên mang áo mưa, vì nếu trời mưa cũng sẽ không ai mang áo mưa đến cho chị, càng không ai hỏi han quan tâm chị có lạnh không.

Bạn chị lại hoàn toàn khác, ngay cả khi trời không mưa, chồng cô ấy vẫn đưa đón cô ấy. Cô ấy cũng không cần phải nhớ mang áo mưa hay ô dù, vì trong xe anh ấy lúc nào cũng có. Nếu hôm nay anh ấy không đón đúng giờ, cô ấy sẽ mè nheo đòi dỗ dành. Ngay cả khi không ướt mưa, cô ấy vẫn được hỏi han yêu chiều…

Công ty chị có tiệc đến tận khuya, chị có chút hơi men, đành để xe ở công ty. Chị vô thức gọi cho anh đến đón. Đầu dây bên kia giọng anh dửng dưng: “Còn đợi anh làm gì, em bắt xe về đi, con ở nhà còn chưa ngủ đâu, vậy mà em còn đi khuya!”. Anh cúp máy, chị vẫn còn nghe tiếng ly va chạm nhau, tiếng đàn ông hô hào nhậu nhẹt. Từ dạo đó, chị không bao giờ để mình quá say khi tiệc tùng đồng nghiệp đối tác, chị cũng không về muộn. Vì chị biết, nếu chị say, sẽ không ai đưa chị về. Và nếu chị về muộn, con ở nhà cũng chỉ có một mình.

Vì chị biết, nếu chị say, sẽ không ai đưa chị về. Và nếu chị về muộn, con ở nhà cũng chỉ có một mình - Ảnh minh họa: Internet Đồng nghiệp của chị, đi tiệc tùng dù chưa say, chồng cũng đã đứng đợi trước cổng. Ngay cả khi đã say rồi, điện thoại bên cạnh cô ấy vẫn sẽ hiện số chồng gọi. Cô ấy luôn không sợ mình say, vì cô ấy biết chồng rồi sẽ đến, cô ấy sẽ luôn có chồng đưa về tận nhà. Cô ấy cũng không phải lo con ở nhà một mình đợi mẹ, vì chồng cô ấy luôn nói: “Em đi với đồng nghiệp cho vui, bố con anh đợi”.



Ngày chị sinh con thứ hai, chồng chị đưa chị đến bệnh viện rồi lại quay đi liền. Anh nói: “Anh bận. Bao giờ sinh xong thì báo anh. Chứ cứ ngồi đợi ngoài này được gì, mất hết cả thời gian”. Chị chịu đau suốt mười mấy tiếng, mẹ chị sốt ruột đứng ngồi không yên. Người phụ nữ cạnh bên vừa than đau quá chịu không nổi với chồng. Chị nhìn người chồng kia đứng cạnh bên vợ, hết lau mồ hôi cho vợ, lại xuýt xoa bảo thôi không để vợ đẻ nữa. Còn cô ấy vừa than đau vừa nói chị giỏi quá, như chị chắc cô ấy chết mất.

Chị thấy mắt cay cay.

Ngày chị quyết định ly hôn, anh khinh ra mặt, nghĩ chị chỉ giỏi hăm dọa chồng. Anh hỏi chị, chị bỏ chồng rồi có sống được không?

Chị cười lạnh tanh. Có gì chị không làm được? Một mình sinh con không chồng ở bên, một mình về đêm không người đón đưa, một mình nuôi con suốt bao tháng ngày chồng ngoại tình, một mình tự lo khi ốm đau bệnh tật, một mình làm dâu làm mẹ chuyện gì chưa từng làm? Chị quay lưng đi, vì từng biết cô đơn có mùi vị gì, nên mạnh mẽ đã là điều quá dễ dàng.

Chồng chị bàng hoàng không tin, chạy theo cầu xin chị ở lại, hỏi chị nghĩa tình sao chị không nể. Tiếc là, anh chẳng còn được một cái liếc nhìn của chị đến hết cuộc đời này…

Phụ nữ như chị, chắc không ít. Kiên cường thế nào, mạnh mẽ vẻ vang với đời ra sao, hóa ra lại đáng thương biết bao. Phụ nữ như bạn chị, đồng nghiệp chị, hay người vợ sắp sinh kia cũng nhiều lắm. Hạnh phúc như thế, hóa ra cũng đâu cứ nhất thiết phải kiên cường...

Người vợ hạnh phúc, được chồng yêu thương cưng chiều, không cần mạnh mẽ, cũng chưa một lần phải học cách kiên cường cô độc. Còn người vợ kiên cường, bị vùi dập bởi tổn thương và tủi hổ. Ngoài việc học cách mạnh mẽ trơ trọi, cô ấy hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác.

Phụ nữ hạnh phúc và kiên cường, giống nhau thì nhiều, cũng có chồng, con cái, cũng ngày ngày tất tả ngược xuôi mỏi mệt. Chỉ duy nhất một điều khác nhau, chính là phụ nữ hạnh phúc luôn được trân trọng và nhớ đến, còn phụ nữ kiên cường vốn chỉ có một mình. Vì vậy, phụ nữ hạnh phúc luôn cười ngay cả khi đời có nhọc nhằn, còn phụ nữ kiên cường, ngoài mạnh mẽ cứng ra thì đến cả khóc cũng chẳng dám.

Đàn bà ơi, nếu bạn may mắn là một người vợ hạnh phúc, hãy trân trọng người đàn ông bên cạnh, vì họ là người xứng đáng để bạn trao gửi cả đời. Và nếu chẳng may bạn lại là người phụ nữ kiên cường, sao không thử nghĩ mình cũng xứng đáng được hạnh phúc? Thế gian này, đàn bà sinh ra đã thua thiệt bao nhiêu điều, bạn không thương lấy mình thì chẳng ai thay bạn bảo vệ được chính bạn. Hạnh phúc hay bất hạnh, cũng là do bạn lựa chọn.

Còn đàn ông ơi, bạn muốn người vợ bên cạnh mình trở thành kiểu phụ nữ nào? Vợ kiên cường, chính là vì chồng quá tồi tệ. Vợ hạnh phúc, cũng vì chồng giỏi giang yêu chiều. Nếu bạn là đàn ông, xin đừng để người phụ nữ của mình trở nên kiên cường. Vì nếu có thể mạnh mẽ quá lâu, phụ nữ rồi sẽ không cần bạn nữa, đến một lúc họ sẽ bỏ bạn ra đi bất cứ lúc nào. Họ sẽ trả lại bạn đủ đầy những tủi hờn vô tâm họ đã từng nếm trải, còn bạn chỉ có thể hối hận một đời không dứt…