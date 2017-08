Phòng ngừa ung thư lưỡi từ trái nho, lá trà xanh, lá đu đủ

Công hiệu từ trái nho chữa ung thư lưỡi di căn

Trái nho chứa hoạt chất có thể ngăn chặn tế bào ung thư lưỡi biến đổi di căn. Trái nho là loại quả hợp với khẩu vị của nhiều người. Bên cạnh đó, tất cả các thành phần của trái nho đều có chứa hoạt chất chống ung thư lưỡi.

Đầu tiên, thịt nho chứa hàm lượng lớn sinh tố C, cứ 100g thịt nho sẽ cho 11mg vitamin C. Sinh tố C là có khả năng chống oxy hóa mạnh, thực chất rất cần thiết để ức chế tế bào ung thư lưỡi phát triển.

Bênh cạnh đó, quả nho còn chứa Polyphenol có tác dụng chống oxy hóa. Hoạt chất này bảo vệ các tế bào và các nguyên sinh chất trong cơ thể, chống lại sự hình thành các gốc tự do. Vì vậy, ăn nho giúp hạn chế sự nhân đôi nhanh chóng của các tế bào ung thư lưỡi.

Ngoài tác dụng chống ung thư lưỡi, trái nho còn có tác dụng ngăn ngừa sự lão hóa da, lợi khuẩn, bổ sung nhiều dưỡng chất cho cơ thể... Tuy nhiên, việc bảo quản nho không dễ. Vì vậy khi lựa chọn nho bạn nên cẩn thận với chất bảo quản trong loại quả này. Tốt nhất, trước khi sử dụng nho bạn nên khử chất độc từ chất bảo quản trong quả nho một cách cẩn thận.

Nho chứa lượng Acid caffeic cao, là chất chống ung thư rất công hiệu. Hạt nho chứa tinh chất đặc biệt là Proantho-Cyanidin là chất chống oxy hóa mạnh. Chất này giúp ức chế tế bào ung thư.

Vậy làm thể nào để sử dụng hạt nho? Khi ăn nho bạn có thể nhai thật kỹ và nhỏ hạt nho để nuốt vì hạt nho thực chất không cứng như một số loại hạt khác. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng loại cao được tiết chế từ hạt nho.

Bí mật từ lá trà xanh trong việc ngăn ngừa ung thư lưỡi

Nhiều công bố khoa học đã chứng minh chất chống oxy hóa trong trà xanh có thể làm chậm sự lão hóa và ngăn ngừa bệnh tim, ung thư cũng như ung thư lưỡi. Vậy thành phần quan trọng nào của trà xanh có công dụng tuyệt vời như vậy?

Theo nghiên cứu tại Thụy Sỹ, những người uống nhiều hơn 2 tách trà mỗi ngày có thể ngừa ung thư tới 46% so với khi không sử dụng. Bí mật nằm ở hoạt chất EGCG có trong lá trà xanh.

Hoạt chất chống oxy hóa mạnh trong EGCG trong lá trà xanh giúp ngăn chặn quá trình sản xuất các enzyme có hại cho cơ thể và ngăn chặn sự tiến triển của tế bào ung thư trong cơ thể, trong đó có ung thư lưỡi.

Cách sử dụng lá trà xanh trong việc ngăn ngừa ung thư lưỡi hàng ngày không quá khó. Bạn có thể sử dụng như những cách thông thường sau đây:

- Hãm trà xanh lấy nước uống.

- Làm hương liệu cho nhân bánh ngọt.

- Làm gia vị chế biến cùng đồ ăn mặn như tôm, cá...

- Lá trà xanh thường được dùng làm thức uống trong mùa hè.

Nhìn chung bệnh nhân ung thư lưỡi có thể sử dụng lá trà xanh như một thực phẩm thường dùng hàng ngày để bổ sung hoạt chất ức chế tế bào ung thư lưỡi trong cơ thể.

Lá đu đủ hỗ trợ chữa ung thư lưỡi

Một nghiên cứu chỉ ra rằng lá đu đủ có chứa Papain phân hủy được chất đạm, trung hòa các độc tố, tăng cường hệ miễn dịch, chống lại sự phát triển của khối u...

Bạn dùng lá 6 đu đủ tươi (có cả cọng) rửa sạch sẽ, lấy lá và lõi. Chia chỗ lá đu đủ này thành 3 thang rồi sắc thuốc uống nước, ăn cái. Hoặc bạn có thể phơi khô rồi cho vào ấm hãm như pha chè. Nước thuốc đu đủ này có thể dùng thay nước uống hàng ngày. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thêm vào đó một vài lá sả.

Bài thuốc này rất tốt cho việc chữa bệnh ung thư lưỡi của bạn. Lưỡi sẽ có cảm giác dễ chịu khi uống nước trà xanh hay nước lá đu đủ. Thứ nước này làm dịu đi những cơn đau, giảm lở loét do bệnh ung thư lưỡi gây ra, bệnh sẽ nhanh chóng được cải thiện.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm những bài thuốc hỗ trợ cho bệnh ung thư lưỡi từ những bệnh nhân đã từng chữa khỏi mà không cần phẫu thuật hay hóa trị, xạ trị.