Phẫu thuật lấy thai cho bệnh nhân u gan nặng tại BV Sản Nhi Quảng Ninh

Ngày 23/4/2018, Khoa Sản Bệnh - Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tiếp nhận sản phụ Nguyễn Thị P. (31 tuổi) thường trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, nhập viện trong tình trạng thai lần hai, 32 tuần 5 ngày, da niêm mạc nhợt, không phù, đau bụng nhiều hạ sườn phải không rõ nguyên nhân được gia đình cho nhập viện kiểm tra.



Kết quả xét nghiệm, siêu âm ổ bụng và chụp CT cho thấy hình ảnh Gan to nhiều nhu mô gan phải có khối lớn kích thước 174x154mm, có phần dải xơ và hoại tử dịch ở trung tâm, ngấm thuốc dạng viền thì động mạch, thải thuốc nhanh thì tĩnh mạch cửa, tim thai 145 lần/phút, cơn co tử cung + cổ tử cung đóng, siêu âm thai nhi khoảng 2000g.

Qua hội chẩn chuyên khoa các Bác sĩ chẩn đoán Thai lần 2, thai 32 tuần 5 ngày, ngôi đầu, thiếu máu/U gan và chuyển vào khoa Sản bệnh theo dõi và điều trị tích cực.

Trước đó bệnh nhân có thai lần 2, thai 32 tuần 5 ngày, dự kiến sinh ngày 12/6/2018, quá trình mang thai chưa phát hiện bất thường, sau khi phát hiện đau bụng nhiều hạ sườn phải, đi khám phát hiện bệnh nên nhập viện điều trị.

Đến ngày 24/4/2018 tại khoa Sản Bệnh, bệnh viện tổ chức hội chẩn toàn bệnh viện do BSCKII Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc BV chủ trì với sự tham gia của nhiều chuyên gia thuộc các chuyên khoa Ngoại, Sản, Phụ, chẩn đoán hình ảnh, Hồi sức cấp cứu, Gây mê hồi tỉnh…

Sau hội chẩn quyết định điều trị nâng cao thể trạng, truyền máu, giảm đau, truyền đạm, albumin; Chuẩn bị điều kiện thai trên 35 tuần mổ đẻ chủ động; phối hợp chuyên khoa Ngoại Sản xét thắt động mạch gan trong mổ, sinh thiết gan; Trong trường hợp có biến chứng của u gan: Chỉ định mổ cấp cứu ngay cứu thai, xử trí biến chứng cho bệnh nhân.

Đến ngày, 25/4/2018, Qua hội chẩn chuyên khoa bệnh nhân được chuyển khoa Hồi sức cấp cứu điều trị tích cực.

Vào lúc 10h15 phút ngày 26/4/2018, bệnh nhân xuất hiện tình trạng cơn co tử cung; qua hội chẩn chuyên khoa các Bác sĩ chỉ định chuyển mổ cấp cứu bệnh nhân.

Ca mổ diễn ra ngay sau đó, trong khi ê kíp sản khoa phẫu thuật lấy thai thì các bác sĩ ngoại cũng vào cuộc kiểm tra gan, dạ dày, lách... cho bệnh nhân.

Kíp phẫu thuật Sản khoa do Bs Bùi Minh Cường – Trưởng khoa Phụ; Bs Hà Thị Diễm Hằng – Trưởng khoa Sản bệnh thực hiện; sau 5 phút kíp phẫu thuật lấy ra 01 nhi trai, nặng 2.300gr, khóc được, chuyển khoa sơ sinh theo dõi.

Kíp phẫu thuật Ngoại Sản do Bs Nguyễn Quốc Hùng – GĐ bệnh viện; Bs Trần Quý Khánh – Khoa Sản bệnh thực hiện kiểm tra dạ dày, lách và các quai ruột không phát hiện bất thường; tiến hành kiểm tra gan thấy kích thước to, gan phải to thay đổi màu sắc, mật độ tổ chức u chiếm gần hết nhu mô gan, tiến hành cắt gan phải 2cm mặt trên gan gửi giải phẫu bệnh.

Hiện tại sau mổ, em bé được theo dõi ở Khoa sơ sinh với tình trạng thở máy, tiên lượng tốt, có thể xuất viện trong một vài tuần tới. Sức khỏe sản phụ hiện tại ổn, chờ tốt lên sẽ cân nhắc các biện pháp điều trị.

Có được kết quả này là nhờ sự phối hợp, tập trung của các bác sĩ nhiều chuyên khoa Ngoại – Sản – Phụ - Gây mê - Hồi sức cấp cứu của bệnh viện để đưa ra hướng điều trị phù hợp nhất, tốt nhất cho sản phụ và đã thực hiện thành công.

Đây là một trường hợp vô cùng khó khăn, vì khi bệnh nhân vào viện lúc thai 32 tuần 5 ngày, dự kiến sinh ngày 12/6/2018, sức khỏe yếu, da niêm mạc nhợt, khó thở, thiếu máu... Bệnh viện đã hội chẩn với các chuyên gia của Bệnh viện thống nhất không thể mổ lấy thai nhi vào thời điểm này và cố gắng duy trì em bé được ở trong bụng mẹ được ngày nào tốt ngày đấy.

Các bác sĩ khuyến cáo, thai phụ nên thực hiện khám thai định kỳ để nhận biết các dấu hiệu nguy cơ, chủ động can thiệp hoặc đình chỉ thai nghén trong những trường hợp cần thiết. Đồng thời, chuẩn bị sức khỏe và tâm lý tốt trong quá trình mang thai tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc chuyển dạ.