Phẫu thuật cắt amidan đơn giản nhưng dễ xảy ra tai biến

Sau đây, là những tai biến bạn có nguy cơ gặp phải khi phẫu thuật cắt amidan. Theo tài liệu của bộ môn Tai Mũi Họng, ĐH Y Dược TP HCM đăng tải thì tai biến nặng nhất khi cắt amidan là tử vong. Tỷ lệ tử vong do cắt amidan từ 1/10.000 đến 1/40.000. Ngoài ra, người bệnh có thể bị các biến chứng nhẹ khác như chảy máu, phù nề, tắc nghẽn hô hấp, đau. Nặng hơn một chút người bệnh có thể bị nhiễm khuẩn, thay đổi giọng nói, mất giọng... Tỷ lệ những tai biến này chiếm khoảng 14%. Về tai biến nặng nề khiến người bệnh tử vong khi cắt amidan các chuyên gia cho biết có thể do rất nhiều nguyên nhân. Thực tế, những bệnh nhân cắt amidan thường tử vong vì chảy máu nhưng không được xử lý kịp thời. Người bệnh cũng thường tử vong do sốc phản vệ với thuốc mê trong quá trình gây tê, gây mê. Ngoài ra, cũng có thể do bệnh nhân bị bệnh tim mạch, lao phổi... những không được phát hiện trước và bất ngờ phát bệnh trong quá trình phẫu thuật thì bệnh nhân có nguy cơ bị biến chứng tử vong khá cao. Không chỉ vậy, khối amidan của con người vốn nằm ở vị trí nhạy cảm là "giao lộ" giữa đường ăn và đường thở, nên biến chứng, tai biến cũng có thể xảy ra nếu kỹ thuật mổ, lượng thuốc mê hoặc việc chăm sóc hậu phẫu không tốt. Nguồn ảnh: Bacsinoitru, Pinterest.

