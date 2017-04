Phát thèm với những món bít tết có giá “trên trời“

1. Bít tết của nhà hàng Bones (Atlanta, Georgia)

Nhà hàng này đã mất rất nhiều năm để có thể biến việc chế biến bít tết nâng lên tầm nghệ thuật. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đồ ăn tuyệt vời và không gian sang trọng đã khiến Bones trở thành nhà hàng bít tết ngon nhất nước Mỹ. 2. Bít tết Chateaubriand của nhà hàng Keens Steakhouse (Manhattan, New York)

Tọa lạc tại quảng trường Herald – trung tâm của New York, nhà hàng huyền thoại này đã từng phục vụ rất nhiều người nổi tiếng kể từ năm 1885. Món ăn nổi tiếng của quán là Chateaubriand, bít tết phục vụ kèm 3 loại sốt khác nhau có giá tới 120$ cho phần ăn 2 người. 3. Bít tết của nhà hàng Pappas Bros. Steakhouse (Dallas, Texas)

Pappas Bros luôn nằm ở phần đầu danh sách bởi quán chỉ nhập thịt bò từ một nguồn duy nhất và có một thợ mổ riêng để những miếng thịt luôn ở trạng thái hoàn hảo nhất. 4. Bít tết của nhà hàng Taste of Texas (Houston, Texas)

Nhà hàng này chỉ phục vụ loại bò Angus hảo hạng, thực khách có thể thoải mái lựa chọn loại sốt ăn kèm mà mình thích, bao gồm sốt tiêu chanh, sốt phô mai xanh hay hương thảo mộc và bò nóng được phục vụ khi vẫn còn đang xèo xèo trên đĩa. 5. Bít tết của nhà hàng Gibsons Bar & Steakhouse (Chicago, Illinois)

Nhà hàng xa hoa này là nơi bạn nhất định phải đến tại Chicago nếu muốn “sống ảo”. Bít tết ở đây có giá từ 42$ cho 300g thăn bò. 6. Bít tết của nhà hàng House of Prime Rib (San Francisco, California)

Phục vụ theo phong cách Anh, quán bít tết này không trang trí cầu kỳ mà mang lại cảm giác ấm cúng, cho thực khách không gian để hoàn toàn chìm đắm và tận hưởng món ăn. 7. Bít tết của nhà hàng Butcher and Singer (Philadelphia, Pennsylvania)

Những tín đồ của bít tết từ rất xa cũng lặn lội tới Butcher and Singer, nhưng một nửa sự chú ý tập trung vào phòng ăn chính của quán với phong cách sang trọng. Bít tết ở đây có giá từ 39$ cho thăn phi lê tới 86$ cho tảng sườn chữ T phần 2 người. 8. Bít tết Benedict của nhà hàng Abe & Louie's (Boston, Massachusetts)

Quán bít tết kiểu truyền thống tại Boston nổi tiếng bởi dịch vụ hoàn hảo và món ăn ngon miễn chê, đặc biệt là bít tết Benedict, món thăn phi lê với sốt béarnaise và khoai tây. 9. Bít tết của nhà hàng The Capital Grille (Denver, Colorado)

Nhiều thực khách đánh giá đây là nơi có bít tết ngon nhất thành phố. Quán ăn này cũng nổi tiếng với burger kẹp phô mai Ý và nấm đen cực ngon. 10. Bít tết của nhà hàng Craft (Los Angeles, California)

Craft hoàn toàn khác biệt với những nhà hàng bạn từng biết, với phong cách hiện đại, trẻ trung và thực đơn chỉ gồm 2 món là thịt thăn và sườn, thế nhưng sự cầu kỳ trong nấu nướng đã đẩy món bít tết ở đây lên một tầm cao mới. 11. Bít tết Amercian Wagyu của nhà hàng Metropolitan Grill (Seattle, Washington)

Quán bít tết này vô cùng nổi tiếng, nhất là với món Amercian Wagyu, những miếng thịt bò khổng lồ ăn kèm với khoai tây chế biến theo mọi kiểu mà bạn muốn. 12. Bít tết của nhà hàng Manny's Steakhouse (Minneapolis, Minnesota)

Những đồ nội thất bằng gỗ và da tại Manny's mang lại cảm giác như các trường học cổ tại New York. Nơi đây nổi tiếng với món ăn siêu VIP có giá 88.95$ - sườn nướng 85 ngày với hương vị nồng đậm, và thậm chí đây còn là 1 phương thuốc chữa liệt dương. 13. Bít tết của nhà hàng Smith & Wollensky (bãi biển Miami, Florida)

Đây là địa điểm tuyệt vời để ăn trưa sau cả buổi lướt sóng mệt nhoài trên biển. Với tầm nhìn phóng thẳng ra biển và một list cocktail dài dằng dặc, Smith & Wollensky là địa điểm hấp dẫn không chỉ du khác mà cả người dân địa phương và dân văn phòng nữa. 14. Bít tết của nhà hàng Bull & Bear (Orlando, Florida)

Quán bít tết Waldorf Astoria này nổi tiếng bởi thái độ phục vụ tốt và hương vị thịt bò siêu hấp dẫn. Thực khách có thể lựa chọn giữa 5 loại nước sốt siêu ngon để dùng cùng bít tết. Ngoài ra gà rán ở đây cũng ngon đến nỗi được mệnh danh là “những miếng gà tuyệt nhất bạn từng ăn trong đời”. 15. Bít tết của nhà hàng Bourbon Steak (Washington, DC)

Michael Mina, đầu bếp từng đoạt nhiều giải thưởng có tới 5 quán bít tết trên khắp nước Mỹ, nhưng Bourbon được đánh giá là nơi có bít tết ngon nhất đặc khu Columbia. Những miếng thịt bò được Mina trần trong bơ và nướng bằng gỗ nên cực kỳ thơm và mềm mọng.

