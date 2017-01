Phát ngôn chê đàn ông Việt gây bão mạng năm 2016

Chê đàn ông đi xe số “vừa nghèo, vừa dơ”. Dòng chia sẻ của cô gái có tên Mỹ Hồng (TP HCM) bày tỏ quan điểm cá nhân rằng, đàn ông đi Sirious, cô thấy “nghèo nàn và bẩn”, “không có lịch sự và sang trọng”. Không những thế, cô nàng còn tuyên bố “xài điện thoại rẻ tiền đừng mơ con gái để ý”. Ảnh: Tiin.vn. Trước thái độ miệt thị những đàn ông không khá giả, cô chịu sự chỉ trích nặng nề của cư dân mạng, không chỉ các quý ông. Phần lớn, các ý kiến cho rằng, cô gái suy nghĩ nông cạn và chỉ nhìn được cái lợi trước mắt. Còn có người khẳng định, phụ nữ chỉ biết đến tiền chỉ khiến đàn ông coi thường mà thôi. Ảnh: Tiin.vn. Chê đàn ông Việt vô duyên, hay chê bai người khác. Một facebook có tên Xuân Đào đã có bài viết thể hiện quan điểm cá nhân về đàn ông Việt. Cô cho biết, từng hẹn hò không ít đàn ông ngoại quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, tổng kết lại thì đàn ông Việt không quá tệ nhưng có đức tính khiến cô "vô cùng hãi hùng" là "thói vô duyên, thường hay chê bai người khác". Ảnh minh họa. Tác giả đoạn note còn đưa ra những câu nói điển hình của đàn ông dễ làm phụ nữ thất vọng như: Sao nay em béo vậy? Em ăn lắm thế? Em mặc cái gì thấy gớm vậy?... Đoạn note đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt của cư dân mạng tạo nên những tranh luận trái chiều không có hồi kết. Ảnh: Lignews. Chê trai Việt ít hiểu biết, non kém sex. Nữ diễn viên kiêm biên đạo múa đương đại người Nhật gốc Việt - Michiyo Phạm Ngà cũng từng làm dậy sóng dư luận khi trả lời phỏng vấn trong một trang mạng rằng đàn ông việt kém hiểu biết và cũng chẳng thành thạo chuyện ấy. Cô cũng phát biểu rằng trai Việt “bảo thủ, ít giao lưu, chỉ như trai làng “ếch ngồi đáy giếng”. Ảnh: Xaluan. Phát ngôn của Michiyo trở thành chủ đề được bàn tán rất nhiều trên các diễn đàn, các trang mạng xã hội. Mỗi người một quan điểm riêng, nhưng họ đều khẳng định phát biểu của Phạm Ngà mang tính chủ quan và hết sức sai lầm. Nhiều sao Việt cũng lên tiếng cho rằng, quan điểm của biên đạo múa sai lầm và “vơ đũa cả nắm”. Ảnh: Tintucsaigon. Tuyên bố “Thà ế chứ không lấy đàn ông Việt”. Năm 2011, cô gái tên Quách Thu Trang cũng khiến cộng đồng mạng dậy sóng bởi bức thư tuyên bố xanh rờn không thèm lấy và chê bai đàn ông Việt. “Là một cô gái sinh ra và lớn lên tại Việt Nam nhưng tôi rất có ác cảm với đàn ông Việt Nam. Vì các anh không chỉ kém thông minh, không lãng mạn mà còn rất gia trưởng… Sau này thà ế chồng chứ nhất định tôi không bao giờ lấy đàn ông Việt”. Ảnh: Zing. Trong bức thư, tác giả còn so sánh đàn ông Việt với Tây “đàn ông Tây họ đàn ông ra đàn ông, còn đàn ông ta thì ông chả ra ông, mà bà chẳng ra bà… Các anh làm sao mà so bì với đàn ông Tây được”. Cô gái còn đưa ra dẫn chứng cụ thể ở Đức, phụ nữ được ưu tiên nhất và cuối cùng mới đến đàn ông. Công việc rửa bát đàn ông Đức cũng làm chẳng ngại ngần. Ảnh: Quatangcuocsong.

Chê đàn ông đi xe số “vừa nghèo, vừa dơ”. Dòng chia sẻ của cô gái có tên Mỹ Hồng (TP HCM) bày tỏ quan điểm cá nhân rằng, đàn ông đi Sirious, cô thấy “nghèo nàn và bẩn”, “không có lịch sự và sang trọng”. Không những thế, cô nàng còn tuyên bố “xài điện thoại rẻ tiền đừng mơ con gái để ý”. Ảnh: Tiin.vn. Trước thái độ miệt thị những đàn ông không khá giả, cô chịu sự chỉ trích nặng nề của cư dân mạng, không chỉ các quý ông. Phần lớn, các ý kiến cho rằng, cô gái suy nghĩ nông cạn và chỉ nhìn được cái lợi trước mắt. Còn có người khẳng định, phụ nữ chỉ biết đến tiền chỉ khiến đàn ông coi thường mà thôi. Ảnh: Tiin.vn. Chê đàn ông Việt vô duyên, hay chê bai người khác. Một facebook có tên Xuân Đào đã có bài viết thể hiện quan điểm cá nhân về đàn ông Việt. Cô cho biết, từng hẹn hò không ít đàn ông ngoại quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, tổng kết lại thì đàn ông Việt không quá tệ nhưng có đức tính khiến cô "vô cùng hãi hùng" là "thói vô duyên, thường hay chê bai người khác". Ảnh minh họa. Tác giả đoạn note còn đưa ra những câu nói điển hình của đàn ông dễ làm phụ nữ thất vọng như: Sao nay em béo vậy? Em ăn lắm thế? Em mặc cái gì thấy gớm vậy?... Đoạn note đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt của cư dân mạng tạo nên những tranh luận trái chiều không có hồi kết. Ảnh: Lignews. Chê trai Việt ít hiểu biết, non kém sex. Nữ diễn viên kiêm biên đạo múa đương đại người Nhật gốc Việt - Michiyo Phạm Ngà cũng từng làm dậy sóng dư luận khi trả lời phỏng vấn trong một trang mạng rằng đàn ông việt kém hiểu biết và cũng chẳng thành thạo chuyện ấy. Cô cũng phát biểu rằng trai Việt “bảo thủ, ít giao lưu, chỉ như trai làng “ếch ngồi đáy giếng”. Ảnh: Xaluan. Phát ngôn của Michiyo trở thành chủ đề được bàn tán rất nhiều trên các diễn đàn, các trang mạng xã hội. Mỗi người một quan điểm riêng, nhưng họ đều khẳng định phát biểu của Phạm Ngà mang tính chủ quan và hết sức sai lầm. Nhiều sao Việt cũng lên tiếng cho rằng, quan điểm của biên đạo múa sai lầm và “vơ đũa cả nắm”. Ảnh: Tintucsaigon. Tuyên bố “Thà ế chứ không lấy đàn ông Việt”. Năm 2011, cô gái tên Quách Thu Trang cũng khiến cộng đồng mạng dậy sóng bởi bức thư tuyên bố xanh rờn không thèm lấy và chê bai đàn ông Việt . “Là một cô gái sinh ra và lớn lên tại Việt Nam nhưng tôi rất có ác cảm với đàn ông Việt Nam. Vì các anh không chỉ kém thông minh, không lãng mạn mà còn rất gia trưởng… Sau này thà ế chồng chứ nhất định tôi không bao giờ lấy đàn ông Việt”. Ảnh: Zing. Trong bức thư, tác giả còn so sánh đàn ông Việt với Tây “đàn ông Tây họ đàn ông ra đàn ông, còn đàn ông ta thì ông chả ra ông, mà bà chẳng ra bà… Các anh làm sao mà so bì với đàn ông Tây được”. Cô gái còn đưa ra dẫn chứng cụ thể ở Đức, phụ nữ được ưu tiên nhất và cuối cùng mới đến đàn ông. Công việc rửa bát đàn ông Đức cũng làm chẳng ngại ngần. Ảnh: Quatangcuocsong.