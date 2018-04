Nổi tiếng bởi vẻ bề ngoài quá khác thường

Người mẫu Canada Winnie Harlow bị mắc căn bệnh bạch biến vitiligo khiến làn da cô loang lổ những mảng trắng và nâu từ năm 3 tuổi. Dù vậy, cô đã biến vẻ bề ngoài quá khác thường thành điểm mạnh của mình và trở thành một người mẫu nổi tiếng. Winnie trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng như và góp mặt tại những sàn diễn thời trang lớn. Dù bị mắc bệnh bạch tạng khiến làn da trắng nhợt hơn so với người bình thường nhưng người mẫu Thando Hopa vẫn nhận được rất nhiều lời mời đóng quảng cáo. Cô không chỉ là người mẫu mà còn là luật sư khá thành công. Người mẫu Mỹ Nikia Phoenix khác biệt với mọi người bởi làn da tối và tàn nhang bao phủ toàn bộ cơ thể. Nikia là gương mặt chính cho chiến dịch quảng cáo của Coca-Cola và Target. Melanie Gaydos không may mắc bệnh loạn sản ngoại bì từ khi chào đời. Căn bệnh khiến cho làn da, răng, móng và xương nhỏ phát triển bất thường. Melanie không hề có tóc, gương mặt méo mó do biến dạng về xương. Dù có ngoại hình như “người hành tinh” nhưng Melanie vẫn trở thành người mẫu nổi tiếng nhở sở hữu một thân hình khá chuẩn và lối diễn xuất tự nhiên, chuyên nghiệp. Người mẫu Caitin Stickels không chỉ bị hở hàm ếch mà còn mắc hội chứng Schmid–Fraccaro, khiến cô bị vẹo xương sống và gặp một số vấn đề liên quan tới tim, thận. Tuy chỉ cao 1m54 và nặng 40kg nhưng Caitin đã lọt vào mắt xanh của nhiều thương hiệu cao cấp như Prada, Dior hay Coach. Ngoài ra, cô còn có cơ hội làm việc với các tạp chí thời trang danh tiếng. Cô gái người Anh gốc Ấn Harnaam Kaur mắc hội chứng buồng trứng đa nang ở tuổi 11, khiến cô có một bộ râu như một người đàn ông. Dù vậy, Harnaam vẫn phát triển sự nghiệp người mẫu. Viktoria Modesta là ca sĩ và người mẫu sinh ra ở thành phố Daugavpil (Latvia). Do một sơ xuất của bệnh viện nên Modesta bị khuyết chân trái. Dù vậy, Modesta đã rất nỗ lực vượt qua và đang làm việc tại London, Anh. Madeline Stuart mắc hội chứng Down và cô từng rất béo. Stuart đã phải cố gắng tập luyện, bơi lội, đạp xe, nhảy múa... để giảm cân. Bây giờ, Stuart là gương mặt thương hiệu của nhiều hãng thời trang. Người mẫu Lola Chuil đặc biệt bởi cô có làn da... đen nhất thế giới. Lola được ví như "viên kim cương màu đen". Slick Woods nổi tiếng bởi nụ cười độc đáo của mình. Cô gặp vấn đề với khớp hàm khiến hàm răng bị nghiêng và hở ra ở giữa răng cửa. Tuy vậy, Woods vẫn rất tự tin vào hàm răng của mình. Ảnh: Internet.

