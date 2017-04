Nối thành công vành tai nhân tạo nuôi trên cánh tay

Ngày 29/3, Giáo sư Quách Thụ Trung và giáo sư Thư Mẫu Quốc cùng ê kíp phẫu thuật chỉnh hình của bệnh viện số 1 thuộc Đại học giao thông Tây An tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã nối thàng công vành tai giả được nuôi cấy trên cánh tay trước đó vào vị trí tai phải trên đầu bệnh nhân. Sáng ngày 30/3/2017, bệnh viện đã tổ chức họp báo và thông báo về thành công này với các phương tiện thông tin đại chúng. Giáo sư Quạch Thụ Trung là bác sĩ phẩm thuật thẩm mỹ, chỉnh hình hàng đầu Trung Quốc. Ông cũng chính là người thực hiện ca ghép mặt đầu tiên ở Trung Quốc. Được biết, bệnh nhân được cấy ghép vành tai gặp tai nạn giao thông rất nặng. Sau khi được phẫu thuật nhiều lần để tái tạo da mặt nhưng vẫn thiếu mất một cái tai phải. Bệnh nhân đã được giáo sư Quách lấy dùng công nghệ 3 D để tạo hình vành tai giả, sau đó lấy sụn sườn tự thân và tái tạo vành tai giả và nuôi cấy trực tiếp lên cánh tay phải của bệnh nhân. Vào ngày 29/3/2017, sau 7 tiếng phẫu thuật căng thẳng nối vành tai giả vào vị trí , máu đã tuần hoàn qua vành tai mới, ca phâu thuật đã thành công. Bệnh nhân sẽ tiếp tục phải ở lại bệnh viện trong khoảng 2 tuần nữa để theo dõi sau phẫu thuật. Được biết, hàng năm ở Trung Quốc có khoảng 50 triệu người bị khuyết tật tai do chấn thường và những dị tật bẩm sinh khác về tai. Công nghệ mới này đã giúp mang lại nhiều hi vọng mới cho nhiều bệnh nhân.

