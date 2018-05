Rùng mình kim chui vào mắt, lúm đồng tiền thành ổ áp-xe sau "dao kéo"

Kim chui vào mí mắt sau phẫu thuật làm đẹp mắt

Ngày 23/4/2018, khoa Chấn thương của Bệnh viện Mắt trung ương tiếp nhận bệnh nhân Vũ Thị L. (24 tuổi), bị chấn thương kim chui vào mắt sau phẫu thuật nhấn mí mắt.

Bác sĩ Hoàng Cương - công tác tại Bệnh viện Mắt trung ương, người đã có thâm niên mổ nhiều loại chấn thương trực tiếp thăm khám, điều trị cho bệnh nhân cho biết, mặc dù kíp trực đã phẫu thuật ngay nhưng vẫn không tìm được kim.

Trong phim X-quang, phải quan sát kỹ lắm mới thấy được lờ mờ cây kim dài chừng 5mm, đường kính khoảng 0,2 mm to đúng bằng chiếc lông mi nằm ở 1/3 trên ngoài hốc mắt, song song với cùng đồ kết mạc.

Bác sĩ Cương chia sẻ, khi để vượt qua cửa ải này, các bác sĩ đều thấm mệt, căng thẳng và không phải lúc nào cũng thành công ngay từ cuộc mổ đầu tiên. Với bệnh nhân thì còn khổ hơn gấp nhiều lần bởi ngoài sự đau đớn là thất vọng, chờ đợi đến khắc khoải rồi mới thở phào khi phẫu thuật lấy kim ra khỏi mắt.

Hầu hết, bệnh nhân đều cảm thấy ân hận, xấu hổ, bị người thân quở trách và nghiêm trọng hơn là có thể là tiền mất tật mang.

Tuy nhiên, khi mới tiêm nửa mũi filler thì Loan đã than đau, mặt mày choáng váng, ói liên tục. Bà H. gọi em gái pha nước gừng cho Loan uống nhưng chưa kịp uống thì Loan đã ngã gục nên bà H. gọi chồng về đưa Loan đến Bệnh viện (BV) Q.6 cấp cứu, sau đó chuyển qua BV Đại học Y Dược TP.

Theo đó, chị Loan cho biết nghe bạn bè giới thiệu, chị đến đăng ký học nghề tại thẩm mỹ viện Hà Anh (TMV Hà Anh) ở đường Đặng Nguyên Cẩn, P.13, Q.6, TP.HCM do bà T.T.N.H làm chủ. Học phí là 10 triệu đồng/khóa học về xăm mi, nhấn mí, tiêm filler...

Ngày 27/12/2017, Mai Kim Trí (hay còn gọi Linda), một trong những người chuyển giới có lượng theo dõi trên mạng xã hội lớn nhất hiện nay. Mới đây, cô khiến nhiều người xót xa sau khi chia sẻ hình ảnh mặt bị biến dạng, sưng đỏ, sẹo nhấp nhô do phẫu thuật thẩm mỹ.

Mặt biến dạng do silicon lỏng

Bác sĩ Khanh cho biết thêm, khoa cũng tiếp nhận nhiều trường hợp tai nạn dao kéo như nâng mũi, nhấn mí mắt, tạo má lúm đồng tiền. Đặc biệt, 2 bệnh nhân gần nhất tới viện trong tình trạng má sưng to, tấy đỏ do bị áp xe sau khi tạo má lúm đồng tiền ở một cơ sở làm tóc.

Bác sĩ Phạm Trịnh Quốc Khanh, Trưởng khoa Bỏng - Tạo hình Thẩm mỹ, cho hay, nhu cầu làm đẹp trong giai đoạn sắp Tết cao, nhiều cơ sở hoạt động chui, quảng cáo quá mức, không có giấy phép phẫu thuật thẩm mỹ, không có chuyên môn y tế cũng vẫn can thiệp thẩm mỹ, tổ chức lớp giảng dạy, đưa đến nhiều bệnh nhân biến chứng.

Ngày 25/1/2018, Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận hàng loạt các ca tai nạn "dao kéo" do làm đẹp ở những cơ sở thẩm mỹ chui.

Chị Ngô Thanh Thủy, chuyên gia về da đồng thời cũng là người chữa trị miễn phí 6 tháng cho chị L.A, cho biết: “Nhu cầu làm đẹp là cần thiết, tuy nhiên, phải lựa chọn cho mình những cơ sở làm đẹp phù hợp và uy tín. Trường hợp của L.A rất đáng tiếc, chỉ vì ham rẻ, lại nghe lời mách nước không đáng tin cậy của người khác mà để lại hậu quả nặng nề. Điều trị 6 tháng, mất rất nhiều thời gian, công sức mới có thể hồi phục được 70%”.

Được biết, cắt mí mắt là một tiểu phẫu giúp tạo hình mắt 2 mí rõ ràng, thường được áp dụng đối với các trường hợp mắt một mí, mắt mí lót. Quy trình cắt mí mắt diễn ra khá nhanh gọn, kéo dài khoảng 30 - 45 phút nhưng đòi hỏi bác sỹ phải có tay nghề vững và dày dạn kinh nghiệm. Nếu bác sỹ non tay, mắt sau khi cắt mí có thể sẽ gặp phải những tình trạng không mong muốn như mí quá to so với kích cỡ mắt, mí 2 mắt không đều, vết khâu bị lộ nhiều hoặc thậm chí là mắt bị trợn.

Phương pháp cắt mí tạo nên đôi mắt 2 mí vĩnh viễn, còn phương pháp bóc mỡ mắt, bác sĩ sẽ phẫu thuật thẩm mỹ qua nếp nhăn tự nhiên, bóc tách mô mỡ và khâu vết mổ lại.