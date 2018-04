Những tuyệt chiêu xóa sẹo giúp da mịn như em bé

Vaseline là cách xóa sẹo hiệu quả và tiết kiệm. Thoa kem 3 lần/ngày trong vòng từ 1-3 tuần, sẽ giúp giữ ẩm cho làn da của bạn, phần da bị sẹo bớt khô và xù xì hơn. Lá nha đam có chứa một chất giống như gel, thúc đẩy quá trình tái tạo da. Thoa gel nha đam tươi ngay trên vết sẹo, massage theo vòng tròn. Để trong 30 phút và rửa sạch. Áp dụng hai lần một ngày. Nếu bạn có sẹo lồi và phì đại, hãy thử miếng silicone hoặc gel silicone. Bắt đầu sử dụng miếng silicone 2 tuần sau khi vết thương lành lại (12-24 giờ một ngày trong ít nhất 2 tháng). Gel silicone nên được sử dụng 1 lần/ngày cho đến khi sẹo mờ đi. Tinh dầu gỗ đàn hương và hoa oải hương có thể hỗ trợ quá trình chữa lành và tái tạo da sẹo nếu được sử dụng thường xuyên. Một cách làm mờ sẹo nhanh là xoa bóp vùng sẹo với kem dưỡng da. Nhẹ nhàng massage vết sẹo trong 15-30 giây vài lần mỗi ngày. Nếu bạn muốn vết sẹo nhanh mờ, đừng bao giờ để da tiếp xúc với tia cực tím. Luôn luôn sử dụng kem chống nắng với SPF 15 hoặc cao hơn khi ra ngoài. Chiết xuất hành có thể làm giảm đáng kể độ dày và làm mềm mô sẹo mà không có tác dụng phụ. Hãy thử dùng chiết xuất hành trên vết sẹo 3 lần một ngày trong thời gian đầu hậu phẫu. Giấm táo giúp làm mờ vết sẹo do mụn trứng cá. Để tránh bị mẩn đỏ và viêm, hãy kết hợp giấm táo với mật ong tươi, thoa lên các vết sẹo và rửa lại sau 10 phút. Massage vết sẹo bằng dầu ô liu hoặc dầu dừa trong 5-10 phút vài lần một ngày cho đến khi đạt được kết quả mong muốn. Vitamin C có thể dần làm mờ sẹo. Để thúc đẩy sự tổng hợp collagen, da của chúng ta cần bổ sung vitamin C cả đường uống và bôi kem. Ảnh: BS. Video "Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả". Nguồn: Mẹo Vặt Cuộc Sống.

Vaseline là cách xóa sẹo hiệu quả và tiết kiệm. Thoa kem 3 lần/ngày trong vòng từ 1-3 tuần, sẽ giúp giữ ẩm cho làn da của bạn, phần da bị sẹo bớt khô và xù xì hơn. Lá nha đam có chứa một chất giống như gel, thúc đẩy quá trình tái tạo da. Thoa gel nha đam tươi ngay trên vết sẹo, massage theo vòng tròn. Để trong 30 phút và rửa sạch. Áp dụng hai lần một ngày. Nếu bạn có sẹo lồi và phì đại, hãy thử miếng silicone hoặc gel silicone. Bắt đầu sử dụng miếng silicone 2 tuần sau khi vết thương lành lại (12-24 giờ một ngày trong ít nhất 2 tháng). Gel silicone nên được sử dụng 1 lần/ngày cho đến khi sẹo mờ đi. Tinh dầu gỗ đàn hương và hoa oải hương có thể hỗ trợ quá trình chữa lành và tái tạo da sẹo nếu được sử dụng thường xuyên. Một cách làm mờ sẹo nhanh là xoa bóp vùng sẹo với kem dưỡng da. Nhẹ nhàng massage vết sẹo trong 15-30 giây vài lần mỗi ngày. Nếu bạn muốn vết sẹo nhanh mờ, đừng bao giờ để da tiếp xúc với tia cực tím. Luôn luôn sử dụng kem chống nắng với SPF 15 hoặc cao hơn khi ra ngoài. Chiết xuất hành có thể làm giảm đáng kể độ dày và làm mềm mô sẹo mà không có tác dụng phụ. Hãy thử dùng chiết xuất hành trên vết sẹo 3 lần một ngày trong thời gian đầu hậu phẫu. Giấm táo giúp làm mờ vết sẹo do mụn trứng cá. Để tránh bị mẩn đỏ và viêm, hãy kết hợp giấm táo với mật ong tươi, thoa lên các vết sẹo và rửa lại sau 10 phút. Massage vết sẹo bằng dầu ô liu hoặc dầu dừa trong 5-10 phút vài lần một ngày cho đến khi đạt được kết quả mong muốn. Vitamin C có thể dần làm mờ sẹo. Để thúc đẩy sự tổng hợp collagen, da của chúng ta cần bổ sung vitamin C cả đường uống và bôi kem. Ảnh: BS. Video "Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả". Nguồn: Mẹo Vặt Cuộc Sống.