Những trường hợp dị dạng kỳ lạ của con người (2)

Cậu bé Trung Quốc mắc phải dị dạng kỳ lạ khiến chân, tay “mọc” thừa. Một người đàn ông ở Áo có một ngôi sao trong mắt sau khi bị đấm vào mặt. Người đàn ông này mắc dị dạng đặc biệt của bệnh đục thủy tinh thể. Mandy Sellars mắc hội chứng Proteus còn gọi là hội chứng chân voi. Điều này khiến chân cô to gấp 5 lần bình thường, khiến cô phải cắt đi vĩnh viễn. Người đàn ông Iran 27 tuổi là trường hợp dị dạng kỳ quặc khi mọc tóc trong mắt. Minh Anh được gọi là cậu bé người cá. Cậu mắc phải một tình trạng lạ khiến da tróc vảy. Các bác sĩ tin rằng điều này có thể là do chất độc màu da cam, hóa học được sử dụng bởi quân đội Mỹ trong chiến tranh ở Việt Nam. Declan Hayton, cậu bé ở Lancaster, Anh, mắc Hội chứng Moebius. Hội chứng này khiến cậu bé không thể di chuyển các cơ mặt của mình bao gồm cả mắt. Nam diễn viên nổi tiếng Verne Troyer mắc hội chứng kẹt trùng sụn dây chằng, khiến anh ta trở thành một trong những người đàn ông lùn nhất trên thế giới. Manar Maged bị chứng bệnh kép ký sinh trùng. Do những biến chứng trong quá trình phẫu thuật tách cặp song sinh, Manar cuối cùng đã qua đời. Joseph Merrick, sinh ra ở London vào những năm 1830, ông bị hội chứng proteus, gây ra khối u khổng lồ hình thành khắp cơ thể. Một người đàn ông không rõ tên đã nổi một chiếc sừng cứng ở tai. Rất may, dị dạng này được loại bỏ bằng cách phẫu thuật. Harry Eastlack, mắc chứng vôi hóa các cơ khớp hiếm gặp, khiến nhiều phần cơ thể hóa thành xương sau khi bị tổn thương. Harry đã bị hóa xương gần hết cơ thể, đến nỗi ông chỉ cử động được đôi môi không lâu trước khi tử vong. Nguồn ảnh: List25. Video "Số lượng trẻ em dị tật lõm ngưng tăng đột biến. Nguồn: VTC

