Những tip làm đẹp phổ biến trên mạng nhưng lại nguy hiểm khôn lường!

Internet là một thế giới kiến thức vô hạn. Những kiến thức về làm đẹp theo đó cũng được truyền bá rộng rãi. Thế nhưng, bên cạnh những lời khuyên đúng, thì vẫn có một số lời khuyên có hại, hoặc không phù hợp với cơ địa đại trà của nhiều người. Dưới đây là những lời khuyên trên mạng rất phổ biến, thậm chí rất nhiều chị em đã từng thử qua và gặp vấn đề. Hãy cùng xem đó là những gì nhé. Sử dụng sản phẩm dành cho trẻ em thay vì các sản phẩm thường. Sử dụng sản phẩm dành cho em bé trên da chúng ta rất không tốt vì sản phẩm dành cho da em bé có lớp bảo vệ, không giống như những sản phẩm dành cho người lớn. Kết quả là, da của chúng ta bị thiếu oxy, thiếu ẩm và rất nhiều vấn đề khác nữa. Dùng bơ thực vật thay cho bọt cạo râu: Có rất nhiều lời khuyên trên mạng nói rằng nếu bỗng nhiên bạn hết bọt cạo râu để xử lí vi-ô-lông thì có thể dùng bơ thực vật thay thế. Điều này hoàn toàn sai và vô cùng có hại cho làn da của bạn. Bơ có thể làm da của bạn bị dị ứng mạnh. Bên cạnh đó, bạn sẽ làm hỏng dao cạo và làm tắc các đường ống cống trong phòng tắm. Nếu bạn hết bọt cạo râu, hãy thử sử dụng dầu dưỡng tóc xem nhé. Chữa tàn nhang bằng chanh: Việc này tuy có thể có hiệu quả, thế nhưng khi sử dụng nước chanh lên da, bạn cần phải tránh tiếp xúc phần da đó với anh nắng mặt trời. Bởi vì nước chanh sẽ làm da bạn trở nên rất nhạy cảm. Thay vì sử dụng trực tiếp nước chanh, các cô gái nên mua kem bôi chữa tàn nhang với thành phần chứa vitamin C thì sẽ hiệu quả và an toàn hơn đấy.Đắp khoai tây để da hết nhờn: Dù khoai tây là một sản phẩm hữu ích nhưng không phải lúc nào cũng có thể dùng nó cho làn da của bạn. Một số chất có trong khoai tây có thể bít các lỗ chân lông và gây ra mụn trứng cá. Hiện nay trên thị trường đã có rất nhiều sản phẩm chăm sóc riêng cho da nhờn, hãy chọn một loại mỹ phẩm phù hợp cho làn da của chính bạn. Làm dày môi bằng ly: Có lẽ phương pháp này xuất phát từ trò chơi hồi nhỏ của chúng ta. Tất cả những gì phải làm là đặt đôi môi vào miệng ly và hút chiếc ly vào. Tuy nhiên, thay vì kết quả là môi của Angelina Jolie thì bạn sẽ có một vết hằn tím khủng khiếp xung quanh miệng. Vậy nên cẩn thận nhé. Dùng keo để lột mụn đầu đen: Điều này hoàn toàn không có hiệu quả và thậm chí là vô cùng nguy hiểm. Keo có thể gây dị ứng và kích ứng da hoặc làm hại mắt nếu để dính vào. Hãy sử dụng các phương pháp lột mụn thích hợp với làn da và an toàn để loại bỏ mụn đầu đen nhé. Dùng sơn móng tay trong suốt để che mụn: Tuyệt đối không nên làm theo lời khuyên này bởi vì khi sơn móng tay được bôi lên vết mụn có thể sẽ gây kích ứng hoặc làm trầm trọng thêm. Tốt nhất hãy mua loại kem trị mụn trong hiệu thuốc để sử dụng chứ đừng để vết mụn của bạn tiếp xúc với bất cứ loại hóa chất nào khác. Trước khi thực hiện theo bất cứ thủ thuật, phương pháp là đẹp nào trên mạng thì các nàng hãy tìm hiểu thật kỹ, phải chắc rằng nó an toàn và thực sự hiệu quả cho làn da của mình hay không. Cách tốt nhất là nên tìm đến lời khuyên của chuyên gia nếu như bạn gặp vấn đề nghiêm trọng về da như là bị kích ứng nhé.

