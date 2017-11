Những thực phẩm quen thuộc làm sạch lá phổi hiệu quả nhất

Mộc nhĩ đen: Mộc nhĩ đen chứa chất kết dính mạnh, có thể làm nhuận phổi, làm sạch máu, nếu ăn thường xuyên có thể làm sạch "rác" trong cơ thể, thải độc phổi hiệu quả. Ảnh: huitu. Tiết lợn: Có thể làm sạch các "bụi bẩn" và những cặn kim loại độc hại trong cơ thể. Theo nghiên cứu của y học hiện đại, protein có trong tiết lợn sau khi phân giải sẽ sản sinh ra một chất tiêu độc, nhuận tràng. Ảnh: huitu. Chất này sẽ tạo ra phản ứng hóa với các chất cặn bã và các kim loại độc hại trong cơ thể, sau đó thông qua bài tiết giúp đẩy các chất độc hại này ra ngoài cơ thể. Ảnh: huitu. Mật ong: Là sản phẩm thiên nhiên vô cùng tốt với sức khỏe. Mật ong vị ngọt, tính bình, có thể nhuận phổi, giải độc, bổ trung, sử dụng mật ong thường xuyên giúp trị ho, trị chứng khô phổi. Ảnh: vcg. Chanh: Chứa hàm lượng vitamin B1, vitamin B2, vitamin C cao, ngoài ra còn có nhiều thành phần có tính kiềm cao như axit hữu cơ, axit citric. Tính chất kiềm của chanh có thể giúp trị ho, ngừa đờm, thải độc phổi hiệu quả. Ảnh: china. Bạc hà: Là loại thảo mộc có tinh dầu, có mùi thơm dịu, có tác dụng làm dịu các bệnh về đường hô hấp như ho, cảm lạnh, viêm họng, xoang hữu ích. Ảnh: zcool. Tinh dầu bạc hà có tác dụng chống oxy hóa mạnh, đồng thời giúp kích thích tiêu hóa, chống co thắt, long đờm. Thường xuyên uống trà bạc hà hoặc thêm rau bạc hà vào bữa ăn sẽ mang lại hiệu quả làm sạch phổi. Ảnh: zcool. Nho: Các thành phần hoạt tính có trong nho có thể giúp cải thiện tỷ lệ trao đổi chất của tế bào, giúp tế bào phổi thải độc tố hiệu quả. Vì vậy, những người thường xuyên hút thuốc hoặc ngửi nhiều khói thuốc nên chăm chỉ ăn nho để làm sạch phổi. Ăn nho thường xuyên còn có tác dụng tiêu viêm, giảm nguy cơ viêm đường hô hấp do hít phải khói thuốc lá. Ảnh: tooopen. Củ cải: Đây được coi là nhân sâm trắng và có tác dụng thải độc phổi hiệu quả. Trong Đông y, đại tràng và phổi có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Sự thải độc của phổi phụ thuộc vào độ trơn tru trong vận động của đại tràng, và củ cải có thể giúp đại tràng tăng cường bài tiết. Ảnh: canet. Cà rốt: Mỗi người một ngày cần nạp 10 mgcarotene tự nhiên, và ăn cà rốt có tác dụng bảo vệ hệ hô hấp, đặc biệt là có tác dụng bảo vệ hiệu quả. Ảnh: nipic. Bách hợp: Nấm đông cô, hoa bách hợp đều có tác dụng dưỡng phổi, tư âm, giúp phổi thải độc tốt. Ảnh: huitu.

