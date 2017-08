Những thực phẩm này chiên mắm thì ngon hết sẩy

1. Cánh gà chiên nước mắm. Nguyên liệu: Cánh gà, xà lách, cà chua, lá chanh non, hành, tỏi, gia vị, nước mắm. Cánh gà: rửa sạch, để ráo nước, lật mặt trong cánh gà, cắt 2-3 đường để giúp dễ thấm gia vị hơn. Ảnh: toinayangi.vn. Sau đó, ướp hành tỏi băm nhuyễn, 1 ít gia vị: tiêu, hạt nêm, dầu ăn, để trong 3-4 giờ. Để cho dầu ăn sôi già rồi, thì cho cánh gà vào chiên. Khi cánh gà vàng đều 2 mặt thì vớt nó ra khỏi chảo, để ráo bớt dầu. Lấy 1 ít dầu ăn, cho hành và tỏi vào phi cho vàng thơm. Ảnh: 123amthuc.net. Sau đó, cho cánh gà vào và rưới đều nước mắm để chiên. Để lửa thật nhỏ cho đến khi nước đã sít lại và cánh gà thơm ngon là tắt bếp. Sử dụng rau sống, cà chua, lá chanh non, ngò rí để trang trí và ăn kèm với món chiên này. Ảnh: aMeovat.com. 2. Chân gà chiên nước mắm. Nguyên liệu: Chân gà, rau xà lách, ngò rí, lá chanh non, ớt, hành khô, gừng, tỏi, gia vị, nước mắm. Ướp chân gà với hành tỏi băm nhuyễn, hạt nêm, thìa tiêu, dầu ăn, nước mắm, ớt bột. Ướp khoảng 30 phút. Ảnh: toinayangi.vn. Pha nước mắm để chiên chân gà: Pha 1,5 thìa nước mắm, 1 thìa đường, 1 thìa tỏi băm, 2 thìa nước sôi, trộn đều lên. Khi dầu nóng già, cho chân gà vào chiên vàng đều 2 mặt đến khi chân gà có độ giòn. Sau đó, gắp chân gà ra để ráo dầu. Đổ bớt dầu trong chảo ra rồi cho hành, tỏi băm và ớt bột vào. Ảnh: Pasgo.vn. Tiếp tục, cho chân gà vào rồi rưới nước mắm đã pha ở trên vào, đảo đều khắp chân gà, vặn lửa nhỏ đến nước sệt sệt là được. Cuối cùng, tắt bếp, rắc ngò rí thái nhỏ và một ít hạt tiêu lên cho hấp dẫn. Ảnh: kheotay.org. 3. Thịt ba chỉ chiên nước mắm. Nguyên liệu: Sả, thịt ba chỉ, ớt, tỏi, gia vị, nước mắm. Sả, tỏi, ớt đập dập, băm nhuyễn. Trộn đều hỗn hợp sả, tỏi, ớt với nhau, thêm muối, hạt nêm, bột ngọt, nước mắm, đường vào khuấy đều. Ảnh: monngon.tv. Đem thịt ba chỉ rửa sạch để ráo nước, cắt làm 2 hoặc làm 3. Cho hỗn hợp gia vị vừa trộn vào ướp trong 30 phút cho ngấm gia vị. Cho dầu vào chảo sâu lòng, dầu nóng thả miếng thịt vào chiên lửa vừa, khoảng 5 phút hạ lửa nhỏ, đậy nắp để miếng thịt chín đều bên trong, canh trở đến khi miếng thịt chín vàng, vớt ra thấm ráo dầu. Ảnh: lamthenao.com. Sau khi vớt thịt ra, cho phần tỏi, sả, ớt ướp vào chảo dầu chiên vàng, để rải lên mặt thịt, ăn giòn, thơm ngon. Dùng dao xắt thịt thành miếng vừa ăn, dọn ăn cùng cơm nóng, nước tương ớt xắt. Ảnh: phunutoday.vn. 4. Mực chiên nước mắm. Nguyên liệu: Mực sữa, nước mắm, tỏi, tương, gia vị. Mực làm sạch, moi hết ruột và lá mực bỏ. Để ráo nước sau đó mang đi chiên. Cho mực vào chảo ngập dầu, chiên giòn. Mực chín vàng vớt ra. Ảnh: Eva.vn. Pha hỗn hợp nước mắm gồm: 20ml nước mắm, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt. Trút bớt dầu trong chảo ra, chỉ để lại một ít. Ảnh: mangdoisong.com. Cho tỏi và phi thơm, tiếp đến cho mực vào chảo đảo đều, rưới chén nước mắm vào trộn đều, chiên thêm khoảng 2 - 3 phút cho thấm gia vị là được. Bày ra đĩa và dùng nóng với tương ớt rất ngon. Ảnh: meovatdoisong.net. 5. Ếch chiên nước mắm. Nguyên liệu: Thịt ếch, tỏi, bột ngọt, muối, hành lá, nước mắm, chanh. Thịt ếch làm sạch, chỉ lấy phần thịt, chặt miếng vừa ăn. Cho khoảng 2 muỗng canh muối và vắt nước cốt một trái chanh vào, trộn đều, bóp cho thịt ếch sạch chất nhờn. Ảnh: Monngon.TV. Tỏi băm nhỏ. Hành lá làm sạch, cắt đoạn dài khoảng 4 cm. Hành tây chẻ theo chiều dọc thành các miếng nhỏ bằng ngón tay. Cho nhiều dầu vào chảo, đun sôi dầu trên lửa to. Cho ếch vào chiên, đến khi vàng đều thì vớt ra. Phi thơm tỏi trong một cái chảo khác. Ảnh: meovatdoisong.net. Sau đó cho đường, bột ngọt, nước mắm, hành tây và thịt ếch vào chảo vừa phi tỏi. Đảo đều trên lửa vừa cho đến khi gia vị thấm hết vào thịt ếch, thì cho hành lá vào, đảo đều cho hành chín. Múc thịt ếch ra dĩa, món này ăn ngon hơn nếu chấm muối tiêu chanh và ăn cùng cà chua, xà lách và dưa leo. Ảnh: 8monngonmoingay.com. 6. Sườn heo chiên nước mắm. Nguyên liệu: Sườn non, nước mắm, ớt bột, giấm, tỏi băm, đường, tiêu. Sườn non rửa sạch, trụng qua nước sôi cho sạch hết cặn rồi rửa lại bằng nước lạnh, để ráo. Đun nóng 1/2 muỗng canh dầu ăn, chiên sơ sườn 2 mặt cho hơi vàng chút rồi tắt bếp. Ảnh: wru.edu.vn. Pha hỗn hợp nước mắm gồm 3 muỗng canh nước lọc, nước mắm, đường trắng, ớt bột, tiêu, giấm ăn. Cho sườn vừa chiên sơ vào trộn đều, để khoảng 1-2 tiếng cho thấm. Đun nóng 3 muỗng canh dầu ăn, cho sườn đã ướp hỗn hợp nước mắm vào chiên. Lần này bạn chiên đến khi sườn vàng ruộm 2 mặt thì vớt ra đĩa. Ảnh: toinayangi.vn. Tiếp tục, cho tỏi băm vào 2 muỗng canh dầu ăn, phi thơm. Khi tỏi bắt đầu chuyển màu vàng thì gạn bớt dầu ăn trong chảo, đổ sườn vào đảo đều cho quyện với tỏi. Gắp sườn và tỏi ra đĩa. Phần nước mắm ướp sườn tiếp tục cho vào chảo đun đến khi hỗn hợp keo lại thì rưới lên sườn. Ảnh: anhdaubep.com.

