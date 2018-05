Những thực phẩm hằng ngày tác dụng không kém kem chống nắng

Trà xanh là một trong những thực phẩm quan trọng bảo vệ làn da của chúng ta khỏi tia UV của mặt trời. Trà xanh chứa các chất chống oxy hóa giúp ngăn chặn thiệt hại nghiêm trọng xảy ra khi các tế bào da tiếp xúc với các tia UV có hại của mặt trời. Thay vì bôi kem chống nắng thường xuyến, bạn có thể ăn cà chua hằng ngày. Trong cà chua chứa chất chống oxy hóa được gọi là lycopene. Chất này ngăn cản các tia UV xâm nhập vào da của chúng ta. Dâu tây chứa các hợp chất giúp ngăn chặn các tia nắng mặt trời làm hư hại làn da. Theo nghiên cứu, socola đen chứa hàm lượng flavonoid cao là rất hữu ích trong việc bảo vệ làn da khỏi những tia nắng gay gắt, gây ra cháy nắng và các loại tổn thương da khác. Rau lá xanh như cải bó xôi, cải xoăn… chứa các chất chống oxy hóa gốc tự do giúp bảo vệ làn da khỏi các tia gây hại của mặt trời. Thực phẩm giàu omega-3 như dầu cá, rau diếp và hạt chia giúp cải thiện sức khỏe làn da của chúng ta bằng cách chống lại mụn trứng cá, se khít lỗ chân lông cũng như giúp sáng da. Ngoài ra, chúng còn bảo vệ làn da khỏi tia UV và giảm nguy cơ ung thư. Dưa chuột giữ cho cơ thể và làn da của chúng ta mát mẻ trong những tháng mùa hè. Hơn nữa, dưa chuột chứa tannin, vitamin C, flavonoid và các chất chống oxy hóa khác giúp bảo vệ làn da của chúng ta khỏi ánh nắng mặt trời. Dưa hấu vừa là trái cây ngon ngọt vừa rất giàu chất chống oxy hóa bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi các tia UV. Cà rốt cũng là thực phẩm tuyệt vời bảo vệ da khỏi cháy nắng. Ổi có chứa vitamin C cao gấp 5 lần so với một quả cam có cùng kích thước, đây là hợp chất có lợi trong việc bảo vệ da. Ảnh: Internet. Video "9 thực phẩm tốt cho tuyến tụy bạn nên ăn hàng ngày". Nguồn: Youtube.

