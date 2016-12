Những thực phẩm chữa rạn da cực hiệu quả sau sinh

1.Đậu nành

Đậu nành được biết là loại ngũ cốc chứa rấ nhiều Vitamin A,B,D và một số axits amin thiết yếu cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra đậu nành còn chứa nhiều viatmin E giúp phá hủy các gôc tự do, làm chậm quá trình lão hóa da và tăng cường độ đàn hồi cho da, phòng ngừa hắc tố trên da . Bổ sung đậu nành vào khẩu phần ăn hàng ngày còn giúp làm sáng da, tăng độ ẩm cho làn da vừa ngăn ngừa rạn da cực hiệu quả. 2.Cà chua

Cà chua là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, vừa có công dụng làm đẹp rất tốt. Trong cà chua có chứa nhiều vitamin C giúp xây dựng, tái tạo collagen cho da, chất chống oxi háo lycopene trong cà chua còn làm giảm tổn thương do ánh mặt trời gây ra . Bạn có thể ăn cà chua sống hoặc dùng cà chua làm nước ép, mặt nạ để có làn da sáng mịn, hồng hào, xóa mờ các vết rạn trên da. 3.Khoai lang

Khoai lang chứa rất nhiều vitamin C, E, beta- carotene, không những tốt cho sức khỏe mà còn có tác dụng bảo vệ da, chữa rạn da và giảm thiểu những tác hại xấu từ tia cực tím của ánh mặt trời trong ngày hè. Ngoài ra, khoai lang còn tốt cho hệ tiêu hóa của mẹ sau khi sinh , chuyển đổi thành Vitamin A giúp ngăn ngừa nếp nhăn. 4.Trà xanh

Trà xanh có chứa hàm lượng lớn hợp chất polyphenol, giúp ức chế viêm da do ánh nắng mặt trời và ngăn ngừa sự tăng trưởng của tế bào gây ung thu da. Ngoài ra , chất chống oxi hóa và chống viêm của polyphenol giúp giảm tối đa sự cố rạn da khi mang thai và sau khi sinh. Tuy nhiên , bà mẹ đang mang thai hoặc cho con bú không nên uống quá nhiều trà xanh vì nó có chứa một lượng nhỏ caffeine, gây ảnh hưởng tới sức khỏe. 5.Quả bơ

Bơ là nguồn thực phẩm rất giàu vitamin E và chất dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe . Ngoài ra , quả bơ còn chứa hàm lượng chất béo không bão hòa đơn , chất chống oxi hóa , giúp ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư da, phòng ngừa lão hóa da sớm, mang đến làn da mịn màng tươi trẻ. 6.Cá hồi

Trong cá hồi có chứa collagen giúp làm chậm quá trình lão hóa da. Vì vậy, cá hồi có vai trò quan trọng trong việc cải thiện da nhăn nheo, chảy xệ, rạn da cho mẹ sau sinh . Bổ sung lượng cá hồ thường xuyên sẽ giúp làn da chị em căng mịn và loại bỏ rạn da nhanh chóng.

1.Đậu nành

Đậu nành được biết là loại ngũ cốc chứa rấ nhiều Vitamin A,B,D và một số axits amin thiết yếu cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra đậu nành còn chứa nhiều viatmin E giúp phá hủy các gôc tự do, làm chậm quá trình lão hóa da và tăng cường độ đàn hồi cho da, phòng ngừa hắc tố trên da . Bổ sung đậu nành vào khẩu phần ăn hàng ngày còn giúp làm sáng da, tăng độ ẩm cho làn da vừa ngăn ngừa rạn da cực hiệu quả. 2.Cà chua

Cà chua là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, vừa có công dụng làm đẹp rất tốt. Trong cà chua có chứa nhiều vitamin C giúp xây dựng, tái tạo collagen cho da, chất chống oxi háo lycopene trong cà chua còn làm giảm tổn thương do ánh mặt trời gây ra . Bạn có thể ăn cà chua sống hoặc dùng cà chua làm nước ép, mặt nạ để có làn da sáng mịn, hồng hào, xóa mờ các vết rạn trên da. 3.Khoai lang

Khoai lang chứa rất nhiều vitamin C, E, beta- carotene, không những tốt cho sức khỏe mà còn có tác dụng bảo vệ da , chữa rạn da và giảm thiểu những tác hại xấu từ tia cực tím của ánh mặt trời trong ngày hè. Ngoài ra, khoai lang còn tốt cho hệ tiêu hóa của mẹ sau khi sinh , chuyển đổi thành Vitamin A giúp ngăn ngừa nếp nhăn. 4.Trà xanh

Trà xanh có chứa hàm lượng lớn hợp chất polyphenol, giúp ức chế viêm da do ánh nắng mặt trời và ngăn ngừa sự tăng trưởng của tế bào gây ung thu da. Ngoài ra , chất chống oxi hóa và chống viêm của polyphenol giúp giảm tối đa sự cố rạn da khi mang thai và sau khi sinh. Tuy nhiên , bà mẹ đang mang thai hoặc cho con bú không nên uống quá nhiều trà xanh vì nó có chứa một lượng nhỏ caffeine, gây ảnh hưởng tới sức khỏe. 5.Quả bơ

Bơ là nguồn thực phẩm rất giàu vitamin E và chất dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe . Ngoài ra , quả bơ còn chứa hàm lượng chất béo không bão hòa đơn , chất chống oxi hóa , giúp ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư da, phòng ngừa lão hóa da sớm, mang đến làn da mịn màng tươi trẻ. 6.Cá hồi

Trong cá hồi có chứa collagen giúp làm chậm quá trình lão hóa da. Vì vậy, cá hồi có vai trò quan trọng trong việc cải thiện da nhăn nheo, chảy xệ, rạn da cho mẹ sau sinh . Bổ sung lượng cá hồ thường xuyên sẽ giúp làn da chị em căng mịn và loại bỏ rạn da nhanh chóng.