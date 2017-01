Những thành tựu y học đột phá nhất trong năm 2016

Thuốc điều trị chứng mất trí: Một nghiên cứu tại Đại học Zurich đã tìm ra thuốc kháng sinh tên aducanuma có thể làm sạch các mảng bám gây nên bệnh Alzheimer. Kết quả thử nghiệm thành tựu y học năm 2016 trên bệnh nhân cho thấy 6 tháng sau khi dùng thuốc, trí nhớ đã ngừng bị thoái hóa. Kính sinh học là một phát minh trong ngành y học giúp cho những người mù có thể nhìn thấy đường viền ngoài của các hình dạng. Đột phá trong chữa trị ung thư: Đã tìm ra một loại thuốc có thể điều trị được ung thư thận và ung thư da. Thuốc này có tác dụng khuyến khích hệ miễn dịch chống lại bệnh tật. Xét nghiệm máu để xác định hội chứng down: Một xét nghiệm máu đã trở thành thành tựu y học mới đã có thể chẩn đoán bệnh down và cả các rối loạn khác thông qua các ADN của em bé có trong máu người mẹ. Xét nghiệm này sẽ thay thế cho xét nghiệm CVS và không gây sảy thai. Mô hình gan: Các nhà khoa học tại Đại học California đã tạo được một mô hình gan nhờ in sinh học các tế bào gan theo đúng như cấu trúc của một lá gan thật đồng thời còn mô phỏng được các chức năng của nó. Rau có vị socola: Các nhà nghiên cứu tại London đã tạo ra một loại rau có mùi vị giống socola. Ngoài ra còn có một chiếc máy nếm đồ ăn dưới dạng một chiếc thìa điện tử có thể kích thích các mắt vị giác bằng dòng điện thấp. Em bé mang gien của 3 bố mẹ: Các bệnh viện chuyên làm thụ tinh nhân tạo giờ đây đã có thể sáng tạo ra những em bé mang ADN của hai người mẹ để tránh được các gien xấu.

