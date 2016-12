Những tai nạn phẫu thuật thẩm mỹ khủng khiếp nhất năm 2016

Một thanh niên mới 24 tuổi tên là Szilveszter chỉ vì muốn tăng độ nam tính của mình lên mà đã tiêm vaseline nóng vào của quý. Hậu quả là "cái ấy" của anh này sưng to lên và méo mó, cụ thể bao quy đầu đã tăng kích thước lên gấp 15 lần. Rất may là anh này đã được một bác sĩ phẫu thuật cho và "cậu nhỏ" lại có thể hoạt động như bình thường. (Ảnh: Dailystar) Từng là diễn viên, người mẫu, người phụ nữ Mexico này giờ đây nổi tiếng vì cái mũi hỏng của mình hơn là vì những gì cô đã cống hiến. Tai nạn phẫu thuật thẩm mỹ của cô Campuzano cũng là hậu quả của việc cô nghiện cocaine. Lẽ ra thì các bác sĩ thẩm mỹ khuyên cô không nên phẫu thuật thẩm mỹ nhưng họ đã không làm vậy. Hậu quả là chiếc mũi của cô gần như bị mất và mất nhiều năm vẫn chưa cải tạo lại được. (Ảnh: Talko) Người phụ nữ chuyển giới tên Rajee Narinesingh mang khuôn mặt bị biến dạng nghiêm trọng sau khi bị một bác sĩ tiêm xi măng và keo dán lốp vào mặt. Vì không có tiền trả cho phẫu thuật chính thống nhưng vì vẫn muốn tăng thêm độ nữ tính của mình, cô này đã tìm đến một bác sĩ bí mật và ông này đã tiêm toàn chất độc vào người cô. (Ảnh: Talko) Từng là một người mẫu với vòng 3 nhiều người mơ ước nhưng cô Urach vẫn muốn đẹp thêm nữa. Lòng tham muốn có cái đẹp hoàn hảo đã khiến cô tự tiêm một lượng lớn silicon vào đùi để đùi to hơn. Hậu quả là cô suýt mất tính mạng sau khi vùng viêm lan ra toàn cơ thể. (Ảnh: Talko) Nhờ có Kylie Jenner mà môi dày đã trở thành mốt. Tuy nhiên, đối với Farrah Abraham thì quá trình thẩm mỹ môi đã trở thành một cơn ác mộng. Abraham bị dị ứng với chất bơm môi nhưng bác sĩ quên không thử. Hậu quả mà môi trên của cô đã sưng phồng lên khủng khiếp. (Ảnh: Talko) Là một vũ công thoát y tại Las Vegas muốn có vòng 3 ngọt ngào hơn, cô Talley không bao giờ tưởng tượng ra vòng 3 của mình sau thẩm mỹ hỏng lại phẳng dẹt và cứng đơ như một chiếc đĩa thế này. Từng được bác sĩ khuyên không nên phẫu thuật vì vết thương từ lần phẫu thuật trước chưa hồi phục nhưng cô Talley nhất quyết không nghe và hậu quả là vòng 3 của cô bị hư hỏng nghiêm trọng. (Ảnh: Talko) Từ một người mẫu xuất hiện nhiều trên các catalogue, chỉ vì giao chiếc mũi cho một bác sĩ lang băm mà một thanh niên người Phillipines giờ đây chỉ có thể kiếm sống bằng cách đóng vai ma quỷ tại các lễ hội Halloween vì khuôn mặt biến dạng quá xấu của mình. Một phụ nữ Trung Quốc vô tình mọc núi đôi ở trên bụng sau khi tự tiêm một loại gel làm đầy để tăng kích cỡ vòng 2. Trái với kỳ vọng của cô, vòng 2 không những không to hơn mà còn bắt đầu bé đi. Tệ hơn nữa khi cô bỗng thấy vùng bụng của mình nổi lên 2 cục u. Khi kiểm tra, các bác sĩ mới tá hỏa khi biết đó chính là chất gel mà cô đã bơm vào ngực nhưng nay đã chảy dần xuống bụng. (Ảnh: Metro)

