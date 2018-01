Những sự thật điên rồ xảy ra với cơ thể sau khi bạn chết

Khi bạn chết, tất cả mọi thứ bắt đầu thư giãn, đồng thời tất cả chất khí và chất lỏng trong bàng quang sẽ được giải phóng. Điều này cũng có nghĩa rằng bạn sẽ xì hơi sau khi qua đời. Cái chết không phải là một điều tức thời. Đó là quá trình của một bộ máy sinh học phức tạp đóng cửa lần cuối cùng. Và não của bạn sẽ chết trước khi hệ thống thần kinh và cơ thể ngừng hoạt động. Do đó, nếu không có não để kiểm soát hệ thần kinh, cơ thể bạn sẽ bị co giật. Bạn có thể không tin điều này, nhưng sau khi chết, bạn vẫn rên rỉ. Sau khi chết, không khí và các khí khác thoát ra khỏi cơ thể bạn. Một số khí này đi qua đường thở và có thể tạo ra âm thanh như tiếng rên. Khi bạn chết thì tim ngừng bơm máu. Máu sẽ lắng xuống ở điểm thấp nhất trong cơ thể bạn. Nếu một người phụ nữ mang thai chết, cơ thể của cô ấy vẫn có thể sinh con. Mặc dù cực kỳ hiếm hoi nhưng sự tích tụ khí trong ổ bụng có thể đẩy thai nhi ra ngoài thông qua việc mở âm đạo thoải mái. Bạn có thể từng nghe nói rằng khi bạn chết, tóc và móng của bạn vẫn phát triển. Tuy nhiên, điều này không hề đúng. Khi người ta chết, da bị khô đi và co lại so với biểu bì móng và nang tóc, khiến móng và tóc trông dài hơn so với khi họ còn sống. Giác quan cuối cùng ngừng hoạt động khi bạn chết được cho là thính giác. Nếu bạn bị chặt đầu, bạn vẫn phải tỉnh táo trong ít nhất 5 giây (mặc dù một số người nói có thể tỉnh đến 20 giây) cho đến khi đầu đứt khỏi cơ thể. Mặc dù hầu hết các tế bào sẽ chết sau vài giờ nhưng các tế bào da có thể tồn tại rất lâu sau khi bạn qua đời. Các nếp nhăn biến mất ngay lập tức khi bạn chết. Các cơ mất đi sức căng nên không thể tạo ra những nếp nhăn trên trán. Ảnh: List25.

