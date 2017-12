Những người này có thèm đến chết cũng không được uống cà phê

Caffeine trong cà phê có tác dụng co thành mạch có thể giúp ngăn ngừa chứng đau nửa đầu do giãn mạch máu não. Ảnh: Sina. Thông thường cứ 10 gam bột cà phê pha với 50ml nước sẽ cho một cốc cà phê vừa thơm ngon chuẩn vị vừa có lợi cho sức khỏe. Ảnh: toutiao. Tuy có rất nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh uống cà phê có lợi cho sức khỏe, nhưng có những người cần phải thận trọng khi uống thức uống này. Ảnh: 58pic. Khi cảm thấy căng thẳng, lo lắng, đau đầu, suy nhược thần kinh, trầm cảm, không nên uống cà phê. Ảnh: topit. Những bệnh nhân có tiền sử bệnh hoang tưởng, thường xuyên lo âu cũng không thích hợp uống cà phê bởi cà phê sẽ làm chứng bệnh này thêm trầm trọng. Ảnh: topit. Phụ nữ mang thai và cho con bú thường xuyên uống cà phê sẽ gây hại cho thai nhi và em bé. Ảnh: zcool. Phụ nữ trung niên nên tránh uống nhiều cà phê nếu không dễ gây tổn thương tim. Ảnh: xuelema. Hơn nữa, do chế độ ăn hàng ngày thiếu canxi, lười vận động, độ tuổi này bước vào giai đoạn tiền mãn kinh nếu tiếp tục uống nhiều cà phê sẽ tăng nguy cơ loãng xương. Ảnh: qbaobei. Người viêm loét dạ dày cần tránh uống cà phê. Cà phê có thể kích thích đường tiêu hóa, đặc biệt đối với các bệnh nhân bị viêm loét dạ dày cấp tính cần phải tránh uống cà phê. Ảnh: 163. Người bị bệnh gan cần hạn chế uống cà phê, một ngày không nên uống quá 1 cốc. Hơn nữa, cũng không nên uống sau chiều tối nếu không sẽ càng khiến bệnh thêm nặng. Ảnh: 58pic.

Caffeine trong cà phê có tác dụng co thành mạch có thể giúp ngăn ngừa chứng đau nửa đầu do giãn mạch máu não. Ảnh: Sina. Thông thường cứ 10 gam bột cà phê pha với 50ml nước sẽ cho một cốc cà phê vừa thơm ngon chuẩn vị vừa có lợi cho sức khỏe. Ảnh: toutiao. Tuy có rất nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh uống cà phê có lợi cho sức khỏe, nhưng có những người cần phải thận trọng khi uống thức uống này. Ảnh: 58pic. Khi cảm thấy căng thẳng, lo lắng, đau đầu, suy nhược thần kinh, trầm cảm, không nên uống cà phê. Ảnh: topit. Những bệnh nhân có tiền sử bệnh hoang tưởng, thường xuyên lo âu cũng không thích hợp uống cà phê bởi cà phê sẽ làm chứng bệnh này thêm trầm trọng. Ảnh: topit. Phụ nữ mang thai và cho con bú thường xuyên uống cà phê sẽ gây hại cho thai nhi và em bé. Ảnh: zcool. Phụ nữ trung niên nên tránh uống nhiều cà phê nếu không dễ gây tổn thương tim. Ảnh: xuelema. Hơn nữa, do chế độ ăn hàng ngày thiếu canxi, lười vận động, độ tuổi này bước vào giai đoạn tiền mãn kinh nếu tiếp tục uống nhiều cà phê sẽ tăng nguy cơ loãng xương. Ảnh: qbaobei. Người viêm loét dạ dày cần tránh uống cà phê. Cà phê có thể kích thích đường tiêu hóa, đặc biệt đối với các bệnh nhân bị viêm loét dạ dày cấp tính cần phải tránh uống cà phê. Ảnh: 163. Người bị bệnh gan cần hạn chế uống cà phê, một ngày không nên uống quá 1 cốc. Hơn nữa, cũng không nên uống sau chiều tối nếu không sẽ càng khiến bệnh thêm nặng. Ảnh: 58pic.