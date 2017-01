Những món đồ cũ cần dọn ngay khỏi tủ quần áo trước Tết

1. Áo phông cổ động

Tất cả những kiểu áo phông từ các sự kiện, các tổ chức, áo cổ vũ ban nhạc, áo đồng phục, bạn hãy tự hỏi: Mình có phải mặc chúng lần nào nữa không? Sự thật khá đau lòng là những kiểu áo này rất khó phối đồ, bạn ít khi tự tin mặc chúng ngoài cuộc sống hằng ngày, vì thế, hãy bỏ luôn món đồ cũ này đi. 2. Túi xách công sở quá cũ

Đã là túi xách dùng để đi làm, thì bạn đừng để nó ở tình trạng rách nát quá thảm hại. Để dành tiền mua một chiếc túi xách mới giá bình dân cũng không tốn kém lắm đâu. Muốn năm mới phát tài thì hãy bỏ luôn các kiểu túi xách cũ này đi nhé. 3. Áo sơ mi trắng ngả màu

Áo sơ mi trắng là món đồ cơ bản rất cần thiết, nhưng nó chỉ đem lại sự tự tin khi giữ được màu trắng mới mẻ. Nếu áo đã ngả sang màu vàng, màu xám hoặc xuất hiện nhiều vết ố, dính bẩn, hãy quyết định vứt đi để sang năm sắm áo mới. 4. Quần dài đen bạc màu

Món đồ cơ bản này cũng chỉ phát huy được công dụng của nó nếu giữ được màu đen sậm sang trọng và sạch sẽ. Tại sao phải giữ một chiếc quần bạc màu cũ kỹ trong tủ quần áo? 5. Áo ngực thể thao đã gião chun

Không gì vô dụng bằng một chiếc áo ngực thể thao đã gião chun, chẳng có tác dụng nâng đỡ vòng 1, lại còn khiến vóc dáng của bạn xấu hơn. Tương tự, nếu bạn thấy quần tập thể dục hay các kiểu trang phục thể thao nào đã mất độ co giãn thì cũng nên bỏ luôn. 6. Áo khoác mất dáng

Hãy nhìn chiếc áo khoác và tự hỏi tại sao nó không còn đẹp như lúc mới mua. Có phải vì đây là kiểu áo phải giặt khô cẩn thận nhưng bạn lại trót bỏ vào máy giặt và dùng quá nhiều bột giặt không? Nếu áo khoác đã mất dáng, hỏng màu, chất liệu bị ảnh hưởng, chẳng còn cách nào để cứu vãn nữa. 7. Quần jeans rách quá đà

Jeans rách và rách hơn nữa, đó có thể là mốt ở đâu đó. Nhưng nếu một chiếc quần jeans rách khiến bạn hơi ngượng ngùng và ít có dịp diện đi đâu mà không đủ dũng cảm để nhận những ánh mắt dè bỉu thì nên “tiễn” luôn khỏi tủ. 8. Khuyên tai nặng phi lý

Dù xu hướng khuyên tai bản lớn ấn tượng có thể chiếm lĩnh thị trường thời trang, nhưng nếu nó khiến tai bạn đau nhức, thậm chí có thể kéo chảy xệ tai bạn, thì tại sao lại còn phải cố? Đơn giản là hãy kiếm một đôi khuyên tai làm bằng chất liệu nhẹ hơn. 9. Áo len xổ lông

Áo len ngoài tác dụng giữ ấm thì cũng cần phải đẹp nữa, và áo len xổ lông sẽ không đáp ứng được yêu cầu đó. Đừng để chiếc áo len xổ lông làm bẩn sang cả những lớp áo khác. 10. Giày gây đau chân

Tiếc đôi giày đẹp làm gì nếu nó chỉ khiến bạn đau chân vì quá cao hoặc quá chật? Bạn cứ để nó trong tủ và hy vọng một ngày nào đó đi rồi sẽ quen dần, hoặc mua miếng độn silicon cho êm? Nhưng vẫn chưa thành hiện thực? Vậy thì cần phải dọn bỏ ngay. 11. Quần dài không vừa vặn

Một món đồ nữa có khả năng “ngáng đường” thành công của bạn, cả trong sự nghiệp và trong thời trang. Nếu không có ý định đem ra tiệm may để sửa lại cho đỡ rộng hay đỡ dài, thì tốt nhất hãy mang nó cho người khác mặc vừa hơn. 12. Tất lẻ đôi

Bạn đã dọn lại ngăn để bít tất của mình chưa? Nếu chẳng còn “manh mối” nào để tìm những chiếc tất đã thất lạc, thì đừng để lại những chiếc tất lẻ nữa, vừa bừa bộn, lại còn đem lại nguy cơ một buổi sáng nhập nhèm nào đó bạn xỏ tất cọc cạch. 13. Băng đô không hợp tuổi tác

Những chiếc bờm tóc hay băng đô điệu đà mà bạn đã sắm từ thời sinh viên cần phải được thanh lý nhanh chóng, bạn đã hết thời kỳ thử nghiệm phong cách “cưa sừng làm nghé” rồi. Cùng lắm chỉ giữ lại những chiếc băng đô bản mảnh, thanh lịch, còn các kiểu nơ, hoa to bản, tai mèo, tai thỏ v.v... không còn cơ hội ở lại tủ đồ của bạn qua Tết này đâu! 14. Quần áo, phụ kiện mang tính lưu niệm

Nào là túi xách mua ở Hội An, nào là khăn xà rông mua ở Campuchia, nào là giày thổ cẩm mua ở Sapa v.v... Có bao nhiêu món đồ bạn mua trong những chuyến du lịch chỉ vì mục đích lưu niệm hoặc tùy hứng lên, nhưng mang về tủ quần áo thì cực kỳ lạc lõng và không hợp với phong cách của chính bạn? Bỏ đi thì phí, bạn nên tặng lại cho người thực sự thích chúng. 15. Váy kim sa mãi không dám mặc

Bạn có bộ váy kim sa lấp lánh siêu nổi bật siêu sexy nào mà mua từ tận năm ngoái, rồi qua mấy dịp tiệc tùng vẫn chưa dám diện không? Và bạn cũng không hề có kế hoạch mặc nó vào đêm giao thừa năm nay? Thế thì chẳng còn lúc nào đâu, hãy bỏ đi thôi. 16. Giày thể thao đã sang màu “cháo lòng”

Mốt diện giày thể thao lấm bẩn đã trôi qua rồi. Nếu không thể giặt sạch được đôi giày nữa, thì nên vứt đi để mua đôi khác mới tử tế hơn. 17. Quần shorts quá ngắn

Quần shorts quá ngắn vừa gây phản cảm, lại có thể khiến bạn khó khăn khi vận động, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe. Không có bất cứ lý do gì để lưu giữ nó lại nữa. 18. Ví cầm tay 'bé tí tẹo teo'

Nếu chiếc ví nhìn vừa xinh vừa sang nhưng lại chẳng đựng đủ nổi một chiếc điện thoại di động với một thỏi son mini thì rõ ràng nó chỉ là thứ vô dụng thôi. Hãy bỏ đi mà đầu tư một chiếc ví rộng rãi hơn chút.

