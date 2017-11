Những món ăn vặt "thần thánh" cứ gió mùa về là lại nhớ cồn cào

Ngô nướng

Thật thiếu sót khi không nhắc đến món ngô nướng vào những ngày lạnh lẽo này, người dân miền Bắc thích ăn ngô nướng vào những ngày trời lạnh bởi nó là món ăn dân dã, gần gũi với cuộc sống. Ngồi bên chiếc bếp than hồng nghe tiếng nổ lách tách theo nhịp quạt của cô bán hàng, những câu chuyện rôm rả cùng ánh mắt háo hức chờ đợi một mẻ món đặc sản ngày gió mùa se lạnh có thể xua tan đi cái giá buốt đang vây quanh. Ngô nướng là món ăn dân dã nhất, bình dân nhất vì thế cứ đến ngày đông ở Hà Nội thì ngô nướng lại xuất hiện ở khắp mọi nơi giá một bắp ngô cũng vô cùng rẻ, chỉ từ 7000 đồng/ bắp. Khoai nướng, mía nướng

Ngồi co ro bên góc phố, chờ đợi bên chiếc bếp than hồng, cùng bè bạn trò chuyện những câu không đầu không cuối hay nghe tiếng nổ lép bép sau mỗi lần quạt tay của cô bán khoai nướng là một thú vui mà chỉ miền Bắc mới mang lại. Cứ thế những món ăn vỉa hè như khoai nướng, mía nướng dù giá vô cùng rẻ nhưng khiến ta nhớ mãi không nguôi. Khoai trước khi nướng được rửa sạch, mía thì được luộc qua rồi xắt khúc… chỉ chờ khách gọi là sẵn sàng đặt lên chậu than hồng để nướng. Để rồi khi cầm trên tay củ khoai nóng hổi bẻ từng miếng nhỏ, tỉ mẩn bóc từng chút vỏ rồi lại chầm chậm thưởng thức vị bùi ngọt của khoai mật nướng an trong miệng ta mới thấy yêu cái rét của miền Bắc biết bao. Hạt dẻ nướng

Cũng không quá khi có người so sánh mùi hạt dẻ nướng là mùi của mùa lạnh. Đôi khi ta đi ngoài đường bỗng thấy phảng phất đâu đó trong gió mùi ngầy ngậy, thơm phức toả ra khắp ngóc ngách của những con phố Hà Nội khiến ta khó lòng cưỡng lại sức hút của món hạt dẻ nướng. Hạt dẻ ở Hà Nội được chuyển xuống từ Cao Bằng, chúng được sơ chế sạch sau đó khía sẵn vài đường trên vỏ hạt để khi chín dễ bóc. Vốn chỉ có theo mùa và số lượng cũng không nhiều thế nên cơ hội thưởng thức món ăn này chỉ đến duy nhất một lần trong năm mà thôi. Bánh gối

Những chiếc bánh mang hình dạng chiếc gối nhỏ xinh với đường viền đẹp mắt được đánh giá là một trong những món ăn vặt đầu bảng cho ngày gió mùa. Bánh gối với vỏ làm từ bột mì được rán giòn, nhân thịt,miến và trứng cút làm cho thời tiết dù có se lạnh nhưng người ăn cũng cảm thấy ấm bụng. Bánh được chấm trong nước mắm chua ngọt trộn đu đủ và cà rốt, ăn kèm rau sống đã là một phần không thể thiếu khi nhắc đến những món ăn vặt vào ngày lạnh. Bánh gối rất phổ biến, bạn có thể tìm thấy hàng bán loại bánh này ở bất kỳ chợ cóc nào ở Hà Nội. Với giá trung bình từ 8.000 - 10.000 đồng/ chiếc. Bánh rán Hồ Tây

Bánh rán Hồ Tây hay bán rán Võng Thị là một cái tên quen thuộc với khá nhiều người ở Hà Nội. Thường mở cửa vào buổi chiều và bán đến lúc xẩm tối thế nên cửa hàng lúc nào cũng trong tình trạng đông nghẹt khách. Để thưởng thức được món bánh này bạn phải lấy số thứ tự để chờ xếp hàng như thời bao cấp, hoặc bạn có thể đến sớm vào lúc 3 rưỡi, 4 giờ chiều khi quán mới mở cửa. Bánh tôm

Bánh tôm với vỏ ngoài vàng ruộm, ở giữa chiếc bánh là những con tôm tươi vừa chỉ bằng ngón tay đặt nằm nổi bật ở giữa. Bột bánh được xay nhuyễn trộn cùng khoai tạo vị ngọt bùi. Bánh tôm rán giòn vừa bắc ra khỏi chảo mỡ vẫn còn nóng hổi, giòn tan và ngọt vị tôm, bùi vị khoai chấm cùng nước mắm chua ngọt khiến ai thưởng thức cũng tấm tắc khen ngon. Ăn bánh tôm cùng vài lát đu đủ được thả vào nước chấm ăn kèm với rau sống như xà lách, kinh giới để không bị ngán mùi mỡ khiến những ngày đông không trở nên ấm áp hơn. Ốc luộc

Chẳng gì có thể so sánh được với một bát ốc luộc nóng bỏng tay vừa sôi sục trên bếp trong vào những buổi lạnh giá. Những con ống to nhỏ đủ kích cỡ được ăn cùng nước chấm đủ vị mặn, ngọt, chua cay khiến mọi con tim phải ngã quỵ mà quên đi cái giá lạnh của miền Bắc. Có lẽ bởi thế mà nhiều người mong ngóng gió mùa về cũng chỉ bởi thèm một bát ốc nóng hổi, giòn sật mà thôi. Bánh đúc nóng

Món ăn nóng hổi, dẻo kẹo lại có vị đậm đà lạ miêng khiến nhiều người ngây ngất chỉ có thể là bánh đúc nóng. Bánh được ăn kèm nước chấm pha nhạt và có chút thịt băm, mộc nhĩ, rau thơm là lựa chọn lý tưởng trong một buổi chiều gió lạnh ở Hà Nội. Kem

Trong danh sách một loạt món ăn nóng sốt bỏng tay thì kem lại là lựa chọn khá thú vị, thậm chí có phần ngược đời. Thế nhưng ăn kem vào ngày lạnh cũng mang lại một cảm giác khá hay ho khi cùng đám bạn thân xuống phố, co ro trong những chiếc áo khoác to sụ nhưng lại tìm đến món ăn có nhiệt độ dưới cả 0 độ C. Ăn kem vào mùa lạnh để cảm thấy rõ hơn sự lạnh lẽo, trời lạnh khiến cảm giác cái lạnh của que kem khẽ lướt qua làn môi, chạm đến tê tê đầu lưỡi rồi vị ngọt cũng theo đó chảy xuống cổ họng và dạ dày. Thậm chí nếu ăn nhanh quá còn có thể thấy rõ cảm giác lạnh buốt óc nhưng cũng thích thú đến lạ thường.

Ngô nướng

Thật thiếu sót khi không nhắc đến món ngô nướng vào những ngày lạnh lẽo này, người dân miền Bắc thích ăn ngô nướng vào những ngày trời lạnh bởi nó là món ăn dân dã, gần gũi với cuộc sống. Ngồi bên chiếc bếp than hồng nghe tiếng nổ lách tách theo nhịp quạt của cô bán hàng, những câu chuyện rôm rả cùng ánh mắt háo hức chờ đợi một mẻ món đặc sản ngày gió mùa se lạnh có thể xua tan đi cái giá buốt đang vây quanh. Ngô nướng là món ăn dân dã nhất, bình dân nhất vì thế cứ đến ngày đông ở Hà Nội thì ngô nướng lại xuất hiện ở khắp mọi nơi giá một bắp ngô cũng vô cùng rẻ, chỉ từ 7000 đồng/ bắp. Khoai nướng, mía nướng

Ngồi co ro bên góc phố, chờ đợi bên chiếc bếp than hồng, cùng bè bạn trò chuyện những câu không đầu không cuối hay nghe tiếng nổ lép bép sau mỗi lần quạt tay của cô bán khoai nướng là một thú vui mà chỉ miền Bắc mới mang lại. Cứ thế những món ăn vỉa hè như khoai nướng, mía nướng dù giá vô cùng rẻ nhưng khiến ta nhớ mãi không nguôi. Khoai trước khi nướng được rửa sạch, mía thì được luộc qua rồi xắt khúc… chỉ chờ khách gọi là sẵn sàng đặt lên chậu than hồng để nướng. Để rồi khi cầm trên tay củ khoai nóng hổi bẻ từng miếng nhỏ, tỉ mẩn bóc từng chút vỏ rồi lại chầm chậm thưởng thức vị bùi ngọt của khoai mật nướng an trong miệng ta mới thấy yêu cái rét của miền Bắc biết bao. Hạt dẻ nướng

Cũng không quá khi có người so sánh mùi hạt dẻ nướng là mùi của mùa lạnh. Đôi khi ta đi ngoài đường bỗng thấy phảng phất đâu đó trong gió mùi ngầy ngậy, thơm phức toả ra khắp ngóc ngách của những con phố Hà Nội khiến ta khó lòng cưỡng lại sức hút của món hạt dẻ nướng. Hạt dẻ ở Hà Nội được chuyển xuống từ Cao Bằng, chúng được sơ chế sạch sau đó khía sẵn vài đường trên vỏ hạt để khi chín dễ bóc. Vốn chỉ có theo mùa và số lượng cũng không nhiều thế nên cơ hội thưởng thức món ăn này chỉ đến duy nhất một lần trong năm mà thôi. Bánh gối

Những chiếc bánh mang hình dạng chiếc gối nhỏ xinh với đường viền đẹp mắt được đánh giá là một trong những món ăn vặt đầu bảng cho ngày gió mùa. Bánh gối với vỏ làm từ bột mì được rán giòn, nhân thịt,miến và trứng cút làm cho thời tiết dù có se lạnh nhưng người ăn cũng cảm thấy ấm bụng. Bánh được chấm trong nước mắm chua ngọt trộn đu đủ và cà rốt, ăn kèm rau sống đã là một phần không thể thiếu khi nhắc đến những món ăn vặt vào ngày lạnh. Bánh gối rất phổ biến, bạn có thể tìm thấy hàng bán loại bánh này ở bất kỳ chợ cóc nào ở Hà Nội. Với giá trung bình từ 8.000 - 10.000 đồng/ chiếc. Bánh rán Hồ Tây

Bánh rán Hồ Tây hay bán rán Võng Thị là một cái tên quen thuộc với khá nhiều người ở Hà Nội. Thường mở cửa vào buổi chiều và bán đến lúc xẩm tối thế nên cửa hàng lúc nào cũng trong tình trạng đông nghẹt khách. Để thưởng thức được món bánh này bạn phải lấy số thứ tự để chờ xếp hàng như thời bao cấp, hoặc bạn có thể đến sớm vào lúc 3 rưỡi, 4 giờ chiều khi quán mới mở cửa. Bánh tôm

Bánh tôm với vỏ ngoài vàng ruộm, ở giữa chiếc bánh là những con tôm tươi vừa chỉ bằng ngón tay đặt nằm nổi bật ở giữa. Bột bánh được xay nhuyễn trộn cùng khoai tạo vị ngọt bùi. Bánh tôm rán giòn vừa bắc ra khỏi chảo mỡ vẫn còn nóng hổi, giòn tan và ngọt vị tôm, bùi vị khoai chấm cùng nước mắm chua ngọt khiến ai thưởng thức cũng tấm tắc khen ngon. Ăn bánh tôm cùng vài lát đu đủ được thả vào nước chấm ăn kèm với rau sống như xà lách, kinh giới để không bị ngán mùi mỡ khiến những ngày đông không trở nên ấm áp hơn. Ốc luộc

Chẳng gì có thể so sánh được với một bát ốc luộc nóng bỏng tay vừa sôi sục trên bếp trong vào những buổi lạnh giá. Những con ống to nhỏ đủ kích cỡ được ăn cùng nước chấm đủ vị mặn, ngọt, chua cay khiến mọi con tim phải ngã quỵ mà quên đi cái giá lạnh của miền Bắc . Có lẽ bởi thế mà nhiều người mong ngóng gió mùa về cũng chỉ bởi thèm một bát ốc nóng hổi, giòn sật mà thôi. Bánh đúc nóng

Món ăn nóng hổi, dẻo kẹo lại có vị đậm đà lạ miêng khiến nhiều người ngây ngất chỉ có thể là bánh đúc nóng. Bánh được ăn kèm nước chấm pha nhạt và có chút thịt băm, mộc nhĩ, rau thơm là lựa chọn lý tưởng trong một buổi chiều gió lạnh ở Hà Nội. Kem

Trong danh sách một loạt món ăn nóng sốt bỏng tay thì kem lại là lựa chọn khá thú vị, thậm chí có phần ngược đời. Thế nhưng ăn kem vào ngày lạnh cũng mang lại một cảm giác khá hay ho khi cùng đám bạn thân xuống phố, co ro trong những chiếc áo khoác to sụ nhưng lại tìm đến món ăn có nhiệt độ dưới cả 0 độ C. Ăn kem vào mùa lạnh để cảm thấy rõ hơn sự lạnh lẽo, trời lạnh khiến cảm giác cái lạnh của que kem khẽ lướt qua làn môi, chạm đến tê tê đầu lưỡi rồi vị ngọt cũng theo đó chảy xuống cổ họng và dạ dày. Thậm chí nếu ăn nhanh quá còn có thể thấy rõ cảm giác lạnh buốt óc nhưng cũng thích thú đến lạ thường.