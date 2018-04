Những món ăn vặt buổi chiều, càng ăn nhiều càng tốt

Uống sữa protein lắc là món ăn vặt lành mạnh cho buổi chiều. Uống protein lắc sẽ giúp bạn no lâu và cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể. Bạn có thể pha sữa protein lắc bằng cách thêm chuối với 1/4 cốc sữa chua và 1/4 cốc sữa vào máy xay sinh tố. Thêm mật ong, bột quế và hạt chia tùy thích. Trái cây tươi là một nguồn tuyệt chất xơ tuyệt vời giúp cho bạn cảm thấy no. Để đẩy lùi cơn đói nơi văn phòng, bạn có thể dùng dưa leo với cà chua, một số loại rau tươi và phô mai ít béo – chế biến nên món ăn vặt lành mạnh, giàu dinh dưỡng. Thay vì tích trữ những thanh kẹo socola giàu calo, bạn có thể tự chuẩn bị món ăn nhẹ buổi chiều lành mạnh như bánh làm từ tinh bột nguyên hạt (có chữ whole grain trên bao bì), ăn kèm với bơ đậu phộng. Sữa chua, hạnh nhân và trái cây là một trong những món ăn vặt buổi chiều lành mạnh mà bạn có thể lựa chọn. Bánh chuối nướng làm cho một thức ăn vặt lành mạnh. Bạn có thể tự làm ở nhà bằng cách cắt chuối chín và nướng trong lò 10 phút ở 180 độ. Cà chua thái lát với dầu ô liu và pho mát là bữa ăn nhẹ buổi chiều lành mạnh vì nó chứa đầy chất béo tốt, lycopene, canxi và protein. Bánh mì chuối được làm từ chuối nghiền, là một món ăn ngọt lành mạnh. Hạnh nhân cũng là bữa ăn nhẹ buổi chiều lành mạnh. Hạnh nhân cung cấp vitamin E, chất xơ, protein và chất béo lành mạnh. Gạo lức là một loại ngũ cốc nguyên cám cung cấp chất xơ và một số vitamin và khoáng chất như sắt, kali, mangan, protein, chất béo, selen, magiê, calo. Nho khô giàu vitamin và khoáng chất. Nho khô có thể hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường lượng sắt và giữ cho xương chắc khỏe. Ảnh: Internet. Video "Ăn gì tốt cho não trong mùa thi?". Nguồn: VTC.

Uống sữa protein lắc là món ăn vặt lành mạnh cho buổi chiều. Uống protein lắc sẽ giúp bạn no lâu và cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể. Bạn có thể pha sữa protein lắc bằng cách thêm chuối với 1/4 cốc sữa chua và 1/4 cốc sữa vào máy xay sinh tố. Thêm mật ong, bột quế và hạt chia tùy thích. Trái cây tươi là một nguồn tuyệt chất xơ tuyệt vời giúp cho bạn cảm thấy no. Để đẩy lùi cơn đói nơi văn phòng, bạn có thể dùng dưa leo với cà chua, một số loại rau tươi và phô mai ít béo – chế biến nên món ăn vặt lành mạnh, giàu dinh dưỡng. Thay vì tích trữ những thanh kẹo socola giàu calo, bạn có thể tự chuẩn bị món ăn nhẹ buổi chiều lành mạnh như bánh làm từ tinh bột nguyên hạt (có chữ whole grain trên bao bì), ăn kèm với bơ đậu phộng. Sữa chua, hạnh nhân và trái cây là một trong những món ăn vặt buổi chiều lành mạnh mà bạn có thể lựa chọn. Bánh chuối nướng làm cho một thức ăn vặt lành mạnh. Bạn có thể tự làm ở nhà bằng cách cắt chuối chín và nướng trong lò 10 phút ở 180 độ. Cà chua thái lát với dầu ô liu và pho mát là bữa ăn nhẹ buổi chiều lành mạnh vì nó chứa đầy chất béo tốt, lycopene, canxi và protein. Bánh mì chuối được làm từ chuối nghiền, là một món ăn ngọt lành mạnh. Hạnh nhân cũng là bữa ăn nhẹ buổi chiều lành mạnh. Hạnh nhân cung cấp vitamin E, chất xơ, protein và chất béo lành mạnh. Gạo lức là một loại ngũ cốc nguyên cám cung cấp chất xơ và một số vitamin và khoáng chất như sắt, kali, mangan, protein, chất béo, selen, magiê, calo. Nho khô giàu vitamin và khoáng chất. Nho khô có thể hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường lượng sắt và giữ cho xương chắc khỏe. Ảnh: Internet. Video "Ăn gì tốt cho não trong mùa thi?". Nguồn: VTC.