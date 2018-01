Những món ăn truyền thống dịp năm mới ở các nước trên thế giới

1.Nhật Bản

Người Nhật thường dùng các loại bánh mochi được làm từ gạo nếp, cơm trắng để cúng tế các vị thần. Một số món ăn như cơm trộn đậu đen, cá trích, cơm cuộn, mì soba...là những món ăn truyền thống dịp năm mới không thể thiếu, đặc biệt ăn mì soba càng lâu thì sẽ càng tăng tuổi thọ. 2.Iran

Vào năm mới, người dân Ba Tư thường rất chú trọng đến tất cả mọi thứ liên quan đến sự tái sinh. Trên bàn ăn phải có 7 món tượng trưng cho 7 thứ khác nhau, chẳng hạn như món ăn từ dấm (tình yêu và kiên nhẫn), táo (sức khỏe và sắc đẹp), quả lựu (sự sinh sản), thảo mộc (sự khởi đầu mới)...Đối với món Kuku sabzi được làm từ trứng cùng với rau xanh có nghĩa là sự trù phú, sinh sôi nảy nở trong năm mới. 3.Mỹ

Hoppin’ John là một món ăn gồm các loại đậu, rau xanh, cơm trắng. Những hạt đậu đại diện cho sự may mắn, cơm gạo đem lại sự thịnh vượng, màu xanh là sắc thái của tiền bạc, mang lại sự giàu có, trù phú. 4.Nga

Người Nga ăn rất nhiều món ăn vào dịp năm mới. Salad, thịt, bánh mì nướng là những món không thể thiếu. Salad cá trích muối bên dưới lớp rau củ, trứng, củ cải đường được bao phủ thêm một lớp mayonnaise là món mà bất kỳ người nào cũng đều phải ăn vào dịp Tết. 5.Mexico

Tamales là món ăn điển hình vào dịp Giáng sinh và năm mới. Nó được làm từ thịt, cá, bột ngô, rau hấp trong lá chuối hoặc lá ngô. Người ta thường làm hàng trăm chiếc bánh rồi mang tặng cho người thân, bạn bè. 6.Ireland

Trước đây để chống lại nạn đói người dân Ireland thường làm những chiếc bánh mì rất to để dự trữ ăn dần. Bây giờ, để tưởng nhớ lại những ngày tháng khó khăn đã qua, người ta thường ăn bánh mì phết bơ vào năm mới. 7.Pháp

Vào dịp này người dân Pháp thường tổ chức tiệc tùng cùng với gia đình ngoài nhà hàng. Các món ăn truyền thống đều được chuẩn bị đầy đủ và người ta không phải lo lắng mình sẽ thiếu sót gì cả. Một trong số đó, tháp bánh su kem là món nhất định không thể thiếu. 8.Đức

Người Đức tin rằng màu xanh của bắp cải sẽ đem lại sự may mắn và thịnh vượng. Heo là con vật không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày, chúng được cho là loài động vật tiến bộ. Món ăn giữa thịt heo và bắp cải sẽ đem đến sự phát triển, vươn lên trong năm mới. 9.Hà Lan

Thức ăn bao gồm hai phần chính: bánh táo chiên và bánh Olie bollen. Đây là món ăn truyền thống của người Hà Lan, chúng mang đến may mắn, những điều tốt lành vào những ngày đầu năm, bởi vì chúng được nhúng và lăn tròn trong một hình tròn hoàn chỉnh tượng trưng cho một năm trọn vẹn. Cả hai đều được chiên, bao phủ bởi đường và được bọc trong trái cây. 10.Ý

Đậu lăng được cho là giống với với đồng tiền, tiên đoán cho sự thịnh vượng vào trong năm mới. Bên cạnh đó, do chúng có hình dạng tròn, có nghĩa là may mắn. Nó thường được ăn cùng với xúc xích. Ở những bữa tiệc đón năm mới, người ta thường ăn món ăn ngọt truyền thống với tên gọi chiacchiere. Đây là món ăn được làm từ bột mì ống được chiên, ngâm trong mật ong và phủ lên một lớp đường. 11.Ấn Độ

Theo đạo Hindu vào năm mới, trên mỗi bàn ăn luôn tràn ngập nhiều món ngon. Các loại thức ăn ăn kèm với đường khô được làm từ cây cọ sống, mía, chà là. Trong khi đó, cuối bữa ăn là cơm trắng với đậu lăng. Đối với người Ấn, đậu lăng mang đến sự thịnh vượng, phát đạt trong năm mới.

