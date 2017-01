Những món ăn sống thoi thóp không dành cho người yếu tim

Những con ấu trùng khổng lồ béo núc ních hoàn toàn có thể trở thành bữa ăn ngon, ít nhất là đối với người Australia. Những thổ dân Indians rất thích ăn sống sâu bướm thay thịt vì món này còn chẳng mất công nấu. Họ thường ngắt phần đầu cho vào mồm đến khi ấu trùng hết ngọ nguậy. Tại Ý có những bờ biển mà người ta có thể vừa đi dạo vừa bắt nhím biển để ăn sống. Chỉ to bằng quả bóng tennis và mọc đầy lông cứng bên ngoài nhưng thịt nhím biển lại rất ngon, nhất là tuyến sinh dục. Món bạch tuộc sống của Hàn Quốc và Nhật Bản hoàn toàn không phải là bạch tuộc đông lạnh mà là còn đang ngọ nguậy. Bạch tuộc được cắt thành khúc hoặc để cả con với những chiếc xúc tu vẫn còn ngọ cử động. Tuy nhiên, tại nhiều nước món ăn sống này bị cấm vì bạch tuộc có những giác hút hoàn toàn có thể bám vào cổ họng và gây nghẹn cho người ăn. Trong sò huyết có chứa một lượng lớn huyết sắc tố hemoglobin nên khi bóc ra ăn sống thì huyết sẽ chảy ra. Những người không muốn ăn sống thì có thể cho vào nồi luộc đúng 20 giây để ăn tái. Khoảng 14-16% những người ăn sò huyết sẽ bị viêm gan. Món này bị cấm ở Trung Quốc. Tại một nhà hàng ở Đan Mạch có món kiến đông lạnh ăn kèm salad và có giá không hề rẻ. Nhà hàng cho biết phải đông lạnh kiến để kiến không nhanh chân bò đi mất. Có khá nhiều nước ở châu Á như Guam, Thái Lan, Singapore, Indonesisa ăn canh dơi và cả Việt Nam. Thịt dơi ít mỡ, nhiều đạm và ăn có vị giống thịt gà. Tuy nhiên, người Guam lại ăn dơi theo cách “dã man” hơn là thả dơi sống vào nước sôi có chứa nước cốt dừa và ăn hết không bỏ thứ gì trừ xương và răng. Tại Nhật Bản và cả Trung Quốc, ếch được cắt thành từng miếng fillet với quả tim vẫn còn đập rồi ăn sống. Phần đầu ếch tuy đã được cắt lìa nhưng mắt ếch vẫn còn chớp chớp. Đây quả là món ăn không dành cho những người yếu tim. Cũng tại Nhật Bản và Trung Quốc, người ta ăn món tôm “nhảy”. Tôm sống khi được thả vào rượu sake sẽ nhảy lên tanh tách trên đĩa. Cũng tại Nhật Bản và Trung Quốc, người ta ăn món tôm “nhảy”. Tôm sống khi được thả vào rượu sake sẽ nhảy lên tanh tách trên đĩa. Tại Nhật, người ta cũng ăn lươn non giống như ăn tôm sống như trên. Ngoài ra còn có một món ăn mang tên “đậu hũ địa ngục”, tức họ đặt một miếng đậu vào giữa một bát nước sôi, những con lươn non sợ nóng sẽ chui vào miếng đậu hũ rồi bị “chôn” trong đó.

