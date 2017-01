Những mối tình đình đám của sao ngoại kết thúc chẳng giống ngôn tình

Angelina Jolie và Brad Pitt. Chuyện tình đẹp như mơ của cặp đôi vàng Hollywood đi đến đâu cũng được ca tụng. Cặp đôi tuyệt vời đến nỗi, người hâm mộ ghép thành tên Brangelina như một thuật ngữ hiển nhiên thể hiện tình yêu bất diệt. Ảnh: Mirror. Ấy thế mà, cái tin cặp đôi vàng tan vỡ đã gây ra một “cơn địa chấn” niềm tin về tình yêu và hôn nhân với người hâm mộ. Không những thế, sau chia tay họ còn lên báo kể tội, kiện tụng và tranh giành nuôi con cái. Người hâm mộ nhận ra một điều trên đời chẳng có gì là mãi mãi cả. Ảnh: Mirror. Mariah Carey và người tình tỉ phú người Úc - James Packer. Đây là một trong những mối tình đình đám của sao ngoại tốn bao nhiêu giấy mực của báo chí. Người đẹp Hollywood và tỷ phú tài ba được ví như cặp trai tài gái sắc. Gặp nhau chỉ vài tháng nhưng dường như tình yêu sét đánh khiến họ đã nhanh chóng kết đôi. Cô nàng nhanh chóng nhận lời cầu hôn của bạn trai tỷ phú với chiếc nhẫn kim cương có giá 7,5 triệu USD. Ảnh: The Sun. Thế nhưng, chuyện tình đẹp như hoa nở lại tàn lụi vì vị tỷ phú không thể chấp nhận kiểu tiêu xài như nước của người đẹp. Sau khi chia tay, báo giới còn phanh phui hợp đồng tình tiền giữa cặp đôi này, cụ thể Mariah sẽ nhận được từ 6 tới 30 triệu USD tiền tiêu vặt mỗi năm. Ảnh: The Sun. Kristen Stewart và Robert Pattinson. Cặp đôi hoàn hảo yêu nhau từ khi đóng phim “Chạng vạng” và được bầu chọn là một trong những cặp đôi hoàn hảo tài sắc của Hollywood. Thật bất ngờ khi chàng “ma cà rồng” tưởng như một người đàn ông “bất khả chiến bại” lại bị bạn gái “cắm sừng”. Ảnh: Dailymail. Kristen đã bị cánh săn ảnh bắt quả tang dan díu cùng Rupert Sanders - đạo diễn của phim Snow White and the Huntsman (Bạch Tuyết và thợ săn). Anh chàng Robert quá thất vọng đã dọn đồ ra khỏi căn nhà hai người cùng sống, sau một thời gian họ lại tái hợp nhưng lại chia tay. Ảnh: Dailymail. Ben Affleck và Jennifer Garner. Họ gặp nhau lần đầu trên trường quay Pearl Harbor năm 2001. Đầu tháng 10/2004 mới công khai là một đôi. Cặp đôi Ben - Jen từng được coi là cặp đôi mẫu mực của làng giải trí trước khi Ben ngoại tình với bảo mẫu Christine Ouzounian, người giữ trẻ 28 tuổi được vợ chồng ngôi sao Hollywood thuê trông các con. Ảnh: bbc. Mặc dù Ben ra sức phủ nhận nhưng giới truyền thông đã đưa những bằng chứng không thể chối cãi. Họ chính thức tuyên bố ly hôn ngày 30 tháng 6 năm 2015. Ảnh: bbc. Siêu mẫu Nga Natalia Vodianova và quý tộc Anh Justin Portman. Siêu mẫu Natalia từng được cho là người may mắn nhất thế giới khi sớm tìm được nơi nương tựa bên đại gia giàu có Justin. Ảnh: Ibtimes. Tuy nhiên, chuyện tình đẹp như cổ tích kéo dài 9 năm của hai người kết thúc để lại bao tiếc nuối cho người hâm mộ. Sau khi chia tay, cả hai lên mặt báo vạch tội lẫn nhau khiến người hâm mộ chán ngắt. Ảnh: Ibtimes. Siêu mẫu Stephanie Seymour và tỷ phú Peter M. Brant. Tuy mang tiếng là chân dài cặp đại gia nhưng cặp đôi vẫn được ngợi khen vì kéo dài tận 2 năm yêu mới đến một đám cưới cổ tích. Thậm chí, tỷ phú còn nhận nuôi con riêng của siêu mẫu. Ảnh: BI. Thế nhưng, Stephanie không phải là người an phận thủ thường. Cô không muốn an nhàn ngay cả khi là bà chủ của khối tài sản 3 tỷ đô. Cuộc hôn nhân tù túng, tuổi tác và trách nhiệm làm mẹ khiến cô chìm vào căng thẳng kéo dài. Sau đó thì họ ly hôn. Ảnh: BI.

