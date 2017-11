Hôn nhân vốn là vấn đề nhạy cảm kể cả với người chưa kết hôn và người đã kết hôn. Với những cô cậu thanh niên ngày nào cũng phải nghe bài ca “bao giờ cưới chồng”, “bao giờ lấy vợ” thì hai từ “kết hôn” ám ảnh họ vô cùng. Đến những dịp tụ họp gia đình như lễ tết thì lại càng mệt mỏi. Từ cô, dì, chú, bác đến an hem xa, láng giềng gần đều chỉ chăm chăm hỏi bạn bao giờ kết hôn. Từ việc về ăn Tết cùng gia đình trở thành câu chuyện “cả nhà hỏi bạn trả lời”.

Thế nhưng cũng không ít người khi đã lập gia đình rồi lại than thở rằng bận rộn mệt mỏi, rằng chẳng còn được tự do, rằng mình ao ước được trở về những ngày còn son rỗi. Vài cô bạn bảo rằng đừng lấy chồng, lấy chồng khổ lắm. Sáng sáng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, ngày nghỉ cũng chẳng thể ngủ nướng vì làm gì có con dâu nào như thế. Rồi đến cả mẹ chồng, bố chồng, em trai chồng em gái chồng,… đủ mối quan hệ mới phải làm quen và học cách ứng xử cho phải phép. Đã thế, khi đi làm dâu ở nhà người ta làm sao thoải mái như khi ở nhà mình.

Vài anh bạn kêu than rằng kể từ ngày lấy vợ chẳng còn thời gian để đi nhậu cùng bạn bè, chẳng được chơi vài trận game sau giờ làm việc, rồi đi đâu cũng xin phép vợ để còn có cớ mà xin tiền tiêu vặt. Họ than thở rằng mình mất tự do, rằng mình không được phép làm điều mình thích, rằng mình bị quản lý…

Dưới đây là những lý do khẳng định "Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu":



Gia đình của người bạn đời

Cho dù bạn là nam hay nữ đi nữa thì nếu như bố mẹ chồng/vợ của bạn không đối xử tốt và yêu thương bạn, bạn sẽ có xu hướng chán nản và ghét bỏ cuộc hôn nhân này - mặc dù bạn vẫn còn yêu chồng/vợ mình. Nhưng nếu như người phối ngẫu có thể ngồi xuống để nói chuyện cùng bạn, tìm cách giải quyết vấn đề một cách đầy thiện chí thì mọi thứ vẫn có thể tốt đẹp.

Tự do tài chính

Nếu bạn là một người thích vung tiền để chi tiêu cho thói quen mua sắm mà không cần quan tâm hỏi ý ai hay lo lắng cuối tháng không biết ăn bằng gì ở những năm tháng độc thân, thì sau khi kết hôn, bạn thực sự phải kiềm chế lại thói quen này để tiết kiệm cho tương lai của gia đình mình. Mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu bạn và người bạn đời cùng nhau thảo luận và hoạch định tài chính cho cuộc sống.

Con cái

Đây là một gánh nặng và đó cũng là lí do khiến một số người cảm thấy hôn nhân thật mệt mỏi. Tuy nhiên, dù là bạn nuôi một con vật cưng hay là một đứa trẻ thì cái mà cần để tâm chính là niềm vui và hạnh phúc mà chúng sẽ mang lại cho bạn, chứ không phải trách nhiệm nặng nề. Hơn thế, người chồng cũng cần san sẻ với vợ mình trong việc nuôi dạy và chăm con, không thể đùn đẩy hết tất cả lên vai người vợ.

Hôn nhân giết chết sự lãng mạn, tình dục trở nên nhàm chán