Những lưu ý để mứt dừa non bảo quản được lâu

Mứt dừa non ngon dẻo, dễ làm được đặc biệt yêu thích dịp Tết. Để đảm bảo mứt dừa non có thể bảo quản được lâu và không hôi mùi dầu, bạn phải đảm bảo những nguyên tắc sau: Rửa sạch dầu khi rửa và luộc dừa là điều kiện tiên quyết để mứt dừa non khi thành phẩm không bị hôi dầu khi bảo quản lâu. Bạn nên đảm bảo tỷ lệ 1:0,8 hoặc 1:1 khi chuẩn bị dừa và đường để làm món mứt dừa non. Với tỷ lệ dừa: đường kể trên, nếu mứt dừa sau khi sên có nhiều đường vụn không bám vào dừa thì bạn có thể dùng để nấu chè hoặc chế biến các món khác.Nếu sợ ngọt mà bớt quá nhiều đường khi chế biến thì mứt sẽ rất khó có thể để lâu.Lưu ý dùng chảo đế dày sên, không dùng chảo chống dính vì khi sên nhỏ lửa, nhiệt độ ở chảo không đủ để làm mứt dừa khô đường. Nếu dùng chảo chống dính và sên nhỏ lửa sẽ thành mứt dừa xào đường ướt chứ không thể thành mứt dừa non khô đường như ý. Khi sên gần cạn đường, bạn nên tắt bếp rồi đảo nhanh tay để đường bám vào dừa kết thành tinh. Mứt dừa non nên bảo quản trong lọ thủy tinh đậy kín nắp. Bạn cũng có thể bảo quản mứt dừa non trong tủ lạnh sẽ để được lâu hơn.

