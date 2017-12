Những lợi ích sức khỏe không ngờ của nấm trắng

Nấm trắng là thực phẩm bổ dưỡng được sử dụng trong hầu hết các món ăn như súp, salad hay khoai tây chiên. Nấm có lượng calo thấp và là nguồn cung cấp vitamin B, kẽm và kali. Vì vậy, thêm nấm trắng vào bữa ăn hàng ngày, bạn sẽ nhận được 11 lợi ích sức khoẻ bất ngờ. Ảnh: Boldsky. Nấm trắng chứa nhiều protein và giúp kiểm soát mức cholesterol. Nấm có chứa chất xơ và một số enzim giúp giảm mức cholesterol. Thành phần protein hỗ trợ đốt cháy cholesterol và chất béo dư thừa trong cơ thể. Ảnh: Boldsky. Nấm trắng có chứa canxi phong phú, là điều cần thiết để duy trì xương chắc khoẻ. Ảnh: Boldsky. Ergothioneine, một chất chống oxy hoá mạnh mẽ trong nấm có hiệu quả trong việc loại bỏ các gốc tự do, do đó, tăng cường hệ thống miễn dịch. Ảnh: Boldsky. Nấm trắng chứa insulin tự nhiên và các enzyme giúp giảm đường hoặc tinh bột trong thực phẩm. Chúng cũng giúp duy trì lượng đường trong máu, tốt cho người bị tiểu đường. Ảnh: Boldsky.Ăn nấm trắng bổ sung chất xơ giúp cải thiện việc tiêu hóa và thúc đẩy trao đổi chất. Nấm cũng là thức ăn tuyệt vời để giảm cân. Ảnh: Boldsky. Nấm còn chứa đồng, có thể điều chỉnh và kích thích sự hấp thu sắt từ thực phẩm. Nấm cũng giàu chất sắt, giúp duy trì xương khỏe mạnh và ngăn ngừa thiếu máu. Ảnh: Boldsky. Kali trong nấm trắng có tác dụng làm giãn mạch giảm căng thẳng trong mạch máu và do đó làm giảm huyết áp. Kali cũng giúp tăng chức năng nhận thức. Ảnh: Boldsky. Nấm trắng có hiệu quả trong việc ngăn ngừa ung thư vú và ung thư tiền liệt tuyến. Ảnh: Boldsky. Chất chống oxy hoá trong nấm trắng giúp chống lại bệnh mãn tính. Ảnh: Boldsky. Ăn nhiều nấm trắng còn giúp bạn bổ sung vitamin B-complex, đặc biệt là B-5 và B-2. Vitamin B-2 hỗ trợ chức năng gan và B-5 giúp ích trong sản xuất hormone. Ảnh: Boldsky. Nấm trắng là cách tốt nhất để người ăn chay bổ sung lượng selen cần thiết. Selen có lợi cho sức khoẻ xương, răng, tóc và móng. Ảnh: Boldsky. Video: "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn VTC

