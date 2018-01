Những lợi ích sức khỏe bất ngờ của táo tàu

Chất chiết xuất từ táo tàu chứa nhiều chất phenolic làm tăng hoạt tính chống oxy hoá, ngăn ngừa ung thư. Táo tàu được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc để cải thiện giấc ngủ và điều trị chứng mất ngủ vì nó chứa saponin có tác dụng an thần. Táo tàu rất tốt cho sức khoẻ tim mạch. Ngoài ra, táo giàu kali và natri thấp, làm cho các mạch máu thư giãn và duy trì mức huyết áp ổn định. Ăn ít nhất 40 miligam táo tàu mỗi ngày vô cùng có lợi cho sức khoẻ dạ dày-ruột. Một nghiên cứu do Trung tâm Y tế Meir ở Israel tiến hành cho thấy sử dụng táo tàu không chỉ làm giảm các triệu chứng táo bón mà còn cải thiện chất lượng cuộc sống. Ăn vài quả táo tàu mỗi ngày giúp cải thiện tuần hoàn máu vì chúng giàu sắt và phốt pho. Việc sử dụng táo tàu có thể giúp giảm bớt chứng đau nhức cơ và đau khớp. Từ lâu, táo tàu được dùng để trị căng thẳng, lo lắng và trầm cảm. Trái cây nhỏ này chứa đầy khoáng chất canxi và phốt pho, giúp tăng cường và cải thiện sức khoẻ xương tổng thể. Táo tàu còn hỗ trợ tiêu hóa vì nó chứa chất xơ giúp các hoạt động ruột trơn tru và bình thường. Ngoài ra, chúng giàu chất xơ và protein cao, khiến bạn no bụng, hạn chế thèm ăn và giảm cân. Chất saponin được tìm thấy trong táo tàu giúp giải độc máu và loại bỏ độc tố ra khỏi tất cả các vùng trên cơ thể bạn. Các tính năng chống viêm và chống oxy hoá của táo tàu có thể điều trị các vấn đề về da như mụn trứng cá, nếp nhăn và vết sẹo. Bạn có thể dùng táo bôi vào vết mụn hoặc ăn trực tiếp. Ảnh: Shutterstock, Internet. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". (nguồn VTC)

