Những lợi ích không thể ngờ từ quả mâm xôi

Nghiên cứu động vật cho thấy quả mâm xôi có một vai trò quan trọng trong việc giảm stress oxy hóa, giảm viêm và qua đó hạn chế sự phát triển hay lây lan của các tế bào ung thư. Hàm lượng kali trong quả mâm xôi giúp điều hòa nhịp tim và huyết áp. Ăn quả mâm xôi rất còn giúp bổ sung khoáng chất như mangan, đồng và sắt cho cơ thể, giúp sản xuất hồng cầu. Vitamin C và magiê trong quả mâm xôi có thể cải thiện khả năng sinh sản ở cả nam giới và phụ nữ. Hơn nữa, các chất chống oxy hóa trong quả mâm xôi bảo vệ sức khỏe của “con giống” và làm giảm nguy cơ sẩy thai. Ăn quả mâm xôi thường xuyên có thể ngăn ngừa tổn thương não và mất trí nhớ liên quan đến tuổi tác. Quả mâm xôi rất giàu vitamin C giúp phục hồi mô làn da và giúp tái tạo tế bào da, xương, dây chằng và mạch máu.Lợi ích của quả mâm xôi là ngăn ngừa thiệt hại cho màng tế bào, củng cố hệ thống miễn dịch và hỗ trợ tiêu hoá. Axit ellagic, một chất chống oxy hóa phenol tự nhiên có trong quả mâm xôi giúp chống viêm ở vùng dạ dày và ruột. Sự kết hợp của chất chống oxy hóa như Vitamin C, Vitamin A và phenol trong quả mâm xôi giúp tránh khỏi bệnh tật và bảo vệ các màng của mắt sản xuất thủy dịch, do đó làm sạch và bảo vệ mắt khỏi bị khô. Axit ellagic trong quả này cũng giúp duy trì thị lực khỏe mạnh. Quả mâm xôi là một món tráng miệng thích hợp cho bệnh nhân đái tháo đường bởi hàm lượng đường thấp. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". (Nguồn VTC)

