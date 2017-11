Những loại quả rẻ tiền, dễ kiếm "tiêu diệt" stress, mệt mỏi sau sinh

Chọn ăn loại quả hồi phục sức khỏe nhanh

Theo TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện y học Ứng dụng Việt Nam, sau sinh nhiều mẹ vẫn có quan niệm kiêng ăn hoa quả do sợ con bị tiêu chảy. Đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm, phụ nữ sau sinh mất máu, mất sức rất nhiều. Vì vậy, ngoài việc phải ăn đầy đủ thức ăn bổ dưỡng có tác dụng lợi sữa thì ăn thêm hoa quả là cách để sản phụ có thể

Không ăn hoa quả sản phụ sẽ bị thiết vi chất và chất xơ khiến cho nhu động ruột kém phụ nữ sẽ bị táo bón. Táo bón kéo dài sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng và ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng sữa cho con bú. Trẻ bú nguồn sữa thiếu vi chất sẽ không được phát triển toàn vẹn.

Với phụ nữ sau sinh bị mất máu nhiều do tử cung bị tổn thương khi chuyển dạ, TS.BS Trương Hồng Sơn khuyên nên ăn hoa quả giàu vitamin C. Loại vitamin này có vai trò tăng cường sức khỏe, ngăn chảy máu sau sinh cho sản phụ. Vitamin C còn giúp giảm tình trạng rụng tóc sau sinh, nuôi dưỡng và giúp da sáng đẹp hơn.

Kiêng tuyệt đối hoa quả sau sinh sẽ khiến cho sản phụ bị thiếu chất. Với trẻ sơ sinh, khi mẹ ăn cam quýt thì con sẽ nhận được một lượng vitamin C và canxi rất tốt cho quá trình phát triển của trẻ, giúp ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng truyền nhiễm và tránh nguy cơ còi xương ở trẻ nhỏ.



“Để phòng bệnh cho mẹ và con nên ăn trái cây họ cam, chanh, dứa, ổi, dưa hấu, dâu tây, bưởi, đu đủ, xoài, cà chua, việt quất, lựu… Để tránh bị thiếu máu sau sinh, người mẹ nên bổ sung các loại trái cây giàu chất sắt như: sung, mơ, táo tàu, đào, dâu, nho khô, táo…”, TS.BS Trương Hồng sơn nói.

Sản phụ nên ăn chuối tiêu do trong loại hoa quả này có chứa xenlulozơ và sắt giúp hỗ trợ tiêu hoá, bổ máu. Sau sinh, sảnphụ sẽ có thời gian ở cữ nhất định, ăn chuối tiêu còn giúp ngăn ngừa táo bón và thiếu máu sau sinh.

“Nếu sản phụ đầy bụng khó chịu do tiêu hóa có có thể chọn ăn đu đủ giúp nhuận tràng và có nhiều vi khoáng chất quan trọng như: magiê, sắt, kẽm, chất xơ. Một số món ăn có thể kết hợp nấu cùng đu đủ như chân giò, xương… Món ăn này cung cấp cho sản phụ những chất dinh dưỡng thiết yếu để tạo sữa như: chất đạm trong chân giò, nước dùng chứa canxi, collagen...”, TS.BS Trương Hồng Sơn nói.

Loại quả chống suy nhược

TS.BS Trương Hồng Sơn cho biết, quá trình sinh con và chăm sóc con phụ nữ rất dễ bị stress. Vì vậy cần phải chọn những loại quả thích hợp để giúp chị em vượt qua những khó khăn trong những ngày đầu làm mẹ. Trong đó táo tàu loại quả tốt nhất cho sản phụ nó, vì chứa vitamin C, glucozơ và protein... Loại quả này có tác dụng giải độc, bổ tì hoạt vị, điều hoà huyết mạch…

Phụ nữ sau sinh có thể dùng táo tàu ninh với cháo, hầm với chim câu, hầm móng giò giúp bổ huyết, hồi phục cơ thể bị suy nhược sau sinh.

Bên cạnh táo tàu, long nhãn là loại quả cũng rất tốt giúp bổ tì. Sản phụ sau sinh có cơ thể bị suy nhược nên ăn long nhãn tươi hoặc khô giúp bổ tì vị và máu.

Theo khuyến cáo của TS.BS Trương Hồng Sơn, sau kinh nếu kiêng tuyệt đối hoa quả sẽ bỏ qua rất nhiều vi chất quan trọng dẫn tới thiếu chất, ảnh hưởng tới tiêu hóa, đường ruột…