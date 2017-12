Những loại ma túy “điên rồ” có thể bạn không biết

Scopolamine, từng được dùng nhiều bởi một số băng nhóm tội phạm ở Colombia. Loại ma túy "điên rồ" này gây ra chứng quên và khiến người dùng làm bất cứ điều gì họ muốn. Ảnh: Drug. Carfentanil giống như loại ma túy tổng hợp fentanyl... ngoại trừ mạnh hơn gấp 100 lần. Trên thực tế, nó mạnh gấp 1.000 lần morphine. Ảnh: Recoveryfirst. Etorphine (M99) là loại ma túy tổng hợp mạnh gấp 5.000 lần so với heroin và có khả năng chống lại morphine từ 1.000 đến 80.000 lần. Thuốc này mạnh tới mức có thể giết chết cả một con voi hoặc nếu chạm vào da thôi cũng đủ gây nguy hiểm đến tính mạng. Ảnh: Opioids. Jenke là chất gây ảo giác được làm từ phân lên men. Do tính chất dễ sản xuất, loại thuốc này rất phổ biến ở nhiều nước nghèo như Zambia. Ảnh: Abcnews. Krokodil (cá sấu) là loại ma túy đáng sợ giống như chính tên gọi của nó. Xuất xứ ở Nga, thuốc này chỉ được sử dụng bởi những kẻ nghiện ma túy nặng nhất. Ảnh: Guardian. Boyaryshnik, loại sữa tắm của Nga, đã trở thành loại ma túy phổ biến ở các vùng phía đông nước này. Do hàm lượng cồn cao, người Nga sử dụng nó như một chất thay thế vodka. Ảnh: BBC. K2 là một loại cần sa tổng hợp gây nhiều tác dụng phụ. Những người vô gia cư thường lạm dụng thuốc này đến mức phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: Drugabuse. Flakka là loại thuốc kích thích rẻ tiền được sản xuất ở Châu Á. Đây được gọi là một trong những loại thuốc điên rồ bởi một người dùng thuốc từng tấn công cảnh sát điên cuồng. Ảnh: Drugabuse. Tramadol cũng là một chất ma túy thường được các bác sĩ thú y sử dụng. Ảnh: Drugabuse. Về cơ bản một phiên bản giá rẻ của thuốc lắc, BZP (benzylpiperazine) rất dễ sản xuất nhưng khó làm sạch. Thuốc chứa nhiều chất độc rất nguy hiểm cho nội tạng người dùng. Ảnh: justice. Benzo Fury là một phiên bản của thuốc lắc có thể gây ra các cơn hoảng loạn, bối rối. Ảnh: foxnews. DIPT là loại thuốc gây ảo giác về thính giác. Có trường hợp sử dụng loại thuốc này báo cáo rằng họ bị ù tai kéo dài đến một tháng. Ảnh: Nih. Video "Ăn xin giả mang bầu... lấy tiền chích ma túy". Nguồn Tuổi Trẻ

