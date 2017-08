Những loại kem không phải ai cũng dám thử

Kem trứng cá sấu (Philippines): Nhà hàng Sweet Spot ở thành phố Davao đã sáng tạo ra công thức làm kem với trứng cá sấu lấy từ trại nuôi gần đó. Loại trứng này có tới 80% là lòng đỏ và có nhiều dinh dưỡng hơn so với trứng gà. Ảnh: Pinoyatventurista. Kem sữa mẹ, Anh: Năm 2015, hãng The Licktators ở London đã gây xôn xao khi tung ra loại kem Baby Gaga làm từ sữa mẹ. Nguồn sữa này do các bà mẹ ủng hộ, sau đó được xét nghiệm theo chuẩn bệnh viện và trộn với vani. Lợi nhuận thu được từ bán loại kem lạ lùng này được chuyển cho một tổ chức từ thiện về sữa mẹ. Ảnh: Dontbelieveinjetlag. Kem gan vịt, Mỹ: Quán Oddfellows ở Brooklyn sử dụng gan vịt vỗ béo, caramel và bơ để tạo ra loại kem độc đáo này. Kem gan vịt có vị béo ngậy đến mức mỗi khách chỉ được mua một viên. Ảnh: Shortlist. Kem ớt Jalapeño, Mỹ: Nhà hàng Max and Mina ở New York chuyên các món lạ lùng. Trong đó, loại kem làm từ ớt Jalapeño có thể khiến bạn chảy nước mắt. Du khách được cảnh báo trước khi thử, nhưng vẫn có người không tự lượng sức mình. Ảnh: Always Order Dessert. Kem thịt ngựa, Nhật Bản: Loại kem độc đáo của hãng Basashi được ưa chuộng ở Tokyo nhờ một nguyên liệu độc đáo: thịt ngựa sống. Ảnh: Comedy Central UK. Kem tôm hùm, Mỹ: Ben and Bill's Chocolate Emporium ở Massachusetts cho thêm thịt tôm hùm đã nấu chín vào kem có vị bơ. Vào mùa cao điểm, quán bán được hàng trăm cây kem mỗi ngày. Ảnh: Bit Rebels. Kem bia tươi, Anh: Nhờ một lần ai đó đánh đổ bia gần máy làm kem mà hãng Frozen Pints đã sáng tạo ra loại kem có vị ngon hấp dẫn này. Ảnh: LATimes. Kem sò, Tây Ban Nha: Loại kem này đã được bày bán từ năm 1842. Trong đó, sò được cho vào đun nóng cùng kem trước khi đông lạnh. Ảnh: Spoon University. Kem Haggis, Scotland: Kem Haggis, giống như món đặc sản Haggis của Scotland, có các mẩu vụn tim, phổi, gan và dạ dày cừu. Ảnh: Bigshocking. Kem vị chim, Nhật Bản: Quán cà phê Torimi ở Kobe có nhiều loại kem với vị được lấy cảm hứng từ các loài chim, như vẹt xám, chim sẻ hay vẹt đuôi dài. Ảnh: HK.

