Những cây mascara “thần thánh” khiến chị em mê mẩn

Trang điểm với mascara giúp các cô nàng có đôi mắt quyến rũ hơn. Trên thị trường các sản phẩm làm đẹp, dường như mascara đến từ châu Âu chiếm ưu thế hơn. Tuy vậy, một số sản phẩm chải mi xuất xứ từ châu Á cũng có một số đặc điểm ưu việt không ngờ. Clio Salon De Cara Hair Roll. Loại chải mi của Hàn Quốc có thiết kế đầu cọ đặc biệt giúp mi không bị vón khi chuốt, tạo được độ dày tuyệt đối mà mi vẫn tơi. Hơn nữa với tính năng chống nước, các nàng sẽ không lo bị lem hay trôi xuống mí dưới như loại mascara thường. Với đặc điểm đầu cọ lấy ý tưởng từ chiếc máy uốn chuyên nghiệp trong salon làm tóc, mascara Hair Roll từ Clio đặc biệt dành riêng cho những cô nàng sở hữu làn mi thưa và ngắn có giá khoảng 300 ngàn đồng. Mascara làm dài và cong mi Kiss Me Heroine. Sản phẩm này của Nhật Bản được đánh giá rất cao. Nó nổi tiếng với khả năng phù phép hàng mi của bạn trở lên cong vút và quyến rũ như mọi ước mơ của các cô gái, lại cực lâu trôi, chống nước, không lem, không dính, không vón cục, nhưng lại cực dễ tẩy trang. Nó đem lại cho các cô gái hàng mi dài cong vút và mắt long lanh như những thiên thần truyện tranh. Ngoài ra, sản phẩm có khả năng chống nước tốt, có thể sử dụng cả ngày mà không làm lem hoặc đen mí mắt. Nó có giá khoảng trên 300 ngàn đồng. Majolica Majorca Lash Expander Edge Meister, Nhật Bản. Cây chải mi này đang rất hot trên thị trường hiện nay. Nó là nhãn hiệu của shisheido, có chứa sợi siêu dài 5mm bám vào lông mi của bạn, tạo thêm độ nét cho đôi mắt của bạn. Khả năng chống nước tốt, giúp cho mi của bạn giữ được độ cong và dài một cách hiệu quả. Các cuộn bàn chải của nó cũng rất mỏng và hình dáng lại ngắn nên rất dễ sử dụng, vì lý do đó nên mặc dù không vẽ các đường eyeline nhưng nó lại làm nổi bật lên ánh mắt của bạn. Giá chỉ khoảng 350 ngàn đồng. Son & Park’s Power Volume Mascara. Thương hiệu này được 2 chuyên gia làm đẹp hàng đầu của Hàn Quốc tạo ra với phương châm vẻ đẹp thuần khiến nhưng hoàn hảo, đem lại cho các cô gái hàng mi cong vút mà vẫn rất tự nhiên. Cây mascara này có giá khoảng 400 ngàn đồng. Too Cool For School Dinoplatz Escalator Mascara. Too Cool for Schhol là hãng mỹ phẩm nổi tiếng của Hàn Quốc, chuyên về phong cách trang điểm với những thiết kế đơn giản nhưng cực kỳ bắt mắt. Nó được thiết kế độc đáo, dễ thương lại nhỏ gọn và tiện dụng vì thế mà lấy được cảm tình của các cô gái trẻ. Một nút vặn ở cuối cây cuối của mascara để bạn có thể điều chỉnh ngắn dài, độ thưa, độ cong tùy ý giúp các nàng dễ dàng điều chỉnh thao tác makeup.

