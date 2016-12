Những câu tỏ tình ngọt ngào khiến nàng không thể không yêu

Bất cứ một người con gái nào cũng muốn trở thành thứ quý giá nhất của người con trai mình yêu mà dù cho đánh đổi tất cả họ cũng muốn ở bên bạn đúng không? Đây là một trong những câu tỏ tình ngọt ngào nhất. Giống như câu nói anh đứng ở đây đợi em chỉ cần bật đèn xanh thì dù có bao nhiêu khó khăn, cách xa bao nhiêu anh cũng sẽ chạy đến bên em. Việc em cần làm là bật đèn trước đã. Đơn giản thích là thích thôi, tình cảm thì làm gì có lý do. Nếu như trong tình yêu, bạn dễ dàng tìm được lý do tại sao yêu một người, hãy cân nhắc lại tình yêu của mình. Tình yêu thật sự càng không phải là mong muốn chiếm hữu mà dù người đó không thuộc về mình thì yêu vẫn cứ là yêu. Tình yêu đẹp nhất chính là sự chờ đợi, hi sinh không mong đáp trả. Trên thế gian này, điều đau khổ nhất là nhìn người mình yêu mỗi ngày, đối diện mỗi phút nhưng chưa một lần dám nói yêu người ấy lấy một lần. Cảm giác đơn phương mà không thể nói ra này giống như gần trong gang tấc nhưng sợ bước một chân tới gần lại trở thành lý do cách biệt ngàn trùng. Mong muốn lớn nhất của mỗi cô gái chính là cảm giác an toàn tuyệt đối khi ở bên cạnh một người. Người con trai có thể mang đến cảm giác an tâm đó là người có thể cho bạn một tổ ấm, niềm tin và chỗ dựa vững chắc dù cho ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Sự kiên nhẫn và bao dung là điều cần thiết nhất trong tình yêu để duy trì một mối quan hệ lâu dài. Để yêu một người có khi rất dễ dàng nhưng để có một tình yêu lớn đến mức đủ sức chờ đợi họ cả đời, bao dung họ cả đời là điều không hề dễ dàng gì. Đây chắc sẽ là câu tỏ tình ngọt ngào nhất. Chỉ cần một câu cô ấy không cần biết chăm sóc bản thân, cũng không cần quá xuất sắc càng không cần xinh đẹp thì dù cho có phải cất công đi học nấu ăn cũng đáng đúng không? Một khi bạn thật sự yêu một người sẽ có một mong ước đó chính là làm cách nào đó gắn chặt người đó ở bên cạnh, luôn ở trong tầm mắt. Chắc hẳn cô gái nào cũng muốn yêu một chàng trai xem việc đối mặt với bạn mỗi ngày là một khát vọng mãnh liệt nhất cuộc đời không bao giờ chán. Thời gian có thể thay đổi nhiều thứ, năm tháng làm cho tuổi xuân qua đi, gặp nhau rồi sẽ chia ly, ai rồi cũng sẽ có lúc thay đổi theo vòng xoay của cuộc sống. Tất cả rồi sẽ để lại sự nuối tiếc cho mỗi người. Nhưng tình yêu đã từng tồn tại chính là hồi ức tốt đẹp nhất mà mỗi chúng ta có thể lưu giữ. Mỗi cô gái đều muốn tìm cho mình một tình yêu không đủ kinh thiên động địa nhưng ít nhất cũng một lần khắc cốt ghi tâm. Cô gái nào cũng muốn trở thành một hình ảnh đuổi cũng không đi trong lòng chàng trai nào đó. Đây là câu nói hữu hiệu nhất với con gái sau khi cả hai cãi nhau không thèm nhìn mặt đấy. Người con trai yêu thương bạn sẽ luôn muốn mang đến cho bạn những điều tốt đẹp nhất. Bởi vậy đừng yêu người con trai chỉ biết làm cho bạn khóc, hãy nhìn lấy cánh tay lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt đó. Hãy yêu người con trai bằng mọi cách cũng không mong muốn bạn phải chịu khổ hay đơn độc một mình giữa cuộc đời rộng lớn. Nhất là khi bạn cần sự che chở nhất luôn bỏ hết tất cả để ở bên bạn.

