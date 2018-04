Những câu thần chú giúp bạn tìm được "thăng hoa" trong chuyện ấy

Những giải đáp dưới đây của chuyên gia sẽ có tác dụng chẳng kém câu thần chú giúp bạn “mở cửa phòng the”.

Ham muốn tình dục có thay đổi trong chu kỳ kinh không?

Có, nhưng không phải mọi phụ nữ đều giống nhau. Một số phụ nữ tăng ham muốn tình dục vào những ngày trước hoặc sau hành kinh, một số khác vào ngày rụng trứng. Những yếu tố nào là quyết định nhất vẫn còn chưa biết rõ: sự dao động của các hormon sinh dục nữ hay các chất dẫn truyền thần kinh (do não chi phối) và chúng tác động trực tiếp hay gián tiếp đến ham muốn tình dục.

Stress và mỏi mệt có ru ngủ ham muốn tình dục không?

Ảnh minh họa. Chắc chắn có. Ai cũng có lúc phải trải qua những thời kỳ căng thẳng thần kinh (stress) do những vấn đề riêng tư hoặc do công việc và không còn ham muốn tình dục nữa. Tuy nhiên, nếu mất ham muốn tình dục kéo dài thì cần phải tìm nguyên nhân và phân tích xem có cái gì không ổn trong mối quan hệ của đôi bạn tình. Không có chức năng nào của cơ thể lại chịu ảnh hưởng nhạy bén với trạng thái của vỏ não (ý thức) như chức năng tình dục, khi có chuyện buồn phiền hay căng thẳng gì đó, người ta vẫn có thể ăn 1-2 bát cơm nhưng người ta khó có thể thực hiện chuyện ân ái một cách suôn sẻ.



Không tiết dịch ở âm đạo có phải là giảm ham muốn tình dục không?

Thường đúng như vậy. Ham muốn tình dục ở phụ nữ thể hiện bằng sự tiết dịch ở âm đạo (giống như sự cương cứng ở nam giới). Một phụ nữ không tiết dịch âm đạo thì cũng có thể xem như có trục trặc gì đó trong đời sống tình dục. Nhưng đừng lầm với trạng thái thiếu hormon, làm cho âm đạo khô và kém chun giãn.

Không đáng lo ngại vào giai đoạn đầu của mối quan hệ nhưng về lâu về dài thì rất phiền. Có những trường hợp tình yêu được lên “bàn thờ” và chuyện tình dục được xem như thứ yếu. Nhưng với đa số thì để có khoái cảm tình dục, cần có “sự đầu tư” của cả đôi bạn tình, không thể có chuyện “một vị thánh cao đạo và lạnh băng” lại có thể đem lại khoái cảm cho bạn tình. Hay nói một cách khác: quyền lực tình dục là sự chia sẻ của cả hai người. Tuy nhiên, sự đa dạng của hành vi tình dục người còn thể hiện ở chỗ có tới 64% nam giới và chỉ có 36% phụ nữ nói rằng họ có thể có quan hệ tình dục mà không nhất thiết phải có tình yêu với bạn tình.

Sau đẻ có giảm ham muốn tình dục không?

Có. Rối loạn thường gặp nhất sau đẻ là sự mất đi ham muốn tình dục. Tình trạng đó có thể kéo dài nhiều tuần đến nhiều tháng. Chỉ một số ít mới hồi phục nhanh ham muốn tình dục. Giai đoạn đầu sau đẻ, đa số phụ nữ vừa phải nuôi con vừa làm nhiệm vụ của người vợ. Nguyên nhân của tình trạng này là do mỏi mệt, do bận bịu với việc cho con bú (bú chai hay bú mẹ) về đêm, do stress (căng thẳng thần kinh). Khi người phụ nữ đã nghỉ ngơi một thời gian và tìm lại được cảm hứng tình dục với chồng thì coi như đã hồi phục sau sinh đẻ. Một số phụ nữ khác thì hình như vai trò làm mẹ không chịu nhường chỗ cho vai trò làm vợ. Nếu như sự ham muốn tình dục phục hồi chậm thì cần được sự giúp đỡ của thầy thuốc chuyên khoa tâm lý - tình dục.

Sau đẻ bao lâu thì có thể bắt đầu trở lại đời sống tình dục?

Quan hệ tình dục một cách đầy đủ có thể lập lại khi cả hai vợ chồng đã sẵn sàng. Thông thường, đời sống tình dục bắt đầu trở lại sau khi đã có kinh non sau đẻ (một tháng rưỡi sau đẻ ra một chút máu), nếu như không còn vấn đề gì về phụ khoa và người phụ nữ không còn đau đớn gì nữa (do rách tầng sinh môn hay thành âm đạo).

Trong thời gian chờ đợi để có thể giao hợp thực thụ, nên làm cho cơ thể quen dần trở lại với đời sống tình dục và khám phá lại nhau bằng những cử chỉ âu yếm, ve vuốt. Cần coi trọng những hành vi yêu đương như thế trong giai đoạn này để những trở ngại không làm cho tình cảm vợ chồng xa cách dần.

Thai nghén có làm tăng dục năng không?

Có, với nhiều phụ nữ thì khi có thai ham muốn tình dục có cơ sở để tăng lên. Thai nghén tạo ra một trạng thái “tràn ngập hormon” thực sự: vú nhạy cảm hơn, tuần hoàn máu ở bụng dưới tăng lên, độ nhờn ở âm đạo cũng nhiều hơn... ngần ấy yếu tố đã làm tăng thêm cường độ nhạy cảm và làm cho người phụ nữ dễ chấp nhận quan hệ tình dục. Nhiều phụ nữ có thai cảm thấy giàu nữ tính hơn, ham muốn hơn, thích vuốt ve hơn. Mặt khác, việc chuẩn bị có con cũng làm cho cặp vợ chồng cảm thấy gắn bó, yêu nhau hơn.