Những căn bệnh nguy hiểm tiềm ẩn đằng sau chứng chảy máu cam

Nhiều người xem nhẹ việc chảy máu cam, nhưng bạn có biết rằng đây chính là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe có vấn đề.

Viêm mũi cấp tính và mạn tính: Tình trạng viêm mũi làm cho lớp chất nhày bảo vệ bề mặt niêm mạc mũi bị thương tổn, các mạch máu nằm ngay dưới đó cũng hay bị xước gây ra chảy máu cam.

U xơ vòm mũi họng: Đây là một căn bệnh khá phổ biến hiện nay nhưng thường gặp ở nam nhiều hơn nữ. Bệnh có thể gây ra xuất huyết vùng mũi còn gọi là chảy máu cam.

Dị vật trong mũi: Chảy máu cam có thể là triệu chứng của các dị vật bị mắc trong mũi khiến cho bạn thường xuyên cảm thấy nhức đầu, bị chảy máu mũi nhưng không biết nguyên nhân tại sao.

Thiếu vitamin C: Chảy máu cam là một trong những dấu hiệu điển hình chứng tỏ lượng vitamin C bạn cung cấp cho cơ thể bị thiếu hụt trầm trọng. Khi thiếu vitamin C, da sẽ bị khô, dễ bị xuất huyết dưới da, chảy máu cam, chảy máu lợi,…

Nhiễm trùng xoang hoặc có khối u: Chảy máu cam có màu đậm hoặc mùi hôi thì rất có thể đó là biểu hiện một nhiễm trùng xoang hoặc khối u trong mũi. Thường gặp nhất ở người trưởng thành.

Ung thư vòm mũi họng: Chứng chảy máu cam thường xuyên có thể là dấu hiệu của bệnh lý nguy hiểm ung thư vòm mũi họng. Bên cạnh chảy máu cam, nếu bạn đang gặp phải những bất thường như chảy nước mũi liên tục, ngạt tắc mũi, ù tai, mệt mỏi,… thì nguy cơ mắc ung thư vòm mũi họng là rất cao.