Những cái chết đau đớn và khủng khiếp nhất trên thế giới

Lột da: Lột da là một trong những kiểu hành hình tử tù rùng rợn thời Trung cổ. Đây cũng là một trong những cái chết đau đớn khủng khiếp mà ai cũng phải ghê sợ. Kể từ năm 800 trước CN, nhiều nền văn minh cổ xưa đã xử dụng phương pháp tử hình này, bao gồm cả Hy Lạp, Trung Quốc. Ảnh: Ranker. Treo cổ: Cái chết bằng cách treo cổ là một hình thức trừng phạt thông thường trong một thời gian dài và vẫn còn tồn tại ở một số nơi trên thế giới. Khi treo cổ, thay vì chết ngay lập tức, người đó phải mất vài phút đau đớn do thiếu oxy. Ảnh: Heatlh. Chết đói: Chết đói là một quá trình từ từ, đau đớn với nhiều giai đoạn. Một khi cơ thể của bạn đã sử dụng hết tất cả dự trữ chất béo và cơ bắp. Cơn đói sẽ tàn phá hệ thống miễn dịch làm cho bạn dễ mắc nhiều bệnh. Hầu hết mọi người chết vì bệnh tật trong suốt nạn đói. Nếu không chết vì bệnh, cuối cùng, các cơ quan của bạn sẽ ngừng hoạt động và trái tim cũng ngưng đập. Ảnh: Disabled-world. Ung thư: Ung thư giai đoạn cuối là một cái chết đau đớn bởi nó tàn phá khắp cơ thể của bạn. Thông thường, các bác sĩ cung cấp thuốc để loại bỏ hoặc làm giảm đau nhưng đôi khi nó không đủ. Ảnh: Cancer. Bị ném đá đến chết: Bị ném đá cho đến chết là hình thức trừng phạt chung trong thời cổ đại. Ngày nay, nó được thực hiện ở Trung Đông, Châu Phi và Indonesia. Thông thường, một nhóm người sẽ liên tục ném những viên đá lớn vào người bị hành hình cho đến khi họ chết. Kéo lê cho đến chết: Đây là một cách tra tấn trong thời trung cổ. Họ thường dùng một chiếc xe ngựa hoặc ô tô với một sợi dây buộc quanh bàn tay hoặc chân của người bị tra tấn và kéo lê cơ thể họ trên đường. Hầu hết những người đã chịu đựng sự tra tấn này đều hiếm khi sống sót. Ảnh: Achilles. Chết khát: Nước là thành phần thiết yếu cho cơ thể. Bạn không thể sống quá ba ngày nếu không có nước. Quá trình chết do mất nước rất và đau đớn. Sự khát nước sẽ làm bạn điên cuồng. Tuy nhiên, vào ngày thứ ba, nếu bạn không có nước, cơ thể bạn sẽ bị quá nóng và gan và thận sẽ ngừng hoạt động. Ảnh: Popsci. Đuối nước: Khoảng 360.000 người chết vì đuối nước trên thế giới mỗi năm. Thông thường, trẻ em có nhiều cơ hội tiếp xúc với nước có nguy cơ cao nhất. Con người không thể thở bằng nước. Vì vậy, khi nước làm đầy phổi, chúng ta sẽ từ từ bị ngạt nước. Cái chết khủng khiếp này diễn ra rất từ từ, đau đớn và đáng sợ. Ảnh: WHO. Chặt đầu: Xét về lịch sử nhân loại, việc chặt đầu là một trong những cách phổ biến nhất để chết. Các chiến binh từng chặt đầu những tù binh như là những danh hiệu. Cái chết khủng khiếp đôi khi có thể diễn ra rất nhanh chóng nhưng các nhà khoa học tin rằng cơn đau cấp tính có thể sẽ rất dữ dội. Ảnh: Salon. Chôn sống: Cho dù bạn được chôn trong quan tài, trong đất hay trong một trận tuyết lở, bạn sẽ chết dần mòn vì ngạt thở. Ảnh: Inverse. Tra tấn giết người: Hãy thử tra cứu về kẻ giết người hàng loạt hiếp dâm nổi tiếng H.H. Holmes và bạn sẽ hiểu được những nỗi kinh hoàng khi chết vì tra tấn. Ảnh: Biography. Lạnh đến chết: Nếu bạn bị mắc kẹt ở một nơi có nhiệt độ cực lạnh, khả năng bạn sẽ đóng băng cho đến chết rất cao. Cơ thể của bạn sẽ run lên để cố gắng giữ ấm nhưng cuối cùng bạn cũng sẽ chết từ từ. Ảnh: Ranker.

