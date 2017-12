Những cách đựng thức ăn quen thuộc dễ gây ung thư

Túi nilon là vật dụng phổ biến được sử dụng khắp nơi để dựng đồ ăn. Tuy nhiên, việc đựng thực phẩm, nhất là thực phẩm nóng bằng túi nilon rất nguy hiểm với sức khỏe của con người. (Ảnh Baobigiatot) Lý do vì các chất phụ gia độc hại có trong túi nilon sẽ ngấm vào thực phẩm, từ đó làm tăng nguy cơ mắc ung thư. (Ảnh Hdnux) Tương tự, màng bọc thực phẩm cũng là thứ được sử dụng phổ biến để bảo quản thức ăn vì tính tiện lợi của nó. Mặc dù vậy, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng dùng màng bọc nilon có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. (Ảnh Bestie) Các thành phần hóa học trong màng bọc sẽ ngấm vào thức ăn, gây ra các phản ứng hóa học rồi tác hại xấu đến sức khỏe của người dùng. (Ảnh Vietpat) Với giá thành vừa rẻ và tính tiện dụng cao, hộp xốp xuất hiện nhan nhản tại các cửa hàng bán đồ ăn trên khắp cả nước. (Ảnh Videohay) Trong hộp xốp có chứa monostyren - một loại chất độc có thể tác động đến gan, thận. Chất độc này tích tụ trong cơ thể trong thời gian dài có thể dẫn đến ung thư. (Ảnh Dktcdn) Trong khi, đó, giấy, báo in cũng được sử dụng nhiều để gói hoặc lót đồ ăn, nhất là các quán bánh mì, bánh rán, gói xôi...Thói quen đựng thức ăn kiểu này cực kỳ gây hại cho sức khỏe. (Ảnh Sumgoodly) Lý do là mực in rất độc hại vì nó chứa nhiều nguyên tố kim loại nặng như chì, thép crom, cát-mi-um, thủy ngân. Dùng giấy, báo in để gói đồ ăn sẽ khiến các kim loại này đi vào cơ thể, ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng như gan, thận. (Ảnh Giadinhnestle) Các loại hộp nhựa dùng một lần khi đựng thức ăn nóng cũng giải phóng ra Styrene - một chất gây ung thư vô cùng độc hại. (Ảnh Blogspot) Nguy hiểm hơn, chất Styrene cũng có thể được giải phóng ngay cả khi bạn đựng thức ăn nguội trong hộp nhựa. Styrene không những gây dị tật thai nhi mà còn làm rối loạn hệ thần kinh và phá hủy ADN của con người. (Ảnh Vatgia)

Túi nilon là vật dụng phổ biến được sử dụng khắp nơi để dựng đồ ăn. Tuy nhiên, việc đựng thực phẩm, nhất là thực phẩm nóng bằng túi nilon rất nguy hiểm với sức khỏe của con người. (Ảnh Baobigiatot) Lý do vì các chất phụ gia độc hại có trong túi nilon sẽ ngấm vào thực phẩm, từ đó làm tăng nguy cơ mắc ung thư. (Ảnh Hdnux) Tương tự, màng bọc thực phẩm cũng là thứ được sử dụng phổ biến để bảo quản thức ăn vì tính tiện lợi của nó. Mặc dù vậy, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng dùng màng bọc nilon có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. (Ảnh Bestie) Các thành phần hóa học trong màng bọc sẽ ngấm vào thức ăn, gây ra các phản ứng hóa học rồi tác hại xấu đến sức khỏe của người dùng. (Ảnh Vietpat) Với giá thành vừa rẻ và tính tiện dụng cao, hộp xốp xuất hiện nhan nhản tại các cửa hàng bán đồ ăn trên khắp cả nước. (Ảnh Videohay) Trong hộp xốp có chứa monostyren - một loại chất độc có thể tác động đến gan, thận. Chất độc này tích tụ trong cơ thể trong thời gian dài có thể dẫn đến ung thư. (Ảnh Dktcdn) Trong khi, đó, giấy, báo in cũng được sử dụng nhiều để gói hoặc lót đồ ăn, nhất là các quán bánh mì, bánh rán, gói xôi...Thói quen đựng thức ăn kiểu này cực kỳ gây hại cho sức khỏe. (Ảnh Sumgoodly) Lý do là mực in rất độc hại vì nó chứa nhiều nguyên tố kim loại nặng như chì, thép crom, cát-mi-um, thủy ngân. Dùng giấy, báo in để gói đồ ăn sẽ khiến các kim loại này đi vào cơ thể, ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng như gan, thận. (Ảnh Giadinhnestle) Các loại hộp nhựa dùng một lần khi đựng thức ăn nóng cũng giải phóng ra Styrene - một chất gây ung thư vô cùng độc hại. (Ảnh Blogspot) Nguy hiểm hơn, chất Styrene cũng có thể được giải phóng ngay cả khi bạn đựng thức ăn nguội trong hộp nhựa. Styrene không những gây dị tật thai nhi mà còn làm rối loạn hệ thần kinh và phá hủy ADN của con người. (Ảnh Vatgia)